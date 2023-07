[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)は、株式会社ドリコム(本社:東京都品川区、代表取締役社長:内藤 裕紀)と共同開発しているスマートフォンゲームアプリ『新日本プロレスSTRONG SPIRITS』(以下、新日SS)にて、2023年7月31日(月)9:00より、唐津市とのコラボレーション企画として、SSRパートナー「[唐津の獣神]獣神サンダー・ライガー」を実装致しました。観光名所や特産など、唐津の魅力を盛り込んだ撮りおろしの動画やスナップショットをお楽しみいただけます。さらに、リリース1.5周年を記念して、過去に期間限定で実装された一部★3選手やSSRパートナーを獲得できる各復刻スカウトを開催しております。







唐津コラボ開催!

SSR獣神サンダー・ライガーが登場する唐津限定ピックアップパートナースカウトを開催!







新日SSは2023年7月31日(月)9:00から、SSR「[唐津の獣神]獣神サンダー・ライガー」が登場する「唐津限定!ピックアップ!パートナースカウト」を開催しました。本スカウトは、10連スカウトを既定回数行うとラインナップに含まれるSSRパートナーからいずれか1人を確定で獲得できる仕様です。また、今回初登場するSSR「[唐津の獣神]獣神サンダー・ライガー」は、ピックアップ対象として、スカウト確率が通常の5倍となっています。



【開催期間】

2023年7月31日(月)9:00~2023年8月30日(水)8:59



【本スカウトのピックアップパートナー】

SSR「[唐津の獣神]獣神サンダー・ライガー」



【10連スカウトでの既定回数と内容】

6、12、18回目:SSRパートナー1人確定

10回目:ピックアップパートナーのスカウト確率が通常の8倍

20回目:ピックアップパートナーが1人確定

※10連スカウトでは、プレイ回数に応じたスタンプ報酬を獲得することができます。

※各回数のスタンプ報酬は、本スカウト筐体のスタンプ報酬詳細よりご確認ください。

※ステップ20回目プレイ後、ステップ1回目に戻ります。



【注意事項】

※以下のパートナーは排出対象に含まれません

SSR「[Way to the 唐津 Master]マスター・ワト」

※本スカウトのコラボ限定パートナーは、本スカウト終了後再登場する場合がございます。

※本スカウトからはパートナーが重複して出現する可能性があります。

※本スカウトのラインナップと提供割合の詳細は、スカウト画面の「スカウト詳細」よりご確認いただけます。

※既に獲得済みのパートナーが出現した場合、パートナーの限界突破Lvがアップします。

※既に限界突破Lv5のパートナーが出現した場合、パートナーはダンベルptに変換されます。

獲得できるダンベルpt一覧:

・SSRパートナー:ダンベルpt × 100

・SRパートナー:ダンベルpt × 10

・Rパートナー:ダンベルpt× 3

※本スカウトに登場するパートナーの保有する道場ボーナス、スキル、画像などのコンテンツは変更する場合があります。

※本スカウトの開催期間および内容は予告なく変更する場合があります。



有償ダイヤ限定のピックアップスカウトも同時開催!





新規SSRパートナーを確定で獲得しやすい有償限定ピックアップ10連スカウトを同時開催。ぜひこの機会をお見逃しなく!



【有償限定ピックアップパートナースカウト】



本スカウトは、各10連でSSRパートナーまたはピックアップ対象パートナーのスカウト確率が上昇、もしくは確定で獲得することができます。なお、本スカウトは3回引くと終了となります。



【開催期間】

2023年7月31日(月)9:00~2023年8月30日(水)8:59



【本スカウトのピックアップパートナー】

SSR「[唐津の獣神]獣神サンダー・ライガー」



【10連スカウトでの既定回数と内容】

・1、3、5回目:ピックアップパートナーが1人確定。

・2、4回目:SSRが1人確定。



【注意事項】

※以下のパートナーは排出対象に含まれません

SSR「[Way to the 唐津 Master]マスター・ワト」

※本スカウトはダイヤ(有償)でのみ利用できるスカウトです。

※本スカウトのコラボ限定パートナーは、本スカウト終了後再登場する場合がございます。

※本スカウトからはパートナーが重複して出現する可能性があります。

※本スカウトのラインナップと提供割合の詳細は、スカウト画面の「スカウト詳細」よりご確認いただけます。

※既に獲得済みのパートナーが出現した場合、パートナーの限界突破Lvがアップします。

※既に限界突破Lv5のパートナーが出現した場合、パートナーはダンベルptに変換されます。

獲得できるダンベルpt一覧:

・SSRパートナー:ダンベルpt × 100

・SRパートナー:ダンベルpt × 10

・Rパートナー:ダンベルpt× 3

※本スカウトに登場するパートナーの保有する道場ボーナス、スキル、画像などのコンテンツは変更する場合があります。

※本スカウトの開催期間および内容は予告なく変更する場合があります。



新日SSはまもなく1.5周年!1.5周年復刻祭を開催!





過去に登場した期間限定選手をピックアップした各種スカウトを開催。ぜひこの機会をお見逃しなく!



【ピックアップ選手スカウト(ピックアップ対象:★3[制御不能な男]内藤哲也)】



【ピックアップ選手スカウト(ピックアップ対象:★3[朱の王者]朱里)



上記、各ピックアップ選手スカウトは、10連スカウトを行うと★3選手または各ピックアップ対象★3選手のスカウト確率が上昇、もしくは確定で獲得することができます。



【開催期間】

2023年7月31日(月)9:00~2023年8月16日(水)8:59



【10連スカウトでの既定回数と内容】

・6、12、18回目:★3選手が1人確定、ピックアップ対象★3選手のスカウト確率が15倍。

・10回目:ピックアップ対象★3選手のスカウト確率が25倍。

・20回目:ピックアップ対象★3選手が1人確定。

※10連スカウトでは、プレイ回数に応じたスタンプ報酬を獲得することができます。

※各回数のスタンプ報酬は、各スカウト筐体のスタンプ報酬詳細よりご確認ください。

※ステップ20回目プレイ後、ステップ1回目に戻ります。



【注意事項】

※各スカウトの期間限定選手は、各スカウト終了後再登場する場合がございます。

※各スカウトからは選手が重複して出現する可能性があります。

※各スカウトのラインナップと提供割合の詳細は、スカウト画面の「スカウト詳細」よりご確認いただけます。

※既に獲得済みの選手が出現した場合、選手のピースとなって排出されます。

獲得できるピースの個数一覧:

・★3 選手:獲得した選手のピース × 60

・★2 選手:獲得した選手のピース × 15

・★1 選手:獲得した選手のピース × 5

※各スカウトに登場する選手の保有するバトルスキル、魂、ステータス、画像、動画などのコンテンツは変更する場合があります。

※各スカウトの開催期間および内容は予告なく変更する場合があります。



【ピックアップパートナースカウト(ピックアップ対象:SSR[CENTER OF THIS RING]内藤哲也)】



【ピックアップパートナースカウト(ピックアップ対象:SSR[偉大なる支配者] グレート-O-カーン)】



【ピックアップパートナースカウト(ピックアップ対象:SSR[聖なるスターダムのアイコン]岩谷麻優)】



上記、各ピックアップパートナースカウトは、10連スカウトを行うとSSRパートナーまたは各ピックアップ対象SSRパートナーのスカウト確率が上昇、もしくは確定で獲得することができます。



【開催期間】

2023年7月31日(月)9:00~2023年8月16日(水)8:59



【10連スカウトでの既定回数と内容】

・6、12、18回目:SSRパートナーが1人確定、ピックアップ対象SSRパートナーのスカウト確率が15倍。

・10回目:ピックアップ対象SSRパートナーのスカウト確率が25倍。

・20回目:ピックアップ対象SSRパートナーが1人確定。

※10連スカウトでは、プレイ回数に応じたスタンプ報酬を獲得することができます。

※各回数のスタンプ報酬は、各スカウト筐体のスタンプ報酬詳細よりご確認ください。

※ステップ20回目プレイ後、ステップ1回目に戻ります。



【注意事項】

※各スカウトの期間限定パートナーは、各スカウト終了後再登場する場合がございます。

※各スカウトからはパートナーが重複して出現する可能性があります。

※各スカウトのラインナップと提供割合の詳細は、スカウト画面の「スカウト詳細」よりご確認いただけます。

※既に獲得済みのパートナーが出現した場合、パートナーの限界突破Lvがアップします。

※既に限界突破Lv5のパートナーが出現した場合、パートナーはダンベルptに変換されます。

獲得できるダンベルpt一覧:

・SSRパートナー:ダンベルpt × 100

・SRパートナー:ダンベルpt × 10

・Rパートナー:ダンベルpt× 3

※各スカウトに登場するパートナーの保有する道場ボーナス、スキル、画像などのコンテンツは変更する場合があります。

※各スカウトの開催期間および内容は予告なく変更する場合があります。



有償限定でも1.5周年復刻祭を開催!





有償限定で過去に登場した期間限定選手をピックアップした各種スカウトを開催。ぜひこの機会をお見逃しなく!



【有償限定ピックアップ選手スカウト(ピックアップ対象:★3[制御不能な男]内藤哲也)】



【有償限定ピックアップ選手スカウト(ピックアップ対象:★3[朱の王者]朱里)



上記、各ピックアップ選手スカウトは、10連スカウトを行うと各ピックアップ対象★3選手を確定で獲得することができます。なお、各ピックアップ選手スカウトは、10連スカウトを一度プレイすると終了となります。



【開催期間】

2023年7月31日(月)9:00~2023年8月16日(水)8:59



【10連スカウトでの既定回数と内容】

・1回目:ピックアップ対象★3選手が1人確定。

※スタンプ報酬は、各スカウト筐体のスタンプ報酬詳細よりご確認ください。

※10連スカウト1回目プレイ後、スカウト回数はリセットされません。

※10連スカウト1回目プレイ後、各スカウトをプレイすることはできません。



【注意事項】

※各スカウトはダイヤ(有償)でのみ利用できるスカウトです。

※各スカウトの期間限定選手は、各スカウト終了後再登場する場合がございます。

※各スカウトからは選手が重複して出現する可能性があります。

※各スカウトのラインナップと提供割合の詳細は、スカウト画面の「スカウト詳細」よりご確認いただけます。

※既に獲得済みの選手が出現した場合、選手のピースとなって排出されます。

獲得できるピースの個数一覧:

・★3 選手:獲得した選手のピース × 60

・★2 選手:獲得した選手のピース × 15

・★1 選手:獲得した選手のピース × 5

※各スカウトに登場する選手の保有するバトルスキル、魂、ステータス、画像、動画などのコンテンツは変更する場合があります。

※各スカウトの開催期間および内容は予告なく変更する場合があります。



【ピックアップパートナースカウト(ピックアップ対象:SSR[CENTER OF THIS RING]内藤哲也)】



【ピックアップパートナースカウト(ピックアップ対象:SSR[偉大なる支配者] グレート-O-カーン)】



【ピックアップパートナースカウト(ピックアップ対象:SSR[聖なるスターダムのアイコン]岩谷麻優)】



上記、各ピックアップパートナースカウトは、10連スカウトを行うと各ピックアップ対象SSRパートナーを確定で獲得することができます。なお、各ピックアップパートナーカウトは、10連スカウトを一度プレイすると終了となります。



【開催期間】

2023年7月31日(月)9:00~2023年8月16日(水)8:59



【10連スカウトでの既定回数と内容】

・1回目:ピックアップ対象SSRパートナーが1人確定。

※スタンプ報酬は、本スカウト筐体のスタンプ報酬詳細よりご確認ください。

※10連スカウト1回目プレイ後、スカウト回数はリセットされません。

※10連スカウト1回目プレイ後、本スカウトをプレイすることはできません。



【注意事項】

※各スカウトはダイヤ(有償)でのみ利用できるスカウトです。

※各スカウトの期間限定パートナーは、各スカウト終了後再登場する場合がございます。

※各スカウトからはパートナーが重複して出現する可能性があります。

※各スカウトのラインナップと提供割合の詳細は、スカウト画面の「スカウト詳細」よりご確認いただけます。

※既に獲得済みのパートナーが出現した場合、パートナーの限界突破Lvがアップします。

※既に限界突破Lv5のパートナーが出現した場合、パートナーはダンベルptに変換されます。

獲得できるダンベルpt一覧:

・SSRパートナー:ダンベルpt × 100

・SRパートナー:ダンベルpt × 10

・Rパートナー:ダンベルpt× 3

※各スカウトに登場するパートナーの保有する道場ボーナス、スキル、画像などのコンテンツは変更する場合があります。

※各スカウトの開催期間および内容は予告なく変更する場合があります。



通常よりお得にダイヤ購入ができる期間限定ダイヤお得パックを再発売!





通常よりお得にダイヤが購入できるダイヤお得パックを期間限定にて販売中。



【開催期間】

2023年7月31日(月)9:00~2023年8月9日(水)8:59



【商品内容】

■ダイヤお得パックG

・ダイヤ(有償) ×3,500

【販売価格】4,900円 (購入上限:1)



【注意事項】

※商品の販売期間は予告なく変更する場合があります。



新日本プロレスSTRONG SPIRITSとは





数多の歴史と様々な熱狂的ファンの支持を得る新日本プロレス。そんな全ての「新日本プロレスファン」に株式会社ブシロードと株式会社ドリコムのタッグで送る、究極のプロレスラー育成ゲーム。



新日本プロレスとは





今年50周年を迎えた、日本に現存する最古のプロレス団体。2012年よりブシロードグループに所属。歴史と伝統に裏付けられたブランド力と、魅力的な選手たちによる、確かなコンテンツ力で、国内外のプロレスファンを魅了している。



▼アプリのダウンロードはこちら

iOS:https://apps.apple.com/app/id1583879618

Android(TM): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bushiroad.njpwss



▼公式SNS

公式Twitter(日本語版):https://twitter.com/njpwss

公式Twitter(海外版):https://twitter.com/njpwss_global

公式LINEアカウント(日本語版):https://lin.ee/8xGK5aN

公式Facebook(海外版):https://www.facebook.com/newjapanprowrestling.strongspirits



▼公式サイト

日本語版:https://njpwss.com/

海外版:https://en.njpwss.com/



■著作権表記:(C)World Wonder Ring STARDOM (C)New Japan Pro-Wrestling Co.,Ltd. (C)bushiroad All Rights Reserved. (C)Drecom Co., Ltd.

※ご紹介いただく際は、権利表記として上記の記入をお願いします。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/31-15:16)