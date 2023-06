[株式会社ブシロード]

7月3日(月)、24日(月)撮影@後楽園ホール“エキストラ”大募集!



株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)のグループ会社であり、女子プロレス『スターダム』を運営する株式会社ブシロードファイト(本社:東京都中野区、代表取締役社長:原田克彦)は、STARDOMのエースである岩谷麻優選手の半生を映画化した『家出レスラー』の第1弾キャストを発表致します。また、6月からの本格クランクインに伴いまして、プロレスシーンにおいて重要な役割を担っていただく「ボランティアエキストラ」の皆様を大募集致します。











映画『家出レスラー』第1弾キャスト発表!







◆グッシー大串役(モデル・ロッシー小川EP)

竹中直人さん



◆岩谷選手の同期・先輩・後輩の女子レスラー陣

ゆきぽよさん、都丸紗也華さん、根岸愛さん、小坂井祐莉絵さん、平嶋夏海さん



◆岩谷選手の戦友役(後日発表)

朱里選手(プロレス指導・監修含む)



◆主演・岩谷マユ役(モデル・岩谷麻優)

平井杏奈さん(主演オーディション優勝者)





映画『家出レスラー』ボランティアエキストラ募集要項



◆撮影日程

7月3日(月) 9:00集合/19:00終了予定

7月24日(月) 9:00集合/19:00終了予定

※1日単位でも応募可能

※集合時間、終了時間は変更になる場合がございます



◆撮影場所

東京・後楽園ホール

(〒112-0004 東京都文京区後楽1丁目3-61後楽園ホールビル5F)



◆役柄

試合シーンの観客役



◆募集対象

16歳以上の方

(18歳未満の方は保護者の同意書が必要になります)



◆ご出演の御礼

映画オリジナル記念品

※両日とも昼食とドリンク1本を支給いたします



◆募集期間

5月27日(土) 15:00~6月12日(月) 23:59

※ご当選の方には6月中旬に連絡いたします



◆応募方法

以下のアドレスにアクセスし、登録フォームからご応募ください。

https://form.bushiroad.com/form/2023-0524





映画『家出レスラー』概要



◆脚本:渡部辰城

※映画「億男」、Netflixドラマ「今際の国のアリス」他



◆監督:ヨリコジュン

※2022年カンヌ映画祭上映作品「BIRTHDAY」、『HEDWIG AND THE ANGRY INCH「ヘドウィグ・アンド・アングリーインチ」SPECIAL SHOW』、「舞台戦国BASARAシリーズ」、舞台「BIOHAZARD THE STAGE(バイオハザード・ザ・ステージ)」、「ROAD59」、他



◆あらすじ

閉塞感のある現代社会で現実に絶望し引きこもりになった少女。

そんな少女がすぐに人生大逆転などするわけもなく、家出してプロレスラーになっても「ポンコツ」と呼ばれる始末。

しかし、そんな彼女が業界を引っ張る団体の看板レスラーになり、「女子プロレスのアイコン」としてスターダムを駆け上がってきた半生を追いかける実写映画。



【宇宙一煌めくプロレスリング #STARDOM】https://wwr-STARDOM.com/

【権利表記】 (C)World Wonder Ring STARDOM



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/02-18:46)