株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)と株式会社キングポーン(本社:東京都中央区、代表取締役社長:清水祐一)は、好評配信中のスマートフォン向けゲームアプリ「戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED」にて、プロレス団体『スターダム』とのコラボ「SYMPHONIC CINDERELLA2023」を2023年6月12日(月)17:00より配信開始したことをお知らせします。













プロレス団体『スターダム』とのコラボイベント「SYMPHONIC CINDERELLA2023」を開催!



【イベント概要】

コラボイベントではイベントアイテム収集でドロップ報酬を獲得する「イベントクエスト」とハイスコアを目指す「スコアチャレンジ」が登場します。



【イベントクエスト】

イベントクエストではアイテム「チャンピオンベルト(赤)」をドロップ報酬として手に入れることができます。

集めたアイテムはショップにて、新★5メモリアカード「SYMPHONIC CINDERELLA 2023」や、コラボ限定アイコンの他、各種強化素材と交換することができます。

※イベントクエストはプレイヤーLv.2到達後にプレイできるようになります。



【スコアチャレンジ】

スコアチャレンジでは、バトルで到達したスコアに応じて報酬が獲得できます。

今回の報酬では、スコア達成報酬として新★5メモリアカード「SYMPHONIC CINDERELLA 2023」、★5シンフォギアカード確定ガチャチケットなどが獲得できます。



【開催期間】

2023年6月12日(月) 17:00~2023年6月30日(金) 13:59



【獲得できる主な報酬】

★5メモリアカード:SYMPHONIC CINDERELLA 2023









「SYMPHONIC CINDERELLA2023イベントガチャ」が開催中!







「スターダムコラボ」限定の新★5シンフォギアカードが登場する「SYMPHONIC CINDERELLA2023イベントガチャ」を開催いたします。



【開催期間】

2023年6月12日(月) 17:00~2023年6月30日(金) 13:59



【主なピックアップカード】

★5シンフォギアカード:雪音クリス【STORM HIJACKBOMB】

★5シンフォギアカード:月読調【POI式・滑空挟圧殺】



★5シンフォギアカード:雪音クリス【STORM HIJACKBOMB】





【覚醒(4段階目)】



★5シンフォギアカード:月読調【POI式・滑空挟圧殺】





【覚醒(4段階目)】



※本ガチャ開催期間中、上記カードの同レア内提供割合がアップします。

※排出時に獲得できるシンフォギアカードは覚醒前の状態です。

※詳細は本ガチャ配信開始後にアプリ内のお知らせをご確認ください。





「復刻SYMPHONIC CINDERELLA2022イベントガチャ」が開催中!







「スターダムコラボ」開催を記念して、「SYMPHONIC CINDERELLA2022」に登場したコラボ限定の★5シンフォギアカードが再登場するイベントガチャを復刻開催いたします。



【開催期間】

2023年6月12日(月) 17:00~2023年6月30日(金) 13:59



【主なピックアップカード】

★5シンフォギアカード:暁切歌【昏夢・Tァ矛uU】

★5シンフォギアカード:キャロル・マールス・ディーンハイム【ブラックタイガーカルマ】



★5シンフォギアカード:暁切歌【昏夢・Tァ矛uU】





【覚醒(4段階目)】



★5シンフォギアカード:キャロル・マールス・ディーンハイム【ブラックタイガーカルマ】





【覚醒(4段階目)】



※本ガチャ開催期間中、上記カードの同レア内提供割合がアップします。

※排出時に獲得できるシンフォギアカードは覚醒前の状態です。

※詳細は本ガチャ配信開始後にアプリ内のお知らせをご確認ください。





「復刻SYMPHONIC CINDERELLA イベントガチャ」が開催中!







「スターダムコラボ」開催を記念して「SYMPHONIC CINDERELLA」に登場したコラボ限定の★5シンフォギアカードが再登場するイベントガチャを復刻開催いたします。



【開催期間】

2023年6月12日(月) 17:00~2023年6月30日(金) 13:59



【主なピックアップカード】

★5シンフォギアカード:立花響【我流・月面天宙爆】

★5シンフォギアカード:マリア・カデンツァヴナ・イヴ【STEALTH†VIPER】



★5シンフォギアカード:立花響【我流・月面天宙爆】





【覚醒(4段階目)】



★5シンフォギアカード:マリア・カデンツァヴナ・イヴ【STEALTH†VIPER】





【覚醒(4段階目)】



※本ガチャ開催期間中、上記カードの同レア内提供割合がアップします。

※排出時に獲得できるシンフォギアカードは覚醒前の状態です。

※詳細は本ガチャ配信開始後にアプリ内のお知らせをご確認ください。





プロレス団体『スターダム』とは



2011年に旗揚げされた"女子プロレス"ブランドで、個性豊かな選手が約30名所属している。

女性ならではの美しさ・強さ・感情をリング上で爆発させる闘いに、国内のみならず世界中のファンから多くの支持を集めている。

2019年よりブシロードグループとなり、幅広いマーケティングやプロモーション力によって存在感を増し続けている。



ホームページ:http://wwr-stardom.com/

公式Twitter:https://twitter.com/wwr_stardom

公式YouTube:https://www.youtube.com/c/STARDOMofficial/about



■アプリダウンロードはこちらから

iOS:https://itunes.apple.com/jp/app/id1197254648?mt=8

Android™:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.pokelabo.sgxd



■PC版公式サイト

・DMM GAMES:https://symphogear.bushimo.jp/dmghome



■公式サイト

・戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED 公式サイト:https://symphogear.bushimo.jp/



■公式SNS

・公式Twitter:https://twitter.com/symphogear_XD

・公式Facebook:https://ja-jp.facebook.com/symphogearxd/



タイトル:戦姫絶唱シンフォギアXD UNLIMITED

ジャンル :シンフォニックバトルRPG

企画/制作:株式会社ブシロード

音楽 :Elements Garden

開発/配信:株式会社キングポーン

配信日:2017年6月26日(月)

推奨環境

iOS:iOS:13.0 以上(メモリ2GB以上)

Android:Android7.1 以上(メモリ2GB以上)



※推奨環境を満たしていない端末ではアプリをご利用いただけない場合や、正常に動作しない場合がございます。

※ 今後のアップデートにより、ご利用いただけなくなる場合があります。

※カードイメージを掲載いただく際に「SAMPLE」もしくは「各社メディアロゴ」などを画像上に載せた形で掲載いただくようお願いいたします





※本件ご紹介いただく際は、権利表記として下記8点の記入をお願いします。

(C)World Wonder Ring STARDOM

(C)Project シンフォギア

(C)Project シンフォギアG

(C)Project シンフォギアGX

(C)Project シンフォギアAXZ

(C)Project シンフォギアXV

(C)bushiroad All Rights Reserved.

(C)KINGPAWN, Inc.



