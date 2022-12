[株式会社WOWOW]





株式会社WOWOW(本社:東京都港区、代表取締役 社長執行役員 田中 晃、以下「WOWOW」)が株式会社ワイズコネクション、ほか主催者と共同で開催した野外音楽フェスティバル「中津川 THE SOLAR BUDOKAN」が、環境省 第10回グッドライフアワードの環境大臣賞 NPO・任意団体部門を受賞しました。



中津川 THE SOLAR BUDOKANは、「太陽光発電によるクリーンでピースなロックフェスティバル」として、WOWOWがワイズコネクション、ほか主催者と2012年に武道館で開催し、2013年から岐⾩県中津川市に開催場所を移し、規模を拡大。国内のビッグアーティストが多数参加する日本でも有数のロックフェスティバルです。



環境省「グッドライフアワード」は、環境に優しい社会の実現を目指し、日本各地で実践されている「環境と社会によい暮らし」に関わる活動や取り組みを募集して紹介、表彰し、活動や社会を活性化するための情報交換などを支援していく環境省主催のプロジェクトです。今回の受賞は、中津川 THE SOLAR BUDOKANにおける環境に負荷をかけないフェス運営の継続を目指した様々な取り組みが評価されました。







■「中津川 THE SOLAR BUDOKAN 2022」DAY-1 ~DAY-3 概要



番組内容

"太陽光発電のみでフェスを行なう"をコンセプトにスタートした「THE SOLAR BUDOKAN」。2013年より岐阜県中津川市の中津川公園内特設ステージに多くのアーティストを集めて開催されてきた「中津川 THE SOLARBUDOKAN」だが、2020年以降は新型コロナウイルスの感染拡大により中津川での有観客開催は行なわれず、オンラインなどで実施してきた。そのため、今年は3年ぶりに中津川での有観客開催となり、しかも期間を従来の2日間から3日間に拡大して実施された。WOWOWでは、充実のラインナップによる3日間のパフォーマンスを追い、見どころを詰め込む形でお送りする。

かつて「全日本フォークジャンボリー」の開催地として新しい音楽文化の発信地となった中津川が、新たなフェスの形を携えて再び動きだす。クリーンエネルギーとともに燃え上がる白熱のステージにご注目を!



初回放送

2022年11月23日(水・祝)午前11:30~[WOWOWライブ]



再放送

2022年12月14日(水)午後0:30~[WOWOWライブ]



WOWOWオンデマンド

アーカイブ配信中 ※2023年1月13日(金)午後11:59まで配信



<出演者情報>

出演:ACIDMAN、ザ・クロマニヨンズ、04 Limited Sazabys、ストレイテナー、四星球、打首獄門同好会、

シアターブルック、GLIM SPANKY、布袋寅泰、RED ORCA、10-FEET、ヤバイTシャツ屋さん、

a flood of circle、androp、The BONEZ、奥田民生(MTR&Y)、サンボマスター、

佐野元春&THE COYOTE BAND ほか

収録日:2022年9月23日、24日、25日

収録場所:岐阜 中津川公園内特設ステージ



