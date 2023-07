[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)のグループ会社にあたる株式会社ブシロードワークス(本社:東京都中野区、代表取締役社長:新福恭平)は、『月刊ブシロード』2023年8月号が、本日7月7日(金)に発売することをご案内致します。







今月号の表紙は7月8日(土)より放送開始となるTVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード will+Dress」Season3キービジュアルです! 付録には同絵柄のポスターがついており、巻頭特集ではSeason2での出来事の振り返りや、注目の最新カード情報をたっぷりご紹介。好評連載中の「カードファイト!! ヴァンガード YouthQuake」もお楽しみに!

W表紙&巻末特集は、大好評放送中のアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」! 今号は、高松 燈役の羊宮妃那さん×千早愛音役の立石 凛さんのインタビューを掲載! さらに、5月28日(日)に開催されたRAISE A SUILEN LIVE 2023「EXCLAMATION HIGHLAND」のレポートや、もう1つの新バンド・Ave Mujicaの情報など、盛りだくさんでお届けします!

大好評の月ブシシリアルには、11月2日(木)に開催予定「ヴァイスシュヴァルツ15周年記念ライブ」の最速先行抽選応募申込券が封入されています。さらに、『ヴァンガード』より《ブラントゲート》、『ヴァイスシュヴァルツ』より「ウマ娘 プリティーダービー」、『Voice Actor Card Collection』第11弾 中島由貴「ゆきいろ」より「Memory」と豪華3枚の付録カードを封入! ボイコレ第11弾・中島由貴「ゆきいろ」発売記念グラビアや特大ポスターなど、その他記事や特集も盛りだくさんです。





大好評! 月ブシシリアル封入!!





ヴァイスシュヴァルツ15周年記念ライブ最速先行抽選応募申込シリアル

日程:2023年11月2日(木)

会場:東京ガーデンシアター

出演者:ClariS、Liella!、Morfonicaほか







TCG大強化! 今月の付録カードは3枚!!





カードファイト!! ヴァンガードより

「ブリッツスタッフ ミューナ」《ブラントゲート》



ヴァイスシュヴァルツ『ウマ娘 プリティーダービー』より

「まだ見ぬ景色を求めて サイレンススズカ」



Voice Actor Card Collection VOL.11 中島由貴「ゆきいろ」より

[Memory]



特大両面ポスター付き!!





(左) 7月8日(土)放送スタートTVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード will+Dress」Season3キービジュアル

(右) Voice Actor Card Collection VOL.11 中島由貴『ゆきいろ』ポスター



特集や記事も盛りだくさん!!





・『カードファイト!! ヴァンガード』巻頭特集

・『Shadowverse EVOLVE』特集

・『Reバース for you』特集

・『ヴァイスシュヴァルツ』より『ウマ娘 プリティーダービー』情報

・『ヴァイスシュヴァルツブラウ』情報

・『バンドリ!』巻末特集

・『Voice Actor Card Collection』より中島由貴 発売記念グラビア

・中等部の新作舞台をレポート!『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』情報

・クリエイティブなカプセルトイをご紹介『TAMA-KYUの話』

・最新&注目アイテム情報をお届け!『ブシロード オンラインストア News&Feature!!』

・女子プロレス☆スターダム Girl’s Talk

・STARDOM HERE COMES A NEW COSTUME!

・中村航によるLyrical Lilyの短編小説『リリカルなリリック Track2』

・響所属声優陣の気ままなオマカセ連載『響連』





読み応えたっぷりの漫画連載陣!!





・特別出張掲載!!

仁科くんの編集冒険記~ラノベはダンジョンで創られる~

・ますます盛り上がる!! 連載作品

カードファイト!! ヴァンガード YouthQuake / BanG Dream! ガルパ☆ピコ コミックアンソロジー

てっぺんっ!!! / よんこまてっぺんっ!!!!!!!!!!!!!!! / よんこま十三機兵防衛圏!! ~こちらセクターX~

輝け!! スターダム女子校 / カードゲームしよ子



商品概要





商品名:月刊ブシロード 2023年8月号

発売日:7月7日(金)

価 格:900円(税込)

発 行:株式会社ブシロードワークス

発 売:株式会社KADOKAWA

C М (https://youtu.be/jqO3QfFaLI4)

公式サイトURL(https://gekkan-bushi.com/)

電子書籍でも配信中!!



店舗別購入特典





【ゲーマーズ購入特典】

・オリジナルブロマイド(Voice Actor Card Collection VOL.11 中島由貴『ゆきいろ』)



【アニメイト購入特典】

・A4リバーシブルビジュアルボード(幼馴染×初恋×体格差』BLアンソロジー)



