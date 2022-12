[株式会社WOWOW]

フライデーミッドナイトシアター

毎週土曜午前0:00(金曜・深夜0:00) [WOWOWプライム][WOWOWオンデマンド]

MC:山里亮太 1月ゲスト:前田敦子

※1月放送初回:1/7(土)午前0:00(1/6(金)深夜)よりスタート!







映画好きゲストとオススメ作品をお届けする「フライデーミッドナイトシアター」。映画の前後ではゲストがMC山里亮太と共に、選んだ映画についての深掘りトークを展開。注目の1月ゲストは俳優であり、23年3月放送・配信の連続ドラマ W-30「ウツボラ」に主演する前田敦子に決定!4週にわたって前田敦子とともに映画を紹介していく。



ゲストの前田敦子がオススメする作品は、世界中で大ヒットを記録した1980年代を代表する冒険ファンタジー『ネバーエンディング・ストーリー』、フランスのサスペンス映画の巨匠H=G・クルーゾー監督作『悪魔のような女(1955) 』、ドラマ「SEX AND THE CITY」のスタッフだったG・ベーレントらの著作を映画化『そんな彼なら捨てちゃえば?』、そして最終週には、MC山里のオススメとしてノンストップ犯罪アクション『ただ悪より救いたまえ』をお届け。



ーこれってすべて放送されますか!?脱線しながらも盛り上がり続ける2人のトークは必見ー

かつては自宅にホームシアターセットとスクリーンを用意し、所有していた映画ソフトは2000本以上、映画館では1日に4本の映画を鑑賞することもあったという、映画好きの前田。そんな前田が今回オススメする作品は、子どもはもちろん大人になった今だからこそ観てもらいたい冒険ファンタジーから1955年製作のフランス映画、AKB48時代に秋元康に勧められたというラブコメまで多岐にわたる。意外にも共演は少なかったMC山里と前田だが、作品それぞれの深掘りトークはもちろんのこと、まるで女子会のような脱線トークも必見だ。1月放送初回は1/7(土)午前0:00(1/6(金)深夜)よりスタート。放送に収まりきらなかった未公開トークはWOWOWオンデマンドで配信!お見逃しなく!



<前田敦子・コメント>

映画を選ぶきっかけは、人からオススメされた作品を観ることが多いです。映画を観た後に、そこから出演している俳優さんについてなど自分なりに調べて、さらにほかの作品を観て…といったことを繰り返しています。映画の面白いところは、同じ作品でも観る年齢や経験によって見方が変わってきたり、また次観るときはどう見えるのか、感覚が変わるところだと思います。



【1月放送スケジュール】1月前田敦子とお届けする4作品(製作国・製作年)





1/7 (土)午前0:00 <1/6(金)深夜>

『ネバーエンディング・ストーリー』(西ドイツ/アメリカ・1984 )

M・エンデの児童文学を、後の巨匠W・ペーターゼン監督が映画化した大ヒット作。幻想の国の存亡を懸けた壮大な冒険と、現実世界でその物語を読む少年の姿を平行して描く。





1/14 (土)午前0:00 <1/13(金)深夜>/ WOWOWオンデマンド配信あり

『悪魔のような女(1955) 』(フランス・1955)

フランスのサスペンス映画の巨匠H=G・クルーゾー監督が、その息詰まる話術と驚愕のどんでん返しで世界をアッと言わせた、「恐怖の報酬(1953)」と並ぶ彼の代表作。





1/21 (土)午前0:00 <1/20(金)深夜>/ WOWOWオンデマンド配信あり

『そんな彼なら捨てちゃえば?』(ドイツ/アメリカ・2009)

全米ベストセラーを豪華キャストの共演で映画化したファッショナブルロマンティックコメディ。男性たちの本音を理解できず、失敗を繰り返す女性たちは幸せをつかめるのか?





1/28 (土)午前0:00 <1/27(金)深夜> / WOWOWオンデマンド配信あり

『ただ悪より救いたまえ』(韓国・2020)

韓国の2大人気男優、ファン・ジョンミンとイ・ジョンジェが顔合わせしたノンストップ犯罪アクション。引退直前の殺し屋は幼い娘を救うべく、バンコクで最後の仕事に挑む。



※映画本編の前後にMC山里亮太とゲストによるトークがございます。



(C)1984 Neue Constantin Film Production GmbH. All rights reserved.

(C)1954 - TF1 DROITS AUDIOVISUELS - VERA FILMS

(C)Warner Bros. Entertainment Inc.

(C)2020 CJ ENM CORPORATION, HIVE MEDIA CORP. ALL RIGHTS RESERVED



