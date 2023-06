[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ(本社:東京都中野区、代表取締役社長:成田耕祐)は、本日から「STARDOM」のプライズ景品を全国のラウンドワンにて展開いたします。









「STARDOM」から全国のラウンドワンにてプライズ2景品が登場!





【ペットボトルホルダー】



■商品概要

種類:全4種

本体サイズ:200mm

商品URL:https://bushiroad-creative.com/products/bcr000362pz

発売日:6月24日(土)~全国一斉展開



■この夏にぴったり!



スターダムの選手たちがペットボトルホルダーになりました!

ペットボトルを持ち歩くと水滴が・・・

鞄の中に入れると色々な物が濡れるのを防いでくれます!

この時期にぴったりの景品です!



ベルト付きなので肩にかけることも出来ちゃいます!



スマフォケース







■商品概要

種類:全4種

本体サイズ:180mm

商品URL:https://bushiroad-creative.com/products/bcr000363pz

発売日:6月24日(土)~全国一斉展開



■スマホだけでなく小物も入ります!



スマホが落ちないようにスナップボタンが付いています!

さらにちょっとした小物も入るので使いやすい仕様になっています!







試合を観戦する時に持って行って是非選手を応援してくださいね!





プロレス団体『スターダム』とは





2011年に旗揚げされた"女子プロレス"ブランドで、個性豊かな選手が約30名所属している。女性ならではの美しさ・強さ・感情をリング上で爆発させる闘いに、国内のみならず世界中のファンから多くの支持を集めている。

2019年よりブシロードグループとなり、幅広いマーケティングやプロモーション力によって存在感を増し続けている。





