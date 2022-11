[株式会社WOWOW]

https://www.wowow.co.jp/release/006561 https://www.wowow.co.jp/release/006560



2023年1月放送・配信スタート〔第1話無料放送〕

2023年1月放送・配信スタート〔第1話無料放送〕





1月はWOWOWの中国ドラマにご注目を。中国で歴代記録を塗替えた大ヒット作や、中国大河ドラマの巨匠のもとにオールスターキャストが集結した本格歴史超大作が、WOWOWで1月に日本初放送・配信決定!喜ばしい新春に華やかな中国ドラマをお楽しみください。



明代を舞台に永楽帝の激動の生涯を圧倒的なスケールで描く本格歴史超大作!

中国でゴールデンタイムに放送された衛星放送のドラマで、視聴率20日連続1位を獲得した話題の本格時代劇を日本のテレビ初放送する。「三国志 Three Kingdoms」や「項羽と劉邦 King's War」を手掛けた中国大河ドラマの巨匠ガオ・シーシー監督のもと、明の最盛期を築いた第3代皇帝・永楽帝の波瀾万丈の生涯をオールスターキャストで描く。



主人公の永楽帝・朱棣(しゅてい)を演じるのは、その青年期までを「琉璃~めぐり逢う2人、封じられた愛~」で大ブレイクした大注目の若手俳優チョン・イー、壮年期以降を「蘭陵王」や『西遊記 孫悟空vs白骨夫人』などドラマ・映画の両方で活躍する演技派ウィリアム・フォンが担当。さらに、「漢武大帝」のチェン・バオグオ、映画「レッドクリフ」シリーズのチャン・フォンイー、「宮廷の秘密~王者清風~」のミッキー・ホーら名だたる名優たちが集結した。



厳しい時代考証を経て再現された豪華絢爛な衣装や建造物に加え、迫力満点のモンゴルとの戦争シーンなど見どころは満載。実力派俳優たちが繰り広げる壮大な歴史絵巻をご堪能いただきたい。



(c) H&R CENTURY PICTURES CO.,LTD



歴代記録を塗替え大ヒット!史上最も美しく心揺さぶる、ロマンス時代劇大作!

2022年夏、本国で配信が始まるとたちまち話題となり大ヒットを記録した中国時代劇を、WOWOWが独占放送・配信する。「夢華録(むかろく)」は、中国での1話当たりの再生数が1億4270万超(Tencent Video独占配信ドラマ歴代1位)を記録し、レビューサイトDoubanの平均評点が驚異の8.8(2022年6月6日時点)をマークした2022年の中国ドラマを代表する作品。



主演は、2020年のディズニー映画『ムーラン』で主演を務めた国際派女優リウ・イーフェイ、共演は「月に咲く花の如く」で高い演技力を見せ大作への出演が続くチェン・シャオ。実力派の2人が、惹かれ合いながらも恋に踏み出せない繊細な男女の関係をみごとに演じる。また本作は、逆境を力強く生きる女性たちのサクセスストーリーとしても大きな共感と感動を呼んだ。リウ・イーフェイ演じるヒロインは官僚の家に生まれながら没落し芸妓になった過去を持つが、同じように苦境に立つ仲間たちと手を取り合い運命を切り開いていく。最終話の配信直後には「夢華録2周目」というタグがSNS上を席巻!「何度も見たくなるほど面白い」と評価された名作だ。



(c)Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited



【番組情報】

2023年1月放送・配信スタート 〔第1話無料放送〕



https://www.wowow.co.jp/release/006561



2023年1月放送・配信スタート 〔第1話無料放送〕



https://www.wowow.co.jp/release/006560



