ムッシュかまやつと親交があった豪華メンバー集結!(堺正章・井上順・森山良子・森山直太朗・今井美樹・松任谷由実・LIFE IS GROOVE ・ TARO かまやつ)



生前の映像・写真・音声とともに、豪華アーティストがムッシュの音楽を奏でる!







SONGS & FRIENDSシリーズは武部聡志がプロデュースする”100年後に残したい音楽”をテーマとした公演で、2018年より、荒井由実「ひこうき雲」、小坂忠「ほうろう」、佐野元春「Café Bohemia」と名盤をフィーチャーした3公演を実施。今年4月には、アルバム単位ではなく、伝説のバンド・SKYEそのものをクローズアップした、SKYE「Music Tree Grow to the SKYE & their family」を開催した。その「SONGS & FRIENDS」シリーズ第5弾として、日本のポップ・ミュージックとカルチャーに偉大な功績を残した「ムッシュかまやつ」こと、かまやつひろしの七回忌を「ムッシュかまやつトリビュート for 七回忌」と題して、2023年3月1日 LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)にて開催することが決定した。



出演者は、「ムッシュかまやつとAZABU SOCIAL CLUB」。このグループは本人とゆかりのあるアーティスト達で構成され、メンバーはザ・スパイダース時代の盟友である堺正章と井上順、従妹であり公私共に家族で親交のあった森山良子・森山直太朗、長年共に第一線で音楽の道を歩み続けてきた松任谷由実、そして、数々の楽曲提供やコラボ作品でタッグを組んだ今井美樹、KenKen・山岸竜之介と共に、ムッシュが結成し世代を超えたグルーヴで繋ぐスーパーファンクバンド、LIFE IS GROOVE。

更にムッシュかまやつの長男であるTAROかまやつも特別出演する。



カントリー&ウエスタン、ロカビリー、グループサウンズ、フォーク、ロックなど、好奇心の趣くまま、時代の移り変わりとともに、様々なジャンルの音楽に夢中になって取り組み続けてきた60年以上の彼の軌跡を、当時の仲間と共に体感できる貴重な七回忌のトリビュートとなり、豪華レジェンドアーティストが集う一夜限りのプレミアイベントとなる予定だ。





【チケット情報】





WOWOW WEBアカウント: https://www.wowow.co.jp/ticket/kamayatsu23www_login.html

チケットぴあ: https://w.pia.jp/t/monsieurkamayatsu-tribute/



■WOWOW WEBアカウント & ぴあ有料会員いちはやプレリザーブ(抽選):12月17日(土)19:00~12月31日(土)11:00

■チケットぴあプレリザーブ(抽選) :1月9日(月)11:00~1月18日(水)11:00

■チケットぴあプリセール(先着):1月21日(土)10:00~1月30日(月)23:59

■一般発売・発券開始日:1月31日(火)10:00~





公演概要





【 ムッシュかまやつトリビュート for 七回忌】

★日程:2023年3月1日(水) 開場18:00/開演18:30

★場所: LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)

★出演:ムッシュかまやつとAZABU SOCIAL CLUB

(堺正章・井上順・森山良子・森山直太朗・今井美樹・松任谷由実・LIFE IS GROOVE)

特別出演:TAROかまやつ

プロデュース:武部聡志/演出:松任谷正隆



★チケット料金:SS席20,000円(お土産付き)、S席15,000円、U-25席 5,000円

★主催:WOWOW / フジテレビ /キョードー東京 / 産経新聞 / ワイズコネクション / ぴあ

★オフィシャルサイト:https://monsieur-kamayatsu-tribute.com

※公演・チケットに関するお問い合わせ:information2@pia.co.jp



※未就学児入場不可

※お一人様1公演につき4枚まで

※当日映像収録あり

※出演者の変更に伴うチケットの払戻し等は一切致しません。



