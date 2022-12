[株式会社WOWOW]

https://www.wowow.co.jp/music/bullettrain/



生中継!超特急 BULLET TRAIN ARENA TOUR 2022「新世界 -NEW WORLD-」

12月24日(土)午後6:00

<WOWOWライブ><WOWOWオンデマンド>







2011年に結成、今年CDデビュー10周年を迎えた“メインダンサー&バックボーカルグループ”超特急。新メンバー4人を迎え9人の新体制となる新たなスタイルで、10月12日に最初のシングル「宇宙ドライブ」、さらに11月25日には新体制での初書籍「超特急ライブ図鑑~Episode 0~」をそれぞれ発売するなど話題性も満載の中、東京、大阪でのアリーナツアーも決定!その中から東京・国立代々木競技場第一体育館でのステージを、いよいよ12月24日(土)午後6:00からWOWOWで独占生中継する。

この生中継に先駆けて、超特急のメンバーからのコメント映像が到着!こちらのコメント映像は、TwitterのWOWOW音楽公式アカウント(@wowow_mj)と、WOWOW番組サイト(https://www.wowow.co.jp/music/bullettrain/)にて公開されるので、要チェックだ。

さらに、本日19日(月)~25日(日)まで、JR原宿駅改札内に超特急のポスターが登場!お近くに来た際は、ぜひ、チェックしていただきたい。











そして、8月に引き続き、プレゼント企画も決定!生中継をご覧いただいたWOWOW加入者の中から抽選で18名様に「メンバーの直筆サイン入り音声チェキ」をプレゼント!詳しくは、番組サイトでご確認を!また、21日(水)午後5:30に、TwitterのWOWOW音楽公式アカウント(@wowow_mj)にて、メンバーからプレゼントに関するメッセージも届くので、こちらのチェックもお忘れなく!

この生中継は、BS環境が整っていなくても、スマホやタブレット、パソコンなどで見られるWOWOWオンデマンドでもご覧いただける。





超特急 BULLET TRAIN ARENA TOUR 2022「新世界 -NEW WORLD-」/コメント映像公開



【Twitter】 WOWOW MUSIC(@wowow_mj) https://twitter.com/wowow_mj

【番組サイト】https://www.wowow.co.jp/music/bullettrain/





JR原宿駅改札内ポスター



◆期間◆ 12月19日(月)~25日(日)

◆掲載場所◆JR原宿駅改札内

※駅及び駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください





WOWOW加入者限定!プレゼントのお知らせ



「生中継!超特急 BULLET TRAIN ARENA TOUR 2022「新世界 -NEW WORLD-」をご覧いただいた方の中から抽選で合計18名様に「メンバー直筆サイン入り音声チェキ」をプレゼント!

※詳しくは、番組サイトへ





番組情報



生中継!超特急 BULLET TRAIN ARENA TOUR 2022「新世界 -NEW WORLD-」

12月24日(土) 午後6:00 <WOWOWライブ><WOWOWオンデマンド>

※放送終了後~1週間のアーカイブ配信あり



収録日:2022年12月24日

収録場所:東京 国立代々木競技場第一体育館



<番組サイト>

https://www.wowow.co.jp/music/bullettrain/

※プロモーション映像公開中





関連番組



◆超特急×WOWOW Rail to Dream

2023年1月30日(月) 午後8:00 <WOWOWライブ><WOWOWオンデマンド>

※放送終了後~1カ月間のアーカイブ配信あり



<番組サイト>

https://www.wowow.co.jp/music/bullettrain_rail/



++++++++



◆10th Anniversary Special Live 「超特急×DISH//」

12月23日(金)午後0:15<WOWOWライブ><WOWOWオンデマンド>

※12月24日(土)午前0:00~1カ月間のアーカイブ配信あり



収録日:2021年12月25日

収録場所:大阪 大阪城ホール



◆超特急 BULLET TRAIN 10th Anniversary Tour 2022「Progress」8号車の日

12月23日(金)午後2:30<WOWOWライブ><WOWOWオンデマンド>

※放送終了後~1週間のアーカイブ配信あり



収録日:2022年8月8日

収録場所:東京 東京ガーデンシアター



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/19-18:46)