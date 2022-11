[株式会社WOWOW]

https://www.wowow.co.jp/music/takahashi/



<デビュー50周年 高橋真梨子3カ月特集>

高橋真梨子 コンサート2022 our Days -Last Date-

2023年1月放送・配信予定 ほか







2022年1月からスタートした「高橋真梨子 コンサート2022 our Days -Last Date-」をもって、長年にわたり続けてきた全国ツアーからの卒業を発表した高橋真梨子。WOWOWは、その最後の全国ツアーのライブを放送・配信するとともに3カ月連続の特集をお届けする。1月は最後の全国ツアーから東京国際フォーラム ホールA公演の模様を、2月は2020年11月に収録したWOWOWだけのオリジナルスタジオライブに新たに4Kバージョンを追加して、そして3月は高橋真梨子の秘蔵VTRを集めた特別番組をお送りする。



【番組情報】

デビュー50周年 高橋真梨子3カ月特集



<ラインナップ>



高橋真梨子 コンサート2022 our Days -Last Date-



2023年1月放送・配信予定



高橋真梨子“最後の全国コンサートツアー”となった2022年のツアーの中から、東京国際フォーラム公演をお届け。



2022年1月よりスタートした高橋真梨子にとって最後の全国ツアーがクライマックスを迎えようとしている。ペドロ&カプリシャスの2代目ボーカリストとなった1972年から50年、ソロシンガーとしてデビューした1978年から2023年で45年という大きな節目を迎えようとする今も、日本ポップス史上屈指の女性シンガーとして絶大な支持を受け続ける彼女。最後のツアーをその目に焼きつけようとするファンの熱意は全国各地にあふれ、チケットは瞬く間にプレミアムチケットと化した。さらに、追加公演として設定された11月9・10日の東京国際フォーラム ホールAでのチケットも即完売。そんな貴重なライブをWOWOWが独占放送・配信する。感動を呼び起こす高橋真梨子の歌声を、永久保存版の一夜としてお届けする。



収録日:2022年11月9日

収録場所:東京 東京国際フォーラム ホールA





高橋真梨子 STUDIO LIVE 2020“THE FIRST”



2023年2月放送・配信予定





全国ツアーがキャンセルとなった2020年に行なった、WOWOWだけのオリジナルスタジオライブをお届け。色あせることのない高橋真梨子の歌声をお楽しみいただきたい。



楽曲:桃色吐息、はがゆい唇、ジョニィへの伝言、五番街のマリーへ、ごめんね…、for you...、やさしい夢、フレンズ



収録日:2020年11月

収録場所:東京 AVACO STUDIO





50th Anniversary 高橋真梨子 50年の軌跡



2023年3月放送・配信予定





2022年、最後の全国コンサートツアーとして「our Days -Last Date-」を実施した高橋真梨子の歌声の軌跡をお届け。



聴く者の心を揺さぶり続ける“歌心”を持つシンガー、高橋真梨子。2022年1月から始まった全国縦断ラストコンサートツアー「our Days -Last Date-」は1979年のファーストツアーから数えて44回目の全国ツアーとなる。その回数の多さに目を見張ると同時に、あらためて彼女はステージに生き、ステージを通して多くの感動を運んできたことを知る。その圧倒的な実力は、日本人唯一となる3度のニューヨーク・カーネギーホール大ホール公演が裏付けるように、日本のみならず海外にまで知られるところだ。そんな歌声の軌跡を特別番組としてお届けする。時代時代を映し出す秘蔵のVTRを軸に、関係者や近しい人々による彼女への言葉などを通して、さまざまな角度から高橋真梨子の不世出の才能を振り返っていく。

彼女のファンはもちろん、エンターテインメントを愛するすべての人にご覧いただきたいスペシャルなプログラムだ。



【番組サイト】 https://www.wowow.co.jp/music/takahashi/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/09-20:16)