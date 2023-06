[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)は6月9日(金)にコラボカードゲームReバース for youから最新商品、トライアルデッキ及び、ブースターパック「転生したらスライムだった件 転スラ日記」を発売することをお知らせいたします。











大人気アニメ「転生したらスライムだった件 転スラ日記」がReバースに登場!





転スラスピンオフシリーズの4コマコミック『転スラ日記』がカードゲームになってReバースに登場いたします!

1つですぐにReバースを始めることができるトライアルデッキと、あわせて遊べるブースターパックを同時発売いたします。

Reバースが初めての方にもおすすめの商品となっております!







トライアルデッキ





■これ1つですぐにReバースで遊べる!

Reバースを始めるために必要なアイテムがすべて揃っているため、このトライアルデッキ1つですぐにReバースで遊ぶことができます!初心者の方にもおすすめです。



■特別仕様カード情報!

カード53枚中3枚はキラキラ光るホロカードを収録しております。

さらに!極稀に豪華箔押しシリアルナンバー入りカードを収録!

シリアルナンバーの入った豪華箔押し仕様のカードは、1から50の番号が入っています。

自分だけの世界に1枚のカードを手に入れよう!









商品情報





■商品名

Reバース for you

トライアルデッキ「転生したらスライムだった件 転スラ日記」

■発売日

2023年6月9日(金)

■希望小売価格

1個 1,650円(税込)

1ボックス 6個入り 9,900円(税込)

構築済み固定デッキ50枚+パートナーカード3枚入り

クイックマニュアル・プレイマット同梱



▼商品詳細はこちら

https://rebirth-fy.com/products/trial-deck/td_ts/







ブースターパック





■描きおろしイラストを収録!

「転生したらスライムだった件 転スラ日記」描きおろしイラスト、リムル/シュナ/シオン/ミリムの4キャラクターを収録!



■出演キャストの豪華箔押しサインカード情報!

出演声優の豪華箔押しサインカードを収録しております。

岡咲美保さん(リムル 役)

千本木彩花さん(シュナ 役)

M・A・Oさん(シオン 役)

日高里菜さん(ミリム 役)

(順不同)







商品情報





■商品名

Reバース for you

ブースターパック「転生したらスライムだった件 転スラ日記」

■発売日

2023年6月9日(金)

■希望小売価格

1パック 6枚入り 385円(税込)

1ボックス 10パック入り 3,850円(税込)

カード種類数:ノーマル114種類+パラレル108種



▼商品詳細はこちら

https://rebirth-fy.com/products/booster-pack/bp_ts/







Reバースとは







コラボカードゲーム「Reバース for you」は 2020年3月19日にブシロードから発売中の新TCG(トレーディングカードゲーム)。Reバースのオリジナルキャラクターをはじめ、様々な参戦タイトルの作品のキャラクターたちのカードで遊べるカードゲームです!

ゲームは10~15分くらいで遊べ、覚えやすく遊びやすいカードゲームです。

デッキから直接カードが出てくる「エントリーイン」と、とっても強力な「Reバースカード」が勝負を決める!

オリジナルキャラクターが活躍するアニメ「りばあす」も絶賛放送中。今後の展開もお楽しみに!



「Reバース for you」公式HP:https://rebirth-fy.com/

「Reバース for you」公式Twitter:https://twitter.com/Rebirth_PR

「ヴァイスシュヴァルツ&Reバース」公式YouTubeチャンネル:

https://www.youtube.com/channel/UCEJPtpdhYMPBWuf-Xm2xc1g



※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)柴 ・ 伏瀬 ・ 講談社/転スラ日記製作委員会 (R)KODANSHA

(C)Bushiroad









企業プレスリリース詳細へ (2023/06/08-11:46)