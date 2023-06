[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)は、2023年6月13日(火)に『ブシロードTCG戦略発表会2023 ヴァンガろう』を開催し、TCG分野に於いて今後の展開を発表しましたことをお知らせいたします。報道関係の皆様におかれましては、ぜひ誌面やWEB媒体で本情報をお取り上げ頂けますようお願い申し上げます。









左から(敬称略)前田誠二、Riowh、西尾夕香、森嶋秀太、日向大輔、伊藤昌弘、青木陽菜、進藤あまね、真野拓実、渡瀬結月



■発表会の模様はアーカイブ配信からご覧いただけます。

URL:https://youtube.com/live/Ev6k0hdSvgY





Shadowverse EVOLVE



〇『Shadowverse EVOLVE』が『アイドルマスター シンデレラガールズ』とコラボ!

『アイドルマスター シンデレラガールズ』とのコラボスターターデッキ3種およびコラボパックが2023年8月25日(金)同時発売!





■コラボスターターデッキ「Cute」「Cool」「Passion」

コラボスターターデッキ「Cute」「Cool」「Passion」3種同時発売。コラボパックには封入されず、コラボスターターデッキのみ収録される限定カードが、各デッキに12種(うちリーダーカード1種を含む)存在します。コラボスターターデッキ限定カードにはパラレルカードも存在。各商品に1パック同梱されているプラチナパックからは、アイドルサインが箔押しされたプレミアム加工またはSL仕様のカードが各デッキ全11種からランダムで3枚封入!また、スターターデッキ限定のリーダーカードは、通常収録のノーマル加工版と差し替えで、光るホロ加工版のリーダーカードが稀に出現します。



■コラボパック「アイドルマスター シンデレラガールズ」

コラボパックには、アイドルサインカード129種・出演キャストの豪華箔押しサイン入りカード18種の計147種のサインカードをパラレルカードとして収録。ユニットイラストを使用したカードには、アイドルサイン・出演キャストサインそれぞれバージョン違いが存在します。



■「全国初心者講習会」も開催

コラボスターターデッキのカードで『Shadowverse EVOLVE』のルールが学べる「全国初心者講習会」の開催が決定。

【開催期間】

2023年8月4日(金)~9月3日(日)

参加無料&特典あり。詳細は後日発表予定。



〇「Shadowverse EVOLVE Grand Prix 2023」開催情報

未発表となっていた「Shadowverse EVOLVE Grand Prix 2023」の9月および11月の開催日時・場所を発表いたしました。11月開催の「Winter 大阪」では「Grand Prix」では初のトリオバトル形式での開催が決定!



■Shadowverse EVOLVE Grand Prix Summer 大阪

【開催日】2023年7月15日(土)~7月16日(日)

【場所】インテックス大阪

【大会形式】個人戦

■ Shadowverse EVOLVE Grand Prix Autumn 千葉

【場所】幕張メッセ

【開催日】2023年9月30日(土)~10月1日(日)

【大会形式】個人戦

■ Shadowverse EVOLVE Grand Prix Winter 大阪

【開催日】2023年11月19日(日)

【場所】インテックス大阪

【大会形式】トリオバトル



〇「Shadowverse EVOLVE Japan Championship」店舗予選 開催情報

【開催日】2023年7月22日(土)~2023年9月24日(日)

【開催場所】全国のブシロードTCG公認店

【参加方法】7月6日(木)より「ブシナビ」にて受付開始

【参加賞】『ハンプティダンプティ』(プレミアム加工・イベントロゴ箔押し仕様)



〇「Shadowverse EVOLVE Ranking Battle」上位特典公開

2023年7月より正式サービス開始となる「Shadowverse EVOLVE Ranking Battle」。2023年7月~9月シーズンのショップバトルランキング上位特典のラバーマットデザインを公開いたしました。

さらに、CSランキング上位特典として、エリアランキングの上位55名に大型大会の「本戦の第1回戦不戦勝権利」を付与することを発表!





〇英語版『Shadowverse: EVOLVE』発売開始

英語版『Shadowverse: EVOLVE』が英語圏を中心に6月30日(金)より発売開始いたします。発売日からは全世界のTCGショップおよびイベントにて講習会を累計300回以上開催予定です。ブシロードの日本社員とシンガポール・アメリカの現地法人の社員が現地に伺い、講習させていただきます。





Reバース for you



〇今夏開催のReバース祭イベント一挙公開!

・WGP2023 Reバース全国大会

2023年8月よりReバース全国大会が遂に開幕!

さらに!WGP2024 Reバース全国大会 2024年開催決定いたしました!



■Reバース夏祭り

今年もReバース夏祭りを開催致します!8月にも別地区でも開催予定!

開催日:7月1日(土)

会場:ジラフルなんば店(大阪)



■「リコリス・リコイル」Reバース&WSタッグ大会

2023年9月開催決定!詳細は続報をお楽しみに!



〇今後の新商品情報

<近日発売商品>

・7月15日(土) プレミアムブースター「新日本プロレス&STARDOM」発売!

・8月4日(金) ブースターパックプラス「ご注文はうさぎですか?BLOOM vol.2」発売!



<新商品情報>

・9月29日(金) 「リコリス・リコイル」スペシャルセット発売決定!

・10月13日(金) トライアルデッキ&ブースターパック「この素晴らしい世界に爆焔を!」発売予定!

・11月17日(金) トライアルデッキ&ブースターパック「アイドルマスターシンデレラガールズ U149」発売決定!











ヴァイスシュヴァルツブラウ



〇今後のイベント情報を公開!



■ブラウファイトinWGP2023開催決定!

WGP2023にヴァイスシュヴァルツブラウも参加決定!

10月14日(土)の東京会場を皮切りに、全国8会場にて、ブラウファイトを開催予定!

上位入賞者には特製プレイマットを進呈します!



■ショップイベントをリニューアル!

7月より《対戦会》と《交流会》、2つの形式でのショップイベントの開催が可能になります!

さらに、リニューアルを記念して参加賞がPRカードパックに!

対戦会や交流会へご参加いただいた方へPRパックをプレゼント!

【対戦会】

参加賞 :PRカードパック1パック

ランダム賞:PRカードパック1パック×1名

優勝賞 :PRカードパック1パック×1名

【交流会】

参加賞 :PRカードパック1パック

ランダム賞:PRカードパック1パック×2名





〇今後の商品情報

<発売日解禁>

・ブースターパック「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」

10月6日(金)発売決定!

・スタートデッキ&ブースターパック「東京リベンジャーズ 聖夜決戦編」

12月15日(金)発売決定!

・スタートデッキ&ブースターパック「ホロスターズ」

今冬発売決定!



<商品追加製造情報>

・ブースターパック「名探偵コナン」

追加製造分が7月初旬ごろ店舗到着予定!



<新商品情報>

・ブースターパック「from ARGONAVIS」7月14日(金)発売!

キャラクターサイン&キャラクターコメント箔押しカードを公開!

・スタートデッキ&ブースターパック「ブルーロック」11月3日(金)発売!

描き下ろしイラストのシルエット&出演キャストによる箔押しサイン情報を公開!













ヴァイスシュヴァルツ



〇2023年6月~9月大会スケジュールを公開!この夏より3作品の特別大会が開催決定!

■リコリス・リコイル WS特別大会

開催期間:2023年8月開催

参加賞:「リコリス・リコイル」PRパック



■ウマ娘 プリティーダービー ヴァイスシュヴァルツ杯

開催期間:2023年8月~9月開催

参加賞:「ウマ娘 プリティーダービー ヴァイスシュヴァルツ杯」PRパック



■バンドリ!プレミアムカップ

開催期間:2023年9月18日(月・祝)、9月23日(土・祝)、9月24日(日)、9月30日(土)、10月1日(日)

上位賞:描きおろしイラストを使用した特製PRカード





〇2023年7月~9月度開催月例ショップ大会の参加賞を初公開!

現在、6月度月例ショップ大会の参加賞として「15周年記念PRパック Vol.4」を配布しており、7月1日(土)からは「15周年記念PRパック Vol.5」の配布を開始いたします。

発表会では7月から9月にかけて配布する「15周年記念PRパック Vol.5」の収録カード全種を初公開いたしました。PRパックからは稀に箔押しバージョンのカードが出てくることも!

参加するだけで1パック、優勝者には追加で2パックをプレゼント!



<収録タイトル>

・ありふれた職業で世界最強

・パズル&ドラゴンズ

・チェンソーマン

・ウマ娘 プリティーダービー

・SPY×FAMILY





〇2023年10月より「ワールドグランプリ2023」開幕!

10月より秋冬を盛り上げる一大イベント「ワールドグランプリ2023」が開幕!日本全国8地区で開催し、日本一のプレイヤーを決定します!全国決勝大会への切符を懸けた「ネオスタンダード in WGP2023」の他にも、「トリオサバイバル in WGP2023」や「タイトルカップ in WGP2023」など各種大会を開催!

さらに、各種大会にゲストも参戦!ゲストによる大会実況も予定しております。





〇記念プレミアムブースター第2弾タイトル発表!

ヴァイスシュヴァルツ15周年を記念する商品として初期に発売された作品から、かつてのカードの加工やテキスト、一部デザインを新たにしたプレミアムブースターを発売いたします。記念プレミアムブースターは全部で3タイトルを予定。

3月の発表会にて告知済みの『アニメ「灼眼のシャナ」シリーズ』の発売日と第2弾の参戦タイトルを発表いたしました。



■「THE KING OF FIGHTERS」プレミアムブースター 2023年9月22日(金) 発売決定!

■「灼眼のシャナ」プレミアムブースター 2023年10月20日(金) 発売決定!





〇7月より放送開始のタイトルが早くもヴァイスシュヴァルツに参戦決定!

さらに、2023年発売の新商品を大公開!



<新規参戦発表>

・「バンドリ! ガールズバンドパーティ![MyGO!!!!!]」

トライアルデッキ Plus 2023年9月29日(金)発売決定!

・「幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-」

トライアルデッキ&ブースターパック 2023年11月10日(金) 発売決定!



<発売日解禁>

・「アリス・ギア・アイギス Expansion」

トライアルデッキ&ブースターパック 2023年10月13日(金)発売決定!

・「ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル2 MIRACLE LIVE!」

ブースターパック 2023年10月27日(金)発売決定!

・「あやかしトライアングル」

トライアルデッキ&ブースターパック 2023年11月23日(木・祝)発売決定!

・「【推しの子】」

トライアルデッキ&ブースターパック 2023年12月8日(金)発売決定!



〇「ヴァイスシュヴァルツ15周年記念ライブ」開催決定!

2023年11月2日(木) 東京ガーデンシアターにて、ヴァイスシュヴァルツ初のライブイベント「ヴァイスシュヴァルツ15周年記念ライブ」を開催いたします!

さらに、ClariS、Liella!、Morfonicaの出演が決定!その他にもヴァイスシュヴァルツに縁のある豪華アーティストが多数出演予定です!

最速先行抽選応募申込券を7月7日(金)発売予定の『月刊ブシロード』8月号に封入。

15周年を飾る豪華なライブをお見逃しなく!









カードファイト!! ヴァンガード



〇『カードファイト!! ヴァンガード will+Dress Season3』が2023年7月8日より放送スタート

2023年7月8日(土)あさ8時~テレビ愛知・テレビ東京系列6局ネットにて放送スタート!Season3のPV、キービジュアルを初公開!

それに伴い、7月1日(土)には特別番組を放送予定。今期も豪華な声優陣が作品を彩ります。



―あらすじ―

UNIアプリによりユニフォーマーズ一色となるヴァンガード。

全ファイターが最強となる、AIギィが目指す世界は理想郷か?

ユウユ達は個性ある楽しいファイトの為に戦う!



―放送情報―

テレビ東京 毎週土曜8時~

テレビ愛知 毎週土曜8時~

テレビせとうち 毎週土曜8時~

テレビ大阪 毎週土曜8時~

テレビ北海道 毎週土曜8時~

TVQ九州放送 毎週土曜8時~

BS日テレ 毎週土曜27時30分~



―配信情報―

YouTube「ヴァンガードチャンネル」/Amazon Prime Video/U-NEXT/d アニメストア ほか 順次配信予定





〇世界大会開催決定!







〇今後の新商品情報も!

ブースターパック第13弾 「天輪飛翔」は9月29日(金)発売決定!

TVアニメに登場するユニットイラストを初公開!

さらに近導ユウユ、狐芝ライカ、羽根山ウララの新規立ち絵も公開!





〇リリカルモナステリオ最新弾情報も公開!

リリカルブースター第4弾 「リリカルモナステリオ ~いたずらしちゃうぞっ~」が10月13日(金)発売決定!

今弾もかわいい衣装のユニットたちが収録!新たな能力にドレスアップしたイラストも公開!





〇待望のスペシャルシリーズが登場!そして新ジャッジ制度も!

スペシャルシリーズ第9弾「Stride Deckset Shiranui」、スペシャルシリーズ第10弾「Stride Deckset Luard」が11月10日(金)の同時発売!

新ジャッジ制度も2024年よりスタート!詳細は続報をおまちください!!













Roseliaプロテインバー/ブシロードカードゲーム祭2024









〇「Roseliaプロテインバー」2023年9月一般発売!

闘うアナタのために!ヘルシーなプロテインバーがブシロードウェルビーから発売!

Roseliaのカードイラストを使用した、ヴァイスシュヴァルツのPRカード入り!



商品仕様:プロテインバー2本+PRカード1枚(全11種)

商品価格:700円(税込)

発売元:株式会社ブシロードウェルビー



詳細は続報をお待ちください。



〇「ブシロードカードゲーム祭2024」開催決定

日程:2024年5月3日(金・祝)・4日(土・祝)

場所:東京ビッグサイト 西3・4、南3・4ホール

2024年は2日間両日で西3・4、南3・4ホールを使用し、過去最大級で開催した2023年よりも規模・企画内容ともにパワーアップして開催予定です。詳細は続報をお待ちください。



今後もブシロードのTCGにご期待ください!



