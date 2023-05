[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)は、株式会社ドリコム(本社:東京都品川区、代表取締役社長:内藤 裕紀)と共同開発しているスマートフォンゲームアプリ『新日本プロレスSTRONG SPIRITS』(以下、新日SS)にて、2023年5月31日(水)メンテナンス終了より、新規SSRパートナーとして「[AWAKENING]エル・デスペラード」と、STARDOMより★3選手として「[真のアイコン]岩谷麻優」を実装しました。さらに、2023年6月4日(日)に開催される新日本プロレス「DOMINION 6.4 in OSAKA-JO HALL」大会にて、当日物販購入で新日SSオリジナルステッカーをプレゼント致します。













新日フェス限定!SSRパートナーエル・デスペラードが登場するステップアップスカウトを開催!







新日SSは2023年5月31日(水)メンテナンス終了後から、SSR「[AWAKENING]エル・デスペラード」が登場する「新日フェス限定!ステップアップ!パートナースカウト」を開催しました。

本スカウトは、10連スカウトを既定回数行うと、ラインナップに含まれるSSRパートナーからいずれか1人を確定で獲得できるステップアップ仕様です。また、今回初登場するSSR「[AWAKENING]エル・デスペラード」は、ピックアップ対象として、ステップアップ回数に関わらずスカウト確率が通常の5倍となっています。



■開催期間

2023年5月31日(水)メンテナンス終了後~2023年6月14日(水)8:59



■本スカウトのピックアップパートナー

SSR「[AWAKENING]エル・デスペラード」



■ステップアップ10連スカウトでの既定回数と内容

6、12、18回目:SSRパートナー1人確定

10回目:ピックアップパートナーのスカウト確率が通常の8倍

20回目:ピックアップパートナーより、いずれか1人確定

※ステップ20回目プレイ後、ステップ1回目に戻ります。



■注意事項

※本スカウトの新日フェス限定パートナーは、本スカウト終了後再登場する場合がございます。

※本スカウトからはパートナーが重複して出現する可能性があります。

※本スカウトのラインナップと提供割合の詳細は、スカウト画面の「スカウト詳細」よりご確認いただけます。

※既に獲得済みのパートナーが出現した場合、パートナーの限界突破Lvがアップします。

※既に限界突破Lv5のパートナーが出現した場合、パートナーはダンベルptに変換されます。

獲得できるダンベルpt一覧:

・SSRパートナー:ダンベルpt × 100

・SRパートナー:ダンベルpt × 10

・Rパートナー:ダンベルpt× 3

※本スカウトに登場するパートナーの保有する道場ボーナス、スキル、画像などのコンテンツは変更する場合があります。

※本スカウトの開催期間は予告なく変更する場合があります。





STARDOMから、★3選手として岩谷麻優が登場!STARDOM限定ステップアップ選手スカウトを開催!







新日SSは2023年5月31日(水)メンテナンス終了後から、スターダムより新規育成選手として、★3「[真のアイコン]岩谷麻優」が登場する「STARDOM in 新日フェス限定!ステップアップ!選手スカウト」を開催しています。本スカウトは、10連スカウトを既定回数行うと、ラインナップに含まれる★3選手からいずれか1人を確定で獲得できるステップアップ仕様です。

さらに、今回初登場する★3「[真のアイコン]岩谷麻優」は、ピックアップ対象として、ステップアップ回数に関わらずスカウト確率が通常の5倍となっています。



■開催期間

2023年5月31日(水)メンテナンス終了後~2023年6月14日(水)8:59



■本スカウトのピックアップ選手

★3「[真のアイコン]岩谷麻優」

今回ピックアップされている★3「[真のアイコン]岩谷麻優」はピースがいつもよりお得に獲得ができます!

・初回獲得時 :[真のアイコン]岩谷麻優のピース × 40

・2回目以降獲得時 :[真のアイコン]岩谷麻優のピース × 100



【[真のアイコン]岩谷 麻優の画像、動画の変更箇所】

・試合中の入場動画

・試合中の技動画(FH含む)

・フォールの動画

・アピールの動画

・勝利時の動画

・選手カード

・選手アイコン



【[真のアイコン]岩谷 麻優の道場中の変更箇所】

・道場イベントの選手写真

・道場イベントの内容

・道場での全てのステータス(スキルを含む)

【ステップアップ10連スカウトでの既定回数と内容】

6、12、18回目:★3選手 1人確定

10回目:ピックアップ選手のスカウト確率が通常の8倍+特典として「覚醒玉【心】」を5個配布

20回目:ピックアップ選手が1人確定

※ステップ20回目プレイ後、ステップ1回目に戻ります。



■注意事項

※以下の選手は排出対象に含まれません

★3 「[美しき狂気]ジュリア」

★3 「[新・格闘プリンセス]MIRAI」

※本スカウトのSTARDOM in 新日フェス限定選手は、本スカウト終了後再登場する場合がございます。

※本スカウトのSTARDOM限定選手は、本スカウト終了後再登場する場合がございます。

※本スカウトでは恒常の選手もラインナップに含まれます。

※本スカウトからは選手が重複して出現する可能性があります。

※本スカウトのラインナップと提供割合の詳細は、スカウト画面の「スカウト詳細」よりご確認いただけます。

※STARDOM in 新日フェス限定選手のピースはショップのラインナップには含まれません。

※既に獲得済みの選手が出現した場合、選手のピースとなって排出されます。

獲得できるピースの個数一覧:

・★3 選手:獲得した選手のピース × 60

・★2 選手:獲得した選手のピース × 15

・★1 選手:獲得した選手のピース × 5

※本スカウトに登場する選手の保有するバトルスキル、魂、ステータス、画像、動画などのコンテンツは変更する場合があります。

※本スカウトの開催期間は予告なく変更する場合があります。





ステップアップ10連の内容がパワーアップした有償ダイヤ限定のステップアップスカウトも同時開催!



★3選手、SSRパートナーを確定で獲得しやすい各有償限定ステップアップ10連スカウトを同時開催。

ぜひこの機会をお見逃しなく!



【有償限定ステップアップ選手スカウト】





本スカウトは、各ステップでSSRパートナーまたはピックアップ対象パートナーのスカウト確率が上昇、もしくは確定で獲得することができます。なお、本スカウトは8回引くと終了となります。



■開催期間

2023年5月31日(水)メンテナンス終了後~2023年6月14日(水)8:59



■本スカウトのピックアップパートナー

SSR「[AWAKENING]エル・デスペラード」

【ステップアップ10連スカウトでの既定回数と内容】

・1回目:SSRパートナーが1人確定。ピックアップパートナーの出現確率が8倍

・2、4回目:SSRパートナーが1人確定。ピックアップパートナーの出現確率が15倍

・3、8回目:ピックアップパートナーが1人確定。確定枠以外では、ピックアップパートナーの出現確率が5倍

・5、7回目:ピックアップパートナーの出現確率が30倍

・6回目:過去登場した新日フェス限定のSSRパートナーから1人確定。



■注意事項

※本スカウトはダイヤ(有償)でのみ利用できるスカウトです。

※本スカウトの新日フェス限定パートナーは、本スカウト終了後再登場する場合がございます。

※本スカウトからはパートナーが重複して出現する可能性があります。

※本スカウトのラインナップと提供割合の詳細は、スカウト画面の「スカウト詳細」よりご確認いただけます。

※既に獲得済みのパートナーが出現した場合、パートナーの限界突破Lvがアップします。

※既に限界突破Lv5のパートナーが出現した場合、パートナーはダンベルptに変換されます。

獲得できるダンベルpt一覧:

・SSRパートナー:ダンベルpt × 100

・SRパートナー:ダンベルpt × 10

・Rパートナー:ダンベルpt× 3

※本スカウトに登場するパートナーの保有する道場ボーナス、スキル、画像などのコンテンツは変更する場合があります。

※本スカウトの開催期間は予告なく変更する場合があります。



【有償限定ステップアップ選手スカウト】





本スカウトは、各ステップで★3選手またはピックアップ対象★3選手のスカウト確率が上昇、もしくは確定で獲得することができます。

また、すべてのステップで覚醒玉【心】を5個獲得できます。なお、本スカウトは8回引くと終了となります。



■開催期間

2023年5月31日(水)メンテナンス終了後~2023年6月14日(水)8:59



■本スカウトのピックアップ選手

★3「[真のアイコン]岩谷麻優」



■ステップアップ10連スカウトでの既定回数と内容

・1回目:★3選手が1人確定。ピックアップ選手の出現確率が8倍

・2、4回目:★3選手が1人確定。ピックアップ選手の出現確率が15倍

・3、8回目:ピックアップ選手が1人確定。確定枠以外では、ピックアップ選手の出現確率が5倍

・5、7回目:ピックアップ選手の出現確率が30倍

・6回目:2023年4月までに登場したSTARDOMの★3選手から1人確定

※すべてのステップで、特典として「覚醒玉【心】 × 5」を獲得できます



■注意事項

※以下の選手は排出対象に含まれません。

★3 「[美しき狂気]ジュリア」

★3 「[新・格闘プリンセス]MIRAI」

※本スカウトはダイヤ(有償)でのみ利用できるスカウトです。

※本スカウトのSTARDOM in 新日フェス限定選手は、本スカウト終了後に再登場する場合がございます。

※本スカウトのSTARDOM限定選手は、本スカウト終了後に再登場する場合がございます。

※本スカウトでは恒常の選手もラインナップに含まれます。

※本スカウトからは選手が重複して出現する可能性があります。

※本スカウトのラインナップと提供割合の詳細は、スカウト画面の「スカウト詳細」よりご確認いただけます。

※STARDOM in 新日フェス限定選手のピースはショップのラインナップには含まれません。

※既に獲得済みの選手が出現した場合、選手のピースとなって排出されます。

獲得できるピースの個数一覧:

・★3 選手:獲得した選手のピース × 60

・★2 選手:獲得した選手のピース × 15

・★1 選手:獲得した選手のピース × 5

※本スカウトに登場する選手の保有するバトルスキル、魂、ステータス、画像、動画などのコンテンツは変更する場合があります。

※本スカウトの開催期間は予告なく変更する場合があります。





通常よりお得にダイヤ購入ができる期間限定ダイヤお得パックを再発売!



通常よりお得にダイヤが購入できるお得パックを期間限定にて販売中。



■開催期間

2023年5月31日(水)メンテナンス終了後~2023年6月7日(水)8:59



■商品内容

◆ダイヤお得パックA

・ダイヤ(有償) × 1,500

【販売価格】1,900円 (購入上限:1)



◆ダイヤお得パックB

・ダイヤ(有償) × 6,500

【販売価格】10,000円 (購入上限:1)



■注意事項

※商品の販売期間は予告なく変更する場合があります。





6.4DOMINION大会の当日物販購入で、新日SSオリジナルステッカーをプレゼント!







2023年6月4日(日)開催の新日本プロレス「DOMINION 6.4 in OSAKA-JO HALL」大会にて、

当日物販で商品を購入した方に新日SSオリジナルステッカーをプレゼント致します!



■受取方法

当日物販にて、1商品購入ごとにランダムで新日SSオリジナルステッカーを1枚配布。

※ステッカーの種類を選ぶことはできません。予めご了承ください。

※ステッカーは無くなり次第、配布終了となります。



■大会概要

・日時と会場

2023年6月4日(日) 14:30開場 16:00開始

会場:大阪・大阪城ホール

住所:〒540-0002 大阪府大阪市中央区大阪城3番1号

電話:06-6941-0345

アクセス:

・地下鉄長堀鶴見緑地線「大阪ビジネスパーク駅」より徒歩5分

・JR環状線「大阪城公園駅」より徒歩5分

・JR、京阪、地下鉄長堀鶴見緑地線「京橋駅」より徒歩15分

・JR、地下鉄中央線「森ノ宮駅」より徒歩15分

※駐車場はございません。ご来場の際は、公共の交通機関をご利用ください。

※各大会の物販開始時間や対戦カード等、詳細は新日本プロレスの公式サイトをご参照ください。



・ステッカーについて

新日SSに実装されているSSRパートナーカードデザイン(全11種)のステッカーを配布致します。

さらに、ゲーム内アイテムが当たる物販購入特典くじも実施。詳細はステッカーの裏面をご確認ください。



▼ステッカーデザイン一覧

・[100年に一人の逸材]棚橋弘至

・[Way to the GrandMaster]マスター・ワト

・[ならず者ルチャドール]エル・デスペラード

・[制御不能なカリスマ]内藤哲也

・[THE DRAGON]鷹木信悟

・[TIME BOMB]高橋ヒロム

・[愛を捨てた聖帝]タイチ

・[ザ・コモンウェルス・キングピン]ウィル・オスプレイ

・[Dominator]グレート-O-カーン

・[The Headbanga]エル・ファンタズモ

・[BONE SOLDIER]石森太二



▼物販購入特典くじの景品一覧

※くじの結果は、コード入力後ゲーム内のプレゼントBOXにてご確認いただけます。

1等:★3選手引換チケット+SSRパートナー引換チケット

2等:SSRパートナー引換チケット

3等:★3選手引換チケット

4等:SR以上確定パートナースカウトチケット

5等:パートナースカウトチケット



■注意事項

・当日、物販で商品を購入された方がステッカー配布の対象となります。

・ステッカーお渡し後、交換は一切できません。

・ステッカー配布について等、お問合せにお答えできない場合がございます。予めご了承ください。





新日本プロレスSTRONG SPIRITSとは



数多の歴史と様々な熱狂的ファンの支持を得る新日本プロレス。そんな全ての「新日本プロレスファン」に株式会社ブシロードと株式会社ドリコムのタッグで送る、究極のプロレスラー育成ゲーム。





新日本プロレスとは



今年50周年を迎えた、日本に現存する最古のプロレス団体。2012年よりブシロードグループに所属。歴史と伝統に裏付けられたブランド力と、魅力的な選手たちによる、確かなコンテンツ力で、国内外のプロレスファンを魅了している。



