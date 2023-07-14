TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード will+Dr…
［株式会社ブシロード］
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、7月15日(土)にTVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード will+Dress」Season3第2話を放送しますことをお知らせいたします。
TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード will+Dress」Season3より先行場面カット公開！
7月15日(土)8:00～放送の#02「白銀の闇」より先行場面カットをお届け！
#02「白銀の闇」
―あらすじ―
御薬袋家当主、デイブレイクのリーダーとして成長著しいミレイにハルカの思いは複雑だ。そんなハルカにユニフォーマーズ、シロガネが接触。「あなたの世界には何がある？」謎めいた言葉とともにファイトを挑まれる。
―放送情報―
テレビ東京 毎週土曜8時～
テレビ愛知 毎週土曜8時～
テレビせとうち 毎週土曜8時～
テレビ大阪 毎週土曜8時～
テレビ北海道 毎週土曜8時～
TVQ九州放送 毎週土曜8時～
BS日テレ 毎週土曜23時30分～
―配信情報―
YouTube「ヴァンガードチャンネル」／Amazon Prime Video／U-NEXT／d アニメストア ほか 順次配信予定
■TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード will+Dress」公式サイト
https://anime.cf-vanguard.com/vgd/
ＵＮＩアプリによりユニフォーマーズ一色となるヴァンガード。
全ファイターが最強となる、AIギィが目指す世界は理想郷か？
ユウユ達は個性ある楽しいファイトの為に戦う！
カードファイト!! ヴァンガードとは
ブシロードのトレーディングカードゲーム「カードファイト!! ヴァンガード」。現在も放送中のTVアニメシリーズは2011年1月からスタート。トレーディングカードとアニメを中心に、コミックや映画、舞台、イベント、他企業とのコラボレーションなど、様々なメディアで展開しているタイトルです。2011年3月の発売から、わずか1年でトレーディングカード市場3位を獲得し、マルチメディアミックス展開により、シリーズ累計20億枚を突破しました。英語版、タイ語版、イタリア語版を含め、61の国や地域で販売され現在も世界中にプレイヤーを増やし続けています。
「カードファイト!! ヴァンガード」公式ポータルサイト：https://cf-vanguard.com
TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード will+Dress」公式サイト：https://anime.cf-vanguard.com/vgd/
「カードファイト!! ヴァンガード」公式Twitter：https://twitter.com/cfvanguard_PR
「カードファイト!! ヴァンガード」公式TikTok：https://www.tiktok.com/@cfvanguard
YouTube「ヴァンガードチャンネル」：https://www.youtube.com/user/VanguardCH
※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。
(C)bushiroad All Rights Reserved.
(C)VANGUARD will+Dress Character Design (C)2021-2023 CLAMP・ST
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