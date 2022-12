[株式会社WOWOW]

https://www.wowow.co.jp/music/bullettrain_rail/



「超特急×WOWOW Rail to Dream」

2023年1月30日(月) 午後8:00 <WOWOWライブ><WOWOWオンデマンド>







メインダンサー&バックボーカルグループを掲げる9人組ユニット、超特急。クオリティーの高いパフォーマンスでファンを魅了する彼らは、8号車と呼称されるファンとともに歩み、高みを目指して成長し続けている。2022年4月、これまで5人で活動してきた彼らに大きな転機が訪れた。それが新メンバーオーディション企画「超特急募」だ。自分たちとこれから先の未来をともにする重要なセレクションとして、5人のメンバーも積極的に企画へ関わり、面接、強化レッスン、合宿と、ハイスピードにしてハイレベルな展開で大きな注目を集めた。本番組はそのオーディションの様子から、12月24日に生中継される「超特急 BULLET TRAIN ARENA TOUR 2022『新世界 -NEW WORLD-』」の舞台裏への密着を経て作られるオリジナルドキュメント作品となる。アリーナライブという大きな“通過点”を経て、彼らの目に映る未来とは。



<番組情報>

超特急×WOWOW Rail to Dream



2023年1月30日(月) 午後8:00

[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド ※放送終了後~1カ月間のアーカイブ配信あり]



<番組サイト>

https://www.wowow.co.jp/music/bullettrain_rail/



<関連番組>





生中継!超特急 BULLET TRAIN ARENA TOUR 2022「新世界 -NEW WORLD-」





12月24日(土) 午後6:00

[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド ※放送終了後~1週間のアーカイブ配信あり]



収録日:2022年12月24日

収録場所:東京 国立代々木競技場第一体育館







10th Anniversary Special Live 「超特急×DISH//」





12月23日(金) 午後0:15

[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド ※12/24(土) 午前0:00~1カ月間のアーカイブ配信あり]



収録日:2021年12月25日

収録場所:大阪 大阪城ホール







超特急 BULLET TRAIN 10th Anniversary Tour 2022「Progress」8号車の日





12月23日(金) 午後2:30

[WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド ※放送終了後~1週間のアーカイブ配信あり]



収録日:2022年8月8日

収録場所:東京 東京ガーデンシアター



<番組サイト>

https://www.wowow.co.jp/music/bullettrain/

※『生中継!超特急 BULLET TRAIN ARENA TOUR 2022「新世界 -NEW WORLD-」』のプロモーション映像公開中



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/15-08:46)