[株式会社WOWOW]

https://www.wowow.co.jp/music/grammy/



「生中継!第65回グラミー賞授賞式(R)」 ※二カ国語版(同時通訳)

2023年2月6日(月)午前9:00[WOWOWプライム][WOWOWオンデマンド]

「第65回グラミー賞授賞式(R)」 ※字幕版

2023年2月6日(月)午後10:00[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]







音楽界で最も権威ある賞として全世界の音楽ファン、ミュージシャン、音楽関係者が注目するグラミー賞(R)。 「第65回グラミー賞授賞式(R)」は、2023年2月5日(※現地時間)に開催される。WOWOWでは、2023年2月6日(※日本時間)に授賞式の模様を二カ国語版(同時通訳)で独占生中継にて放送&配信する。同日夜には字幕版もお届け。11月16日(※日本時間)にはノミネーションが発表された。ビッグアーティストたちのパフォーマンスや、ここでしか見られないコラボレーションが見どころのグラミー賞。第65回はどのアーティストのパフォーマンスが見られるのか期待が高まる。



そして、今回もグラミー賞(R)の熱気と興奮、感動の瞬間を、日本のスタジオからお届けする案内役にジョン・カビラとホラン千秋が決定。第56回から共にグラミー賞の魅力を届けている案内役の2人から、今回の授賞式に臨むコメントが届いた。



ジョン・カビラ



皆様、アワードシーズンなんです!そう、音楽界最高の祭典グラミー賞、待てません!

ビヨンセ、アデル、テイラーはどう輝くのか?ハリー・スタイルズとBTSは??注目のポイントが満載すぎます。

そして、賞の行方はもとより、世界が驚愕し熱狂するパフォーマンスにも乞うご期待!

最高の栄誉とステージ、ぜひご一緒に堪能してください!

Yes, it’s the BIGGEST night of MUSIC!



ホラン千秋



今年もグラミー賞授賞式が一つ先の曲がり角くらいの距離に迫って来ました!

毎年「あといくつ角を曲がれば世界が熱狂するエンターテインメントの大舞台がやって来るだろう」と指折り数えているのですが、あと少しです皆さま!

この一年でまた数多くの名曲が生まれました。一体誰が、どの曲がグラミーの栄冠に輝くのか、その瞬間を一緒に見届けましょう!



<番組情報>









「生中継!第65回グラミー賞授賞式(R)」 ※二カ国語版(同時通訳)



2023年2月6日(月)午前9:00[WOWOWプライム][WOWOWオンデマンド]





「第65回グラミー賞授賞式(R)」 ※字幕版



2023年2月6日(月)午後10:00[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]



<関連番組>









「第65回グラミー賞(R)の見どころ」 (無料放送)



#1 2023年1月7日(土)午後9:30 [WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]ほか

#2 2023年1月15日(日)午後4:45 [WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]ほか

#3 2023年1月28日(土)午前9:30 [WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]ほか

※放送終了後、WOWOWオンデマンドでアーカイブ配信



【グラミー賞授賞式(R)特設サイト】

https://www.wowow.co.jp/music/grammy/



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/17-15:46)