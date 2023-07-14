［株式会社ブシロード］

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、7月15日(土)にTVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード will+Dress」Season3第2話を放送しますことをお知らせいたします。







TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード will+Dress」Season3より先行場面カット公開！





7月15日(土)8:00～放送の#02「白銀の闇」より先行場面カットをお届け！





#02「白銀の闇」





―あらすじ―

御薬袋家当主、デイブレイクのリーダーとして成長著しいミレイにハルカの思いは複雑だ。そんなハルカにユニフォーマーズ、シロガネが接触。「あなたの世界には何がある？」謎めいた言葉とともにファイトを挑まれる。





―放送情報―

テレビ東京 毎週土曜8時～

テレビ愛知 毎週土曜8時～

テレビせとうち 毎週土曜8時～

テレビ大阪 毎週土曜8時～

テレビ北海道 毎週土曜8時～

TVQ九州放送 毎週土曜8時～

BS日テレ 毎週土曜23時30分～





―配信情報―

YouTube「ヴァンガードチャンネル」／Amazon Prime Video／U-NEXT／d アニメストア ほか 順次配信予定



■TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード will+Dress」公式サイト

https://anime.cf-vanguard.com/vgd/



ＵＮＩアプリによりユニフォーマーズ一色となるヴァンガード。

全ファイターが最強となる、AIギィが目指す世界は理想郷か？

ユウユ達は個性ある楽しいファイトの為に戦う！





カードファイト!! ヴァンガードとは





ブシロードのトレーディングカードゲーム「カードファイト!! ヴァンガード」。現在も放送中のTVアニメシリーズは2011年1月からスタート。トレーディングカードとアニメを中心に、コミックや映画、舞台、イベント、他企業とのコラボレーションなど、様々なメディアで展開しているタイトルです。2011年3月の発売から、わずか1年でトレーディングカード市場3位を獲得し、マルチメディアミックス展開により、シリーズ累計20億枚を突破しました。英語版、タイ語版、イタリア語版を含め、61の国や地域で販売され現在も世界中にプレイヤーを増やし続けています。





「カードファイト!! ヴァンガード」公式ポータルサイト：https://cf-vanguard.com

TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード will+Dress」公式サイト：https://anime.cf-vanguard.com/vgd/

「カードファイト!! ヴァンガード」公式Twitter：https://twitter.com/cfvanguard_PR

「カードファイト!! ヴァンガード」公式TikTok：https://www.tiktok.com/@cfvanguard

YouTube「ヴァンガードチャンネル」：https://www.youtube.com/user/VanguardCH





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