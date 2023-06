[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)は、アニメ「BanG Dream It's MyGO!!!!!」の6月29日(木)の初回放送を記念した広告を出稿することをお知らせいたします。







▲JR池袋駅中央改札デジタルシートセット デザイン



アニメ放送開始を記念した広告が大量掲出!





アニメ「BanG Dream It's MyGO!!!!!」の6月29日(木)の初回放送を記念して、下記の媒体に記念広告を出稿いたします。

作品の舞台である池袋をはじめ、首都圏全線の東京メトロでもMyGO!!!!!の5人に会うことができます!お出かけの際は是非ご覧ください。



<池袋エリア広告>

・JR池袋駅中央改札デジタルシートセット(掲出期間:掲出中~7月2日(日))

・東京メトロ丸の内線池袋駅プレミアムセット(掲出期間:掲出中~7月2日(日))

・池袋パルコビジョン(放映期間:放映中~7月6日(木))

・アニメイト池袋本店メインボードC(掲出期間:掲出中~7月31日(月))





▲東京メトロ丸の内線池袋駅プレミアムセット デザイン



その他首都圏エリア広告





・東京メトロ全線中吊りワイド(掲出期間:掲出中~7月2日(日))

各車両でメンバー全員をご覧いただけます

▲東京メトロ全線中吊りワイド デザイン



その他下記媒体でもアニメ「BanG Dream It's MyGO!!!!!」の広告が掲出予定となっております。

・JR東日本首都圏山手線/総武線フリースポット まど上チャンネル(掲出期間:掲出中~7月2日(日))

・JR秋葉原駅 新電気街口改札J・ADビジョン(放映期間:放映中~8月6日(日))

・JR東日本首都圏全線フリースポット中吊り(掲出期間:掲出中~7月31日(月))

・秋葉原オノデンビジョン(放映期間:放映中~7月6日(木))

・新宿パセラボビジョン(放映期間:放映中~7月31日(月))

・カードキングダム秋葉原店南面看板(掲出期間:掲出中~当面の間)

・アニメイト大阪日本橋正面看板(掲出期間:掲出中~8月31日(木))

・アニメイト秋葉原本店1・2階セット(掲出期間:掲出中~7月31日(月))

・AKIHABARAゲーマーズ本店正面上(掲出期間:掲出中~7月31日(月))

・ゲーマーズなんば正面看板(掲出期間:掲出中~7月31日(月))



※駅、及び駅員へのお問合せはご遠慮ください。

※編成や運行情報について、鉄道会社や駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

※掲出期間は予定であり、予告なく変更となる場合がございますのでご了承ください。



「BanG Dream!(バンドリ!)」とは





キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」の声優が実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。

株式会社Craft Eggと共同開発のスマートフォン向けゲーム「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」は、提供開始から6年目の2022年11月には、国内ユーザー数が1,600万人を突破。

また、2023年3月16日に迎えた6周年で超大型アップデートを実施し、今後の展開への期待も高まっている。2023年6月29日(木)より、新シリーズのアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」の放送が決定している。



公式サイト:https://bang-dream.com

公式Twitter:https://twitter.com/bang_dream_info

公式Instagram:https://www.instagram.com/bang_dream_official_/?hl=ja

YouTube「バンドリちゃんねる☆」:https://www.youtube.com/@bang_dream_official



※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)BanG Dream! Project



