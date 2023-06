[株式会社ブシロード]

「バンドリ!」から生まれた新バンド『Ave Mujica』による初のライブが開催!カバー曲を交え、新曲を含む全11曲を初披露!



株式会社ブシロードミュージック(本社:東京都中野区、代表取締役社長:根本雄貴)は、

2023年6月4日(日)に「さよなら中野サンプラザ音楽祭」(主催:「さよなら中野サンプラザ音楽祭」実行委員会)の公演として、

中野サンプラザにて開催されたAve Mujica 0th LIVE「Primo die in scaena」についてご報告いたします。



本公演は、「BanG Dream!(バンドリ!)」プロジェクトの新バンド【Ave Mujica】による初の公演です。



報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますよう、お願い申し上げます。









2023年6月4日(日)、「さよなら中野サンプラザ音楽祭」(主催:「さよなら中野サンプラザ音楽祭」実行委員会)の公演として、Ave Mujica 0th LIVE「Primo die in scaena」が東京・中野サンプラザにて開催されました。



これまでリリースされたMV・デジタルシングルの音楽性に加えて、映像やSNSを通じて提示される謎をユーザーが紐解くという、現実と仮想が交差したコンテンツ展開が話題を呼んでいた『Ave Mujica』。



謎の存在であった彼女らの初めてのライブは、既に公開されているオリジナル楽曲の5曲だけではなく、「KINGS」「暗黒天国」「堕天」「Determination Symphony」「PASSIONATE ANTHEM」といったカバー曲を初披露。



ボイスドラマを交えながら10曲を披露した後、それぞれのメンバーに“仮初めの名”として「ドロリス」「モーティス」「ティモリス」「アモーリス」「オブリビオニス」の名が与えられ、最後には初公開となる新曲「Ave Mujica」を披露し、“マスカレード”の幕が下ろされました。



公演後には新情報として、初のCDとなるミニAlbumのリリースや次回単独公演、Roselia単独ライブへのオープニングアクト出演が発表され、今後の展開にも注目が集まります。





◆公演名:Ave Mujica 0th LIVE「Primo die in scaena」

◆日程:2023年6月4日(日) 開場17:30/開演18:30

◆会場:中野サンプラザ

◆出演:Ave Mujica



◆公演詳細:https://bang-dream.com/events/avemujica_0th



◆セットリスト



M1 黒のバースデイ

M2 KINGS

M3ふたつの月 ~Deep Into The Forest~

M4 暗黒天国

M5 Determination Symphony

M6 Choir ‘S’ Choir

M7 堕天

M8 神さま、バカ

M9 PASSIONATE ANTHEM

M10 Mas?uerade Rhapsody Re?uest

M11 Ave Mujica





ライブの配信チケットを販売中!





Streaming+にて、ご自宅でもライブ配信をお楽しみいただけます。



受付期間:6月11日(日) 21:59まで

配信期間:6月11日(日) 23:59まで

チケット価格:5,500円(税込)



受付URL:https://eplus.jp/avemujica_0th/st/





Ave Mujica ミニAlbum「Alea jacta est」が9月13日(水)にリリース決定!









Ave Mujica初のCDリリースとなるミニAlbum「Alea jacta est」が9月13日(水)にリリースされることが決定しました。

これまでMVで公開された5曲に、本公演で初公開された新曲「Ave Mujica」を加えた全6曲を収録。

Blu-ray付生産限定盤には本公演の模様を収めたBlu-rayが収録されます。



【商品情報】

Ave Mujica ミニAlbum「Alea jacta est」

発売日:2023年9月13日(水)

定価:Blu-ray付生産限定盤:9,900円(税込)

通常盤:2,970円(税込)



<収録内容>

[CD]

1.黒のバースデイ

2.ふたつの月 ~Deep Into The Forest~

3.Choir ‘S’ Choir

4.神さま、バカ

5.Mas?uerade Rhapsody Re?uest

6.Ave Mujica



[Blu-ray] ※Blu-ray付生産限定盤のみ

・Ave Mujica 0th LIVE「Primo die in scaena」



・ミュージックビデオ

1.黒のバースデイ

2.ふたつの月 ~Deep Into The Forest~

3.Choir ‘S’ Choir

4.神さま、バカ

5.Mas?uerade Rhapsody Re?uest



・ストーリームービー

1.ホントウノワタシ -再生-

2.マヨイコンダモリ -探索-

3.コタエヲサガシテ -摩擦-

4.キオクトゲンソウ -過去-

5.カクセイヘノウタ -招待-



[特製ブックレット] ※Blu-ray付生産限定盤のみ

???????? -■■-



<初回生産分限定封入特典>

・2024年1月27日(土)開催 Ave Mujicaライブイベント最速先行抽選申込券



商品詳細:https://bang-dream.com/discographies/3376





Ave Mujica 1st LIVEが開催決定!











Ave Mujica 2度目の単独公演となる“1st LIVE”が、来年2024年1月27日、横須賀芸術劇場にて開催が決定しました。チケットの最速先行抽選申込券は、Ave Mujica ミニAlbum「Alea jacta est」初回生産分に封入されます。





Roselia単独ライブ「Farbe」DAY2にAve Mujicaのオープニングアクト出演が決定!











9月17日(日)に開催されるRoselia「Farbe」DAY2に、Ave Mujicaのオープニングアクト出演が決定しました。DAY1にはMyGO!!!!!のオープニングアクト出演が既に決定しています。



◆公演名:Roselia「Farbe」

◆日程:2023年9月16日(土)、17日(日)

◆会場:有明アリーナ

◆出演:Roselia

オープニングアクト DAY1:MyGO!!!!! DAY2:Ave Mujica



◆公演詳細:https://bang-dream.com/events/roselia_2023











「BanG Dream!(バンドリ!)」とは





キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。

アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。

作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」の声優が実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。

株式会社Craft Eggと共同開発のスマートフォン向けゲーム「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」は、

提供開始から6年目の2022年11月には、国内ユーザー数が1,600万人を突破。

また、2023年3月16日に迎えた6周年で超大型アップデートを実施し、今後の展開への期待も高まっている。

2023年6月29日(木)より、新シリーズのアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」の放送が決定している。





▼ご紹介いただく際は、版権表記として次をご記入ください。

(C)BanG Dream! Project

Photo ハタサトシ





企業プレスリリース詳細へ (2023/06/05-09:46)