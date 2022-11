[株式会社WOWOW]

https://www.wowow.co.jp/music/mwam/



<3カ月連続!MAN WITH A MISSION ~Break and Cross the Walls~ WOWOW Special>

MAN WITH A MISSION Presents Break and Cross the Walls Tour 2022

DAY-1 12月25日(日)午後10:00 [WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]

DAY-2 2023年1月8日(日)放送・配信

MAN WITH A MISSION インタビュー特番 ~Break and Cross the Walls~

2023年2月放送・配信予定

※全番組、WOWOWオンデマンドで放送終了後~1週間アーカイブ配信あり





MAN WITH A MISSIONが初の連作アルバムを引っ提げ、チケット即完売となった全国ツアー追加最終公演2DAYS、そしてインタビュー特番を特集でお届け!







日本を代表するロックバンドMAN WITH A MISSION。初の連作アルバム『Break and Cross the Walls I』『Break and Cross the Walls II』を引っ提げ行なった全国ツアーの追加最終公演、東京・有明アリーナ公演2DAYSを12月と2023年1月に独占放送・配信。さらに2月には連作アルバムを紐解き、オオカミ達の今後の展望に迫るインタビュー特番をお届けする。





【番組情報】

■3カ月連続!MAN WITH A MISSION ~Break and Cross the Walls~ WOWOW Special





MAN WITH A MISSION Presents Break and Cross the Walls Tour 2022



DAY-1 12月25日(日)午後10:00 [WOWOWライブ][WOWOWオンデマンド]

DAY-2 2023年1月8日(日)放送・配信



MAN WITH A MISSIONがバンド初となる連作アルバムを引っ提げて行なった全国ツアーより、東京での追加公演2DAYSの模様を独占放送・配信!



昨年11月に『Break and Cross the Walls I』、今年5月に『Break and Cross the Walls II』という2枚のアルバムを立て続けにリリースし、未曽有の事態となったコロナ禍の世界に新世界を提示したMAN WITH A MISSION。



まさに彼らの新章ともいえる本作を手に6月より展開してきたのが、10会場20公演にわたる全国ツアー「MAN WITH A MISSION Presents Break and Cross the Walls Tour 2022」だ。連作アルバムに続く初の試みとして、各会場2日間の開催のもと、1日目は『Break and Cross the Walls I』の楽曲を中心に、2日目は『Break and Cross the Walls II』の楽曲を中心にパフォーマンスが構成され、各地で大反響を呼んだ。



WOWOWでは、追加公演として開催された最終公演、東京・有明アリーナ2DAYS公演の模様を2カ月にわたりお送りする。



収録日:2022年11月5日、6日

収録会場:東京 有明アリーナ





MAN WITH A MISSION インタビュー特番 ~Break and Cross the Walls~



2023年2月放送・配信予定



全国ツアーが終わり、ワールドツアーの開催を発表したMAN WITH A MISSION。連作アルバムを改めて紐解くとともに、オオカミ達の今後の展望に迫る!



MAN WITH A MISSIONが連作アルバム『Break and Cross the Walls I』『Break and Cross the Walls II』を生み出した背景や手応え、各会場2DAYS公演とコンセプチュアルなステージングとなった全国ツアーについて振り返り、ワールドツアーをはじめとした今後の展望に迫るスペシャルプログラムをお届けする。



エンターテインメントシーンを直撃したコロナ禍が生み出した“ニューノーマル”を受け止めながら次の一手を着々と進めているMAN WITH A MISSION。2020年の結成10周年を経て、ポストコロナ禍でのプロジェクトはどんな影響をMAN WITH A MISSIONにもたらしたのか、最新ライブとともにこのインタビュー特番でオオカミ達の“決意”を感じ取っていただきたい。



※全番組、WOWOWオンデマンドで放送終了後~1週間アーカイブ配信あり



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/07-16:46)