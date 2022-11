[株式会社WOWOW]

「生中継!ATEEZ WORLD TOUR [THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL] IN CHIBA」

12月12日(月)午後6:30

<WOWOWライブ><WOWOWオンデマンド>







2018年に韓国で、翌2019年末に日本でのデビューを果たした8人組のボーカル、ラップ&パフォーマンス・グループATEEZ。その視線は早くから世界を見据え、2019年にはアメリカ、ヨーロッパ、オーストラリアの各都市でコンサートを成功させ、今年1月にスタートしたワールドツアーでもあらためてグループの魅力を世界に向けて発信した彼らが、10月から新たなワールドツアーを開催。

「THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL」と題されたこのツアーは、ソウルを皮切りに、オークランド、アナハイム、フェニックス、ダラス/フォートワース、シカゴ、アトランタ、ニューアーク、トロントという北米大陸の各都市を巡り、12月に千葉・幕張メッセへと降り立つ。これまでにもWOWOWでは幾度となくそのパフォーマンスをお届けし、そのたびに大きな反響を集めてきたが、このツアーではさらに充実したステージが繰り広げられることだろう。見逃し厳禁の日本公演を独占生中継でお送りする。

生中継に先駆けて、WOWOW番組サイトではATEEZのプロモーション映像を公開中!さらに、今回もメンバー全員の直筆サイン入りグッズを抽選で10名様へプレゼント!詳細は後日お知らせするので、プロモーション映像とともにこちらのチェックもお忘れなく!



WOWOW加入者限定!プレゼントのお知らせ



「生中継!ATEEZ WORLD TOUR [THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL] IN CHIBA」をご覧いただいた方にわかるクイズを出題!クイズに正解された方の中から抽選で10名様にメンバー直筆サイン入りグッズをプレゼント!

※プレゼント・クイズの詳細は、後日お知らせいたしますのでお待ちください。



※プロモーション映像公開中!



