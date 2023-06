[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)は、スマートフォン向けアプリ「ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル2 MIRACLE LIVE!」(以下、スクフェス2)、株式会社バンダイナムコフィルムワークス(本社:東京都杉並区、代表取締役社長:浅沼誠)と共同開発いたしましたスマートフォン向けアプリ『ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル ALL STARS』(以下、スクスタ)のリアルイベント「スクフェスシリーズ感謝祭2023」のステージが明日から開催いたしますので、お知らせいたします。







いよいよ明日から2日間、ベルサール秋葉原にてスクフェスシリーズ感謝祭2023のステージを開催します♪





◆ステージ情報◆

6月24日(土)

11:00~ 「スクフェスシリーズクイズ王決定戦 第1部」

13:00~ 「スクフェス2 4人1組!ミニ大会 第1部」

15:00~ 「スクフェスシリーズクイズ王決定戦 第2部」

17:00~ 「スクフェス2 4人1組!ミニ大会 第2部」





6月25日(日)

▼12:30~ 「μ's&ニジガクとシャンシャンしよう!ステージ」



出演者:飯田里穂(星空凛役)・徳井青空(矢澤にこ役)・矢野妃菜喜(高咲侑役)・相良茉優(中須かすみ役)



▼15:00~ 「Aqours&Liella!とスクフェス2で盛り上がろう!ステージ」



出演者:逢田梨香子(桜内梨子役)・鈴木愛奈(小原鞠莉役)・鈴原希実(桜小路きな子役)・大熊和奏(若菜四季役)



▼17:00~ 「スクスタ あなたにありがとう(ハート)ステージ」



出演者:相良茉優(中須かすみ役)・指出毬亜(エマ・ヴェルデ役)・田中ちえ美(天王寺璃奈)



▼各ステージ生配信も予定していますので、ぜひチェックしてくださいね♪

配信URLはこちらから⇒https://lovelive-sif-fes.bushimo.jp/2023/stage/



◆当日施策情報◆

今年の感謝祭は秋葉原・沼津・お台場・原宿で様々な周辺施策を実施しています!

そして、6月24日(土)、25日(日)には、2日間だけの限定施策を実施します♪



「SIF series 10th Anniversary EXPO」





スクフェスシリーズ10周年を記念した特別展示を2日間限定でエンタスにて開催します。

歴代のカードイラストやゲーム内の3Dライブ映像などスクフェスシリーズ10年間の軌跡を感じられる見どころ満載の展示となっております。





▼感謝祭スタンプラリー

秋葉原のさまざまな場所にスクフェスシリーズ感謝祭2023のスタンプを設置し、すべて集めた方に限定ステッカーをプレゼントします。







▼キッチンカー



浦の星女学院キッチンカーが秋葉原・神田明神に登場します♪

スクフェスシリーズ感謝祭2023開催記念ドリンクを感謝祭ステージ当日の2日間限定で発売♪

限定のノベルティもあります!



スクフェスシリーズ感謝祭2023限定おみやげ袋配布







■特別うちわ





▲表面/裏面

μ’s・Aqours・虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会・Liella!のメンバーが描かれた特別なうちわをご来場の皆さまにプレゼントいたします。



■スクスタメモリアルフォトアルバム



▲あなたが紡いできたメンバーとの思い出をフォトアルバムにしたものをプレゼントいたします。



■スクフェスシリーズ感謝祭2023会場限定ヴァイスシュヴァルツPRカード



▲セットA(μ’s×Aqours)またはセットB(虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会×Liella!)

どちらか1セットをランダムでプレゼントします。

秋葉原スタンディ設置





感謝祭期間中、秋葉原の様々な店舗にスタンディを設置!



アトレ秋葉原

期間:6月10日(土)~6月26日(月)

設置メンバー:μ’s



コスパ ジーストア・アキバ店

期間:6月10日(土)~6月26日(月)

設置メンバー:Aqours



アキバファンキューブ

期間:6月13日(火)~6月30日(金)

設置メンバー:虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会



エンタスアネックス アキバアトレ

期間:6月10日(土)~6月26日(月)

設置メンバー:Liella!



アキバでお買い物キャンペーン♪





期間中秋葉原の対象店舗にて1,000円(税込)のお会計で豪華グッズが当たる抽選券付ステッカーをプレゼントしています。

抽選期間:6月10日(土)~6月25日(日)

抽選会場:AKIHABARAゲーマーズ本店4F

A賞 オリジナルA1ポスター

B賞 オリジナル ポストカード



「cafe&ber MENU」アトラクション





「cafe&ber MENU」にてスクフェスシリーズ感謝祭2023のノベルティがもらえるアトラクションを行います。



周辺施策の詳細はこちらもチェックしてくださいね!⇒https://lovelive-sif-fes.bushimo.jp/2023/attraction/



グッズ情報





今年の感謝祭グッズはゲーマーズ全店舗とゲーマーズ通販での販売です。

各グッズは、当日はもちろん6月30日まで購入することができますので、お買い忘れのないようぜひチェックしてくださいね!

ゲーマーズ通販ページ:https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=3646



今後とも「ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル2 MIRACLE LIVE!」、「ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル ALL STARS」をどうぞよろしくお願いいたします。



(ラブライブ!シリーズ公式ホームページ: http://www.lovelive-anime.jp/)



■タイトル:ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル2 MIRACLE LIVE!

■配信元:ブシモ

■対応OS: iOS/Android

■ジャンル:リズムアクション&アドベンチャー

■プレイ料金:アイテム課金制

【ダウンロードURL】

App Store:

https://itunes.apple.com/jp/app/id6443612521?mt=8

Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bushiroad.lovelive.schoolidolfestival2



【スクフェス2関連公式ページ】

・スクフェス2公式ページ:https://lovelive-sif2.bushimo.jp/

【スクフェス2公式Twitter】 @lovelive_SIF



■タイトル:ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル ALL STARS

■プラットフォーム:ブシモ

■配信元:株式会社ブシロード

■サポート機種:iOS11.0以降、Android(TM)️ 6.0 以降(一部機種を除く)

■ジャンル:ラブライブ!体感 育成アドベンチャーゲーム

■プレイ料金:アイテム課金制

【ダウンロードURL】

iOS:https://app.appsflyer.com/id1377018522?pid=lovelive_AS&c=officialsite_store_appstore

Android: https://app.appsflyer.com/com.klab.lovelive.allstars?pid=lovelive_AS&c=officialsite_store_android



【スクスタ関連公式ページ】

・スクスタ公式ページ:https://lovelive-as.bushimo.jp/

【スクスタ公式twitter】 @LLAS_STAFF



