[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ(本社:東京都中野区、代表取締役社長:成田耕祐)は、2023年10月6日(金)~10月22日(日)に開催する「バンドリ! ガールズバンドパーティ! 秋のクラシックフェア」の情報をお知らせいたします。







描き下ろしイラストを使用した新商品や購入特典をご用意しております!





2023年10月6日(金)~10月22日(日)まで、「バンドリ! ガールズバンドパーティ! 秋のクラシックフェア」を実施いたします。

新規イラストを使用した新商品の他に、フェアの購入特典としてメタリック風ステッカー(全8種)をご用意!

皆様のお越しをお待ちしております。







■開催期間

店舗:2023年10月6日(金)~2023年10月22日(日)

2023年8月4日(金)より、各店舗にて事前予約を行います。

通販:2023年8月4日(金)12:00~

※お届け時期:2023年10月6日(金)以降順次





■開催場所

1.アニメイト

池袋本店、仙台店、大宮店、町田店、札幌店、渋谷店、名古屋店、秋葉原店、天王寺店、三宮店、福岡パルコ店、広島店、大阪日本橋店、横浜ビブレ店、梅田店、新宿店、アニメイト通販 / アニメイト通販





2.ゲーマーズ

ゲーマーズ全店舗 / ゲーマーズオンラインショップ





■購入特典

メタリック風ステッカー(全8種)



期間中、「BanG Dream!」関連のキャラクターグッズをご購入・ご予約内金3,300円(税込)毎に【メタリック風ステッカー(全8種)】をランダムで1枚プレゼント!

※『ARGONAVIS from BanG Dream!』関連商品はフェアの対象商品に含まれません

※無くなり次第終了です

※通販は配布条件が異なる場合がございます





商品情報





【トレーディング商品】



●トレーディングホログラム缶バッジ Classic ver. 550円(税込)



●トレーディングミニ色紙 Classic ver. 550円 (税込)



●トレーディングチケット風ステッカーvol.7 440円 (税込)



●トレーディングチケット風ステッカーvol.8 440円 (税込)





【オープン商品】



●きらりんアクリルスタンド Classic ver. 各1,650円(税込)



●クリアファイル Classic ver. 550円(税込)



●アクリルキーホルダー Classic ver. 各880円(税込)



●アクリルジオラマ Classic ver. 3,850円 (税込)



詳しい情報は特設サイトをチェック!

・ブシロードクリエイティブ公式HP

https://bushiroad-creative.com/events/bang-dream-classic2023

・ブシロードクリエイティブ公式Twitter

@bushi_creative





BanG Dream! 公式サイト:https://bang-dream.com/

BanG Dream! 公式Twitter:@bang_dream_info





※掲載の際には、下記の記載をお願いします。

(C)BanG Dream! Project (C)Craft Egg Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/04-12:46)