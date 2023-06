[株式会社ブシロード]

BanG Dream! 12th☆LIVE DAY3、ハロー、ハッピーワールド!単独イベントのチケット最速先行抽選申込を開始!



株式会社ブシロードミュージック(本社:東京都中野区、代表取締役社長:根本雄貴)は、BanG Dream!(バンドリ!)プロジェクトより、本日6月28日(水)リリースのRAISE A SUILEN 11th Single「-N-E-M-E-S-I-S-」、ハロー、ハッピーワールド!2nd Album「SMILE ON PARADE」についてお知らせいたします。



RAISE A SUILEN 11th Single「-N-E-M-E-S-I-S-」







Blu-ray付生産限定盤



通常盤





【商品情報】

RAISE A SUILEN 11th Single「-N-E-M-E-S-I-S-」

発売日:2023年6月28日 (水)

Blu-ray付生産限定盤:9,460円(税込)

通常盤:1,760円(税込)



<収録内容>



[CD]



1.-N-E-M-E-S-I-S-

2.EXPOSE ‘Burn out!!!’ (English Ver.)

3.Takin’ my Heart (English Ver.)

4.-N-E-M-E-S-I-S- -instrumental-

[Blu-ray] ※Blu-ray付生産限定盤のみ



BanG Dream! 10th☆LIVE DAY4 : RAISE A SUILEN「SOUL ROAR」



1.DRIVE US CRAZY

2.UNSTOPPABLE

3.Invincible Fighter

4.Takin’ my Heart

5.EXIST

6.Sacred world

7.!NVADE SHOW!

8.灼熱 Bonfire!

9.OUTSIDER RODEO

10.Beautiful Birthday

11.Light a fire

12.R・I・O・T

13.THE WAY OF LIFE

14.HELL! or HELL?

15.CORUSCATE -DNA-

16.EXPOSE ‘Burn out!!!’



<初回生産分限定封入特典>

・BanG Dream! 12th☆LIVE DAY3 : RAISE A SUILEN「REVEAL」最速先行抽選申込券

・オリジナルキャラクターカード1枚(全5種)





商品詳細:https://bang-dream.com/discographies/3225



■ 関連動画

RAISE A SUILEN「-N-E-M-E-S-I-S-」リリックビデオ

https://www.youtube.com/watch?v=51bnLlIXXKI&t=1s



【English Ver. / RAISE A SUILEN】EXPOSE ‘Burn out!!!’ / Takin’ my Heart

https://www.youtube.com/watch?v=Kyt0z_h0acY



【試聴動画】RAISE A SUILEN 11th Single「-N-E-M-E-S-I-S-」

https://www.youtube.com/watch?v=6JX7qdbMYwY&t=12s



■ 音楽配信サイト一覧

https://bmu.lnk.to/NEMESISpr





「BanG Dream! 12th☆LIVE」開催







2023年11月3日(金・祝)から5日(日)にかけて、「BanG Dream! 12th☆LIVE」を開催いたします。

DAY1 : Poppin'Party、DAY2 : MyGO!!!!!、DAY3 : RAISE A SUILENの単独ライブ3DAYS公演となります。







11月5日(日) 開催予定、DAY3 : RAISE A SUILEN「REVEAL」のチケット最速先行抽選申込を6月28日(水)10時より開始しました。



【公演概要】

◆公演名:BanG Dream! 12th☆LIVE

DAY3 : RAISE A SUILEN「REVEAL」

◆会場:東京ガーデンシアター

◆日程:2023年11月5日(日) 開場17:00/開演18:00(予定)

◆出演:RAISE A SUILEN

◆料金:プレミアムシート(特製グッズ付き):22,000円(税込)

一般指定席:9,900円(税込)

◆チケット最速先行抽選受付:2023年6月28日(水) 10:00~7月31日(月) 23:59

※申込券は2023年6月28日(水)リリース RAISE A SUILEN 11th Single「-N-E-M-E-S-I-S-」初回生産分に封入。



ライブの詳細はこちら:https://bang-dream.com/12th-live





ハロー、ハッピーワールド! 2nd Album「SMILE ON PARADE」







グッズ付生産限定盤



通常盤



【商品情報】

ハロー、ハッピーワールド! 2nd Album「SMILE ON PARADE」

発売日:2023年6月28日 (水)

グッズ付生産限定盤(ブシロード オンラインストア限定販売):6,600円(税込)※販売終了

通常盤:4,400円(税込)



<収録内容>



[CD]



<Disc1>

1.ふぁいぶスマイル◯オールインっ!

2.せかいのっびのびトレジャー!

3.きらっ☆と キミフェス!

4.うちゃパ!で ぱっぴかポーんっ!

5.はれやか すこやか ぴかりんりん♪

6.ふわふわ☆ゆめいろサンドイッチ

7.Happy! Happier! Happiest!

8.現るっ!大怪盗ハロハッピー!

9.わちゃ・もちゃ・ぺったん行進曲

10.おもいでイルミネーション

11.おもいやりハーモニー

12.ハピネスっ!ハピィーマジカルっ♪

13.えがお、あーゆーれでぃ???

<Disc2>

1.ハッピーサマーウェディング

2.ひまわりの約束

3.ハッピー☆マテリアル

4.太陽曰く燃えよカオス

5.エクストラ・マジック・アワー

6.コレカラ

7.全力少年

8.オレンジ

9.Happy Girl

10.ン・パカマーチ



[付属グッズ] ※グッズ付生産限定盤のみ



・12inchアナログ盤ジャケット

・ダミーレコード



<初回生産分限定封入特典>

・2023年9月9日(土)開催予定 ハロー、ハッピーワールド!単独イベント最速先行抽選申込券

・ジャケットデザインステッカー1枚(限定盤イラストver. 全1種) ※グッズ付生産限定盤のみ

・ジャケットデザインステッカー1枚(通常盤イラストver. 全1種) ※通常盤のみ





商品詳細: https://bang-dream.com/discographies/3228



■ 関連動画

ハロー、ハッピーワールド!「ふぁいぶスマイル◯オールインっ!」 リリックビデオ

https://www.youtube.com/watch?v=DN9WumJwvPY



【試聴動画】ハロー、ハッピーワールド!2nd Album「SMILE ON PARADE」

https://www.youtube.com/watch?v=mfkJogJhOPM&t=781s



■ 音楽配信サイト一覧

https://bmu.lnk.to/hhwpr





ハロー、ハッピーワールド!単独イベント開催







2023年9月9日(土)にハロー、ハッピーワールド!単独イベントを開催いたします。チケット最速先行抽選申込を6月28日(水)10時より開始しました。



【公演概要】

◆公演名:ハロー、ハッピーワールド!単独イベント

◆会場:KT Zepp Yokohama

◆日程:2023年9月9日(土)

1部 開場 11:30 / 開演 12:30(予定)

2部 開場 15:00 / 開演 16:00(予定)

◆出演:ハロー、ハッピーワールド!

◆料金:1Fスタンディング(特製グッズ付き):11,000円(税込)

2F指定席(特製グッズ付き):11,000円(税込)

1Fスタンディング:8,800円(税込)

2F指定席:8,800円(税込)

◆チケット最速先行抽選受付:2023年6月28日(水) 10:00~7月31日(月) 23:59

※申込券は2023年6月28日(水)リリース ハロー、ハッピーワールド! 2nd Album「SMILE ON PARADE」初回生産分に封入。



ライブの詳細はこちら: https://bang-dream.com/events/hhw_2023





「BanG Dream!(バンドリ!)」とは





キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」の声優が実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。株式会社Craft Eggと共同開発のスマートフォン向けゲーム「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」は、提供開始から6年目の2022年11月には、国内ユーザー数が1,600万人を突破。また、2023年3月16日に迎えた6周年では超大型アップデートを実施、さらには、2023年6月29日より新シリーズのアニメ「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」の放送が決定し、今後の展開への期待が高まっている。



公式サイト:https://bang-dream.com/

公式Twitter:https://twitter.com/bang_dream_info

公式Instagram:https://www.instagram.com/bang_dream_official_/?hl=ja

YouTube「バンドリちゃんねる☆」:https://www.youtube.com/channel/UCN-bFIdJM0gQlgX7h6LKcZA





企業プレスリリース詳細へ (2023/06/28-13:16)