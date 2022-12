[株式会社WOWOW]

https://www.wowow.co.jp/music/ateez/



生中継!ATEEZ WORLD TOUR [THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL] IN CHIBA

12月12日(月)午後6:30

<WOWOWライブ><WOWOWオンデマンド>







2018年に韓国で、翌2019年末に日本でのデビューを果たした8人組のボーカル、ラップ&パフォーマンス・グループATEEZ。今年1月にスタートしたワールドツアーでもあらためてグループの魅力を世界に向けて発信した彼らが、10月から新たなワールドツアーを開催。

「THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL」と題されたこのツアーは、ソウルを皮切りに北米大陸の各都市を巡り、12月に千葉・幕張メッセへと降り立つ。見逃し厳禁の日本公演を12月12日(月)午後6:30~WOWOWが独占生中継でお送りする。

この生中継に先駆けて、『生中継まで楽しめるプロジェクト』が始動!本日、12月5日(月)から、渋谷スクランブルスクエアの大型ビジョンにてプロモーション映像が公開中。11日(日)まで、毎日午前9:00から放映されるので要チェックだ!

さらに、生中継をご覧いただいた方にわかるクイズに正解された方の中から抽選で10名様にメンバー全員の直筆サイン入りグッズをプレゼントすることはすでにお知らせ済みだが、クイズとプレゼントの詳細が決定!

クイズは、前回同様「WOWOWの生中継・ライブ配信の中でWOWOWポーズをしている姿が最後に映ったのは誰でしょう?」。プレゼントは、『メンバー全員の直筆サイン入りTシャツ』に決定!詳しくは番組サイトにて確認を。

そして、WOWOW公式Twitter(@wowow_mj)では、生中継までATEEZの写真とともにカウントダウン投稿!生中継に向けて一緒に盛り上がっていただきたい。

なお、こちらの生中継は、BS視聴環境が整っていなくても、スマホやパソコン、タブレットなどで見られるWOWOWオンデマンドでも楽しむことができる。



《生中継まで楽しめるプロジェクト》





【プロジェクト1.】渋谷スクランブルスクエア大型ビジョンにて新プロモーション映像公開中!



◆期間◆ 12月5日(月)~11日(日) 毎日午前9:00~午前0:00(24:00)まで



<ACSESS>

渋谷スクランブルスクエア

東京都渋谷区渋谷二丁目24番12号







【プロジェクト2.】WOWOW加入者限定!プレゼントクイズの詳細決定!



「生中継!ATEEZ WORLD TOUR [THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL] IN CHIBA」をご覧いただいた方にわかるクイズを出題!クイズに正解された方の中から抽選で10名様にメンバー全員の直筆サイン入りTシャツをプレゼント!詳しくは、番組サイトへ



〔クイズ〕

Q:「WOWOWの生中継・ライブ配信の中でWOWOWポーズをしている姿が最後に映ったのは誰でしょう?」



〔プレゼント〕

メンバー全員の直筆サイン入りTシャツ





【プロジェクト3.】WOWOW公式Twitter(@wowow_mj)では、生中継までATEEZの写真とともにカウントダウン投稿!





【番組情報】

生中継!ATEEZ WORLD TOUR [THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL] IN CHIBA

12月12日(月)午後6:30

<WOWOWライブ><WOWOWオンデマンド>

※WOWOWオンデマンドでは、生中継終了後~24時間限定のアーカイブ配信あり



収録日:2022年12月12日

収録場所:千葉 幕張メッセ



【番組サイト】

https://www.wowow.co.jp/music/ateez/



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/05-18:16)