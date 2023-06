[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)は、株式会社DONUTS(本社:東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)と共同開発のスマートフォン向けリズムゲーム「D4DJ Groovy Mix」(以下、グルミク)にて、「五等分の花嫁∬」とのコラボイベント&ガチャ「復刻! 五等分の理由」を6月11日(日)12:00より開催いたしました。報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますよう、お願い申し上げます。











コラボイベント「復刻! 五等分の理由」開催!







イベント開催期間:6月11日(日) 12:00~6月16日(金) 20:59







「復刻! 五等分の理由」ガチャ同時開催!





イベントやガチャで登場するイラストには、「矢野緋彩」、「大鳴門むに」、「福島ノア」、「花巻乙和」、「春日春奈」と「五等分の花嫁∬」のキャラクターが描き下ろしで登場します!



★4[一面のひまわり] 矢野緋彩(+中野一花)





★4[無二のチューリップ] 大鳴門むに(+中野二乃)





★4[燦爛たるあじさい] 福島ノア(+中野三玖)





★4[四つ葉のクローバー] 花巻乙和(+中野四葉)





★4[ご照覧カーネーション] 春日春奈(+中野五月)





ガチャ開催期間:6月11日(日)12:00~6月17日(土)11:59

※イベント・ガチャの開催期間は予告なく変更となる場合がございます。





コラボイベントの復刻開催を記念してゲーム内アイテムがもらえるキャンペーンを開催!



コラボ期間中、グルミク にログインすると アイテムや最大200ダイヤをプレゼント!











「D4DJ Groovy Mix」概要







「繋ぐ」を合言葉に、オリジナル曲からリミックスカバー曲、BGMなど幅広い層に向けた音楽を累計600曲以上展開!複数の好きな曲を繋いで遊べるメドレーモードであなたもDJ気分を楽しもう!

キャラクターの新たな魅力が楽しめるゲームオリジナルストーリーや豊富なカードイラストにも注目!



公式サイト:https://d4dj.bushimo.jp/

公式Twitter:https://twitter.com/d4dj_gm

アプリストア:https://bit.ly/3fdXpAO





プロジェクト概要



「DJ」をテーマにしたメディアミックスコンテンツ『D4DJ(ディーフォーディージェー)』!

「繋ぐ」をテーマに、アニメ・ゲーム・声優によるライブなど、様々な形でお届けします。

オリジナル曲や、名曲のリミックスカバーをはじめ、多様な音楽を発信中。

歴代の名曲の数々を今に繋ぎ、性別と年代を超えて人を繋ぎ、キャラクターをリアルへ繋ぐ……

さあ、キミもDで始まる新世界に繋がろう!



D4DJ公式サイト:https://d4dj-pj.com/

D4DJ公式Twitter:https://twitter.com/D4DJ_pj

D4DJ公式Instagram:https://www.instagram.com/d4dj_official/

D4DJ公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCNWWdKniJyzQA3RiJ5LMoVw



※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)bushiroad All Rights Reserved. (C) 2020 DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved. (C)春場ねぎ・講談社/「五等分の花嫁∬」製作委員会



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/11-12:46)