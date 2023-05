[株式会社ブシロード]

バンドリ!・D4DJ・from ARGONAVIS・ラブライブ!シリーズからアーティストが集結!夢の合同ライブがついに開催!



株式会社ブシロードミュージック(本社:東京都中野区、代表取締役社長:根本雄貴)は、

2023年5月27日(土)に、富士急ハイランド・コニファーフォレストにて開催された

「BUSHIROAD ROCK FESTIVAL 2023」についてご報告いたします。



報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますよう、お願い申し上げます。









2023年5月27日(土)、山梨県 富士急ハイランド・コニファーフォレストにて、バンドリ!・D4DJ・from ARGONAVIS・ラブライブ!シリーズより、コンテンツをまたいだ計9組のグループが出演した合同ライブ「BUSHIROAD ROCK FESTIVAL 2023」(主催:株式会社ブシロードミュージック)が開催されました。



当初は2021年2月に開催が予定されていた「BUSHIROAD ROCK FESTIVAL 2021」から約2年の時を経て、よりパワーアップした形でこの度の開催に至りました。



オープニングアクトでは、本公演の公式アンバサダー・Lyrical Lilyが会場を暖めると、トップバッターとしてFantôme Irisが荘厳な世界観で会場を支配。続くMorfonicaが熱いバイオリンロックサウンドを響かせると、そこにLiella!も加わり、この日初のコラボ演奏として「WE WILL!!」を披露しました。



続くPeaky P-keyはダンサブルなナンバーで会場を大いに盛り上げると、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会を中心としたコラボ演奏による「繚乱!ビクトリーロード」では、それぞれのメンバーに合わせた歌詞の披露などもあり、客席は熱狂の渦に包まれます。虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会は、そのままソロ・グループともに変幻自在のパフォーマンスを見せ、会場を沸かせました。



燐舞曲が重厚かつ繊細なサウンドで会場を満たすと、Liella!の9名がステージに登場、一糸乱れぬパフォーマンスでコニファーフォレストを盛り上げます。公演もラストスパートとなり、GYROAXIA・RAISE A SUILENと、激しいロックサウンドを持ち味とする両バンドが立て続けに登場。ロックフェスティバルを体現するステージに、会場の熱気は最高潮に。最後は出演者全員がステージに集合し、RAISE A SUILENの「R・I・O・T」を披露。一大ライブイベントが幕を閉じました。







公演概要





◆公演名:BUSHIROAD ROCK FESTIVAL 2023

◆日程:2023年5月27日(土) 開場 13:30/開演 15:00

◆会場:富士急ハイランド・コニファーフォレスト

◆出演:RAISE A SUILEN、Morfonica、Peaky P-key、燐舞曲、GYROAXIA、Fantôme Iris、

虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会(相良茉優、林 鼓子、田中ちえ美)、Liella!

公式アンバサダー/オープニングアクト:Lyrical Lily



※Liella!として出演を予定しておりました唐 可可役・Liyuuさんにつきまして、

体調不良により、ステージでパフォーマンスをするにあたり万全な状態にまで回復しておらず、

大事を取り出演を見合わせることとなりました。



◆公演詳細:https://live.bushiroad-music.com/brfes2023/





セットリスト





オープニングアクト:Lyrical Lily

M1 Maihime

M2 創傷イノセンス

M3 太陽のflare sherbet

M4 人間合格!!!!



Fantôme Iris

M1 銀の百合

M2 ザクロ

M3 Into the Flame

M4 STAND PROUD

M5 Janus

M6 ピエロ



Morfonica

M7 Daylight -デイライト-

M8 カラフルリバティー

M9 ALIVE

M10 flame of hope

M11 誓いのWingbeat



Morfonica×Liella!

M12 WE WILL!!



Peaky P-key

M13 Let’s do the ‘Big-Bang!’

M14 Let us sing “Peaky!!”

M15 CYBER CYBER

M16 Gonna be right

M17 響奏メリーゴーランド

M18 OVERWHELM!

M19 電乱★カウントダウン



虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会×山手響子×犬寄しのぶ×青柳 椿×桜田美夢×チュチュ×倉田ましろ

M20 繚乱!ビクトリーロード



虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

M21 TOKIMEKI Runners

M22 CHASE!

M23ドキピポ☆エモーション

M24 Just Believe!!!

M25 ダイアモンド

M26 Colorful Dreams! Colorful Smiles!

M27 NEO SKY, NEO MAP!



燐舞曲

M28 ARCANA

M29 KiLLiNG ME

M30 カレンデュラ

M31 名前のない怪物

M32 unravel

M33 BLACK LOTUS

M34 -World Etude-



Liella!

M35 ビタミンSUMMER!

M36 MIRACLE NEW STORY

M37 揺らぐわ

M38 Day1

M39 Second Sparkle

M40 TO BE CONTINUED



GYROAXIA

M41 NEW ERA

M42 Freestyle

M43 GETTING HIGH

M44 DANCING PARANOIA

M45 MANIFESTO

M46 IGNITION



RAISE A SUILEN

M47 EXPOSE ‘Burn out!!!’

M48 UNSTOPPABLE

M49 灼熱 Bonfire!

M50 Repaint

M51 HELL! or HELL?



全出演者

M52 R・I・O・T





セトリプレイリスト公開中





音楽配信サイトにて「BUSHIROAD ROCK FESTIVAL 2023」のライブセットリストをプレイリストにて配信中。ライブの余韻をそのままに、配信でも楽曲をお楽しみください。

URL:https://lnk.to/BRF2023pr





ライブのアーカイブ配信が、翌日5月28日(日) 18:00からスタート!





Streaming+にてアーカイブ配信を実施いたします。



受付期間:6月3日(土) 19:00まで

アーカイブ配信期間:5月28日(日) 18:00~6月3日(土) 23:59まで

※ライブ当日にバックステージで収録された、各出演グループの特典映像をご視聴いただけます。

チケット価格:5,500円(税込)



国内配信 受付URL:https://eplus.jp/brfes2023_st/

海外配信 受付URL:https://ib.eplus.jp/brfes2023_st







▼ご紹介いただく際は、版権表記として次をご記入ください。

(C)BanG Dream! Project (C)Craft Egg Inc. (C)ARGONAVIS project. (C)2022 プロジェクトラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 (C)2022 プロジェクトラブライブ!スーパースター!! (C)BUSHI



※表示環境の関係で「Fantôme Iris」の「ô」が表示できない場合は、以下を記事内にご記載ください。

<※正式表記はサーカムフレックス付きの「o」>



Photo 福岡諒祠(GEKKO)、池上夢貢(GEKKO)



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/28-09:46)