夢ノ結唱 POPY 1st Album「Infructesc…
［株式会社ブシロード］
さらに、佐高陵平 feat. 夢ノ結唱 ROSE「ユーフォリア」、r-906 feat. 夢ノ結唱 ROSE×夢ノ結唱 POPY「怪電話」の音楽配信を開始！
株式会社ブシロードミュージック（本社：東京都中野区、代表取締役社長：根本雄貴）は、
「夢ノ結唱」プロジェクトより、BanG Dream! AI Singing Synthesizer POPY 1st Album「Infructescence」 / ROSE 1st Album「Blütenstand」(発売元:ブシロードミュージック)を本日リリースいたしました。
また、7月8日(土)より配信を開始した楽曲についてお知らせいたします。
報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますようお願い申し上げます。
夢ノ結唱 BanG Dream! AI Singing Synthesizer POPY ／ ROSE 1st Album 本日リリース！
POPY 1st Album「Infructescence」
1,000個限定グッズ付特装盤
通常盤
ROSE 1st Album「Blütenstand」
1,000個限定グッズ付特装盤
通常盤
本日、夢ノ結唱 BanG Dream! AI Singing Synthesizer POPY 1st Album「Infructescence」 / ROSE 1st Album「Blütenstand」をリリースいたしました。
ブシロードオンラインストア限定で販売となる1,000個限定グッズ付特装盤にはキャラクターデザインを担当した米室氏のオリジナルジャケットイラストを使用したフラワーアクリルスタンド、7名のイラストレーターにより描かれた夢ノ結唱POPY / ROSEの特製ペーパーフレーム付き複製原画セットが同梱されています。
【商品情報】
POPY 1st Album「Infructescence」 / ROSE 1st Album「Blütenstand」
発売日 ：2023年7月12日 (水)
定価 ：1,000個限定グッズ付特装盤（ブシロードオンラインストア限定販売）：9,900円（税込）
通常盤：3,850円（税込）
＜収録内容＞
POPY 1st Album「Infructescence」
[CD]
1.コンペイトウさん過激派 / STEAKA
2.Be born / メガテラ・ゼロ
3.明晰メモリー / ナナホシ管弦楽団
4.だって、キラキラ。 / アザミ
5.ラビリンス / higma
6.バズらない愛 / もの憂げ
7.天使俱楽部 / 是
8.チャーリイ / エイハブ
9.alternative / kamome sano
10.LC / ueil
11.怪電話 / r-906
12.Freak Out Hr. / 雄之助
13.花呼ぶ声 / kemu
ボーナストラック
14.Freak Out Hr.（夢ノ結唱POPY×香澄ver.）
夢ノ結唱作曲コンテスト 入賞楽曲
15.私色きらめき日和 / ますかっと
16.Starry Phrase！ / Fty
[付属グッズ] ※1,000個限定グッズ付特装盤のみ
・アクリルスタンド（POPY ver.）
・特製スリーブ＆フレーム付き 夢ノ結唱複製原画セット（POPY ver.）
配信サービス一覧：https://bmu.lnk.to/I_POPYpr
商品詳細：https://bang-dream.com/discographies/3302
ROSE 1st Album「Blütenstand」
[CD]
1.役にすがる / 一二三
2.変身シンドローム / 亜沙
3.エトス / BCNO
4.シテキセイサイ / アザミ
5.SUSHI-GO-ROUND / 鬱P
6.グッド・バイ / john
7.I no rockstar / メガテラ・ゼロ
8.禁略フォビドゥン / ナナホシ管弦楽団
9.ユーフォリア / 佐高陵平
10.怪電話 / r-906
11.Freak Out Hr. / 雄之助
12.花呼ぶ声 / kemu
ボーナストラック
13.Freak Out Hr.(夢ノ結唱ROSE×友希那ver.)
[付属グッズ] ※1,000個限定グッズ付特装盤のみ
・アクリルスタンド（ROSE ver.）
・特製スリーブ＆フレーム付き 夢ノ結唱複製原画セット（ROSE ver.）
配信サービス一覧：https://bmu.lnk.to/B_ROSEpr
商品詳細：https://bang-dream.com/discographies/3303
2023年7月8日(土)リリース 佐高陵平 feat. 夢ノ結唱 ROSE「ユーフォリア」
【楽曲・クリエイター紹介】
RoseliaのVo.湊 友希那の歌声を深層学習等のAI技術を使い声質・癖・歌い方をリアルに再現した音声合成ソフト『夢ノ結唱 ROSE（ローズ）』を使用した楽曲。
クリエイターの“佐高陵平”は、2009年にy0c1e名義での音楽活動を開始。
現在は佐高陵平名義でアニメ主題歌や劇伴、CM音楽を軸にポップス、ダンス、ミュージック、エレクトロニカと多彩な楽曲を数多く手掛けている。
【クリエイターコメント】
はじめまして、佐高です。もう少し曖昧に生きて自分を甘やかして良いんじゃないか。そういう曲です。ノイズの音作りが楽しかったです。よろしくお願いいたします。
配信サービス一覧：https://bmu.lnk.to/Euphoriapr
MV ：https://youtu.be/gLuBQ3uW5hw
楽曲詳細 ：https://bang-dream.com/discographies/3420
音楽配信記念 スマホ壁紙配布中！
佐高陵平 feat. 夢ノ結唱 ROSE「ユーフォリア」のMV公開&各音楽配信サービスでの配信を記念して、スマホ壁紙を配布しています。
スマホ壁紙はこちらからGET！：https://bang-dream.com/yumenokessho
2023年7月12日 (水)リリース r-906 feat. 夢ノ結唱 ROSE×夢ノ結唱 POPY「怪電話」
【楽曲・クリエイター紹介】
Poppin'PartyのGt. & Vo. 戸山香澄とRoseliaのVo. 湊友希那の歌声を、深層学習等のAI技術を使い声質・癖・歌い方をリアルに再現した音声合成ソフト『夢ノ結唱 POPY／夢ノ結唱 ROSE』を使用した楽曲。
クリエイターは"r-906"
ボカロP。体が動いてしまう曲調を得意とする。代表作は『三日月ステップ』『まにまに』『パノプティコン』『プシ』など。
【クリエイターコメント】
ROSE、POPY共に歌がとても上手で感激しました。彼女らが歌うと言葉にいつもと違う熱が籠る気がします。『怪電話』で二人の歌う言葉を味わって いただければと思います。
配信サービス一覧： https://bmu.lnk.to/ampcpr
楽曲詳細 ： https://bang-dream.com/discographies/3421
音楽配信記念 スマホ壁紙配布中！
r-906 feat. 夢ノ結唱 ROSE×夢ノ結唱 POPY「怪電話」の各音楽配信サービスでの配信を記念して、スマホ壁紙を配布しています。
スマホ壁紙はこちらからGET！：https://bang-dream.com/yumenokessho
「夢ノ結唱」とは
バンドリ！による新たなメディアミックスプロジェクトであり、2022年12月より音声創作ソフトウェア「CeVIO AI 夢ノ結唱 BanG Dream! AI Singing Synthesizer POPY／ROSE」を発売開始。
Poppin'PartyのGt. & Vo. 戸山香澄とRoseliaのVo. 湊友希那の歌声を深層学習等のAI 技術により高精度に
表現、声質・癖・歌い方などを再現できるほか、ピッチ、タイミング、ビブラートなど細かく調整することも
可能。
2023年7月12日（水）には1st Album 夢ノ結唱 BanG Dream! AI Singing Synthesizer ROPY／ROSE「Infructescence」「Blütenstand」をリリース。
夢ノ結唱公式サイト：https://yumenokessho.bang-dream.com/
夢ノ結唱公式Twitter：https://twitter.com/yumenokessho
YouTube「夢ノ結唱 BanG Dream! AI Singing Synthesizer」：http://youtube.com/@yumenokessho/
「BanG Dream!（バンドリ！）」とは
キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」の声優が実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。株式会社Craft Eggと共同開発のスマートフォン向けゲーム「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」は、提供開始から6年目の2022年11月には、国内ユーザー数が1,600万人を突破。また、2023年3月16日に迎えた6周年で超大型アップデートを実施、2023年6月29日より新シリーズのアニメ「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」を放送開始し、今後の展開への期待が高まっている。
バンドリ！公式サイト：https://bang-dream.com/
バンドリ！公式 Twitter：https://twitter.com/bang_dream_info
バンドリ！公式 Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_official_/?hl=ja
YouTube「バンドリちゃんねる☆」：https://www.youtube.com/channel/UCN-bFIdJM0gQlgX7h6LKcZA
▼ご紹介いただく際は、版権表記として次をご記入ください。
(C)CeVIO (C)BanG Dream! Project
企業プレスリリース詳細へ （2023/07/12-13:46）
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