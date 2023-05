[株式会社ブシロード]

さらに、2023年7月12日(水)に夢ノ結唱 BanG Dream! AI Singing Synthesizer POPY / ROSE 1st Albumをリリース!



株式会社ブシロードミュージック(本社:東京都中野区、代表取締役社長:根本雄貴)は、

「夢ノ結唱」プロジェクトより、オリジナル楽曲のデジタル配信を開始しております。

5月27日(土)より配信を開始した楽曲についてお知らせいたします。



2023年5月27日 (土)リリース 雄之助 feat. 夢ノ結唱 POPY×夢ノ結唱 ROSE「Freak Out Hr.」









【楽曲・クリエイター紹介】

Poppin'PartyのGt. & Vo. 戸山香澄とRoseliaのVo. 湊友希那の歌声を、深層学習等のAI技術を使い声質・癖・歌い方をリアルに再現した音声合成ソフト『夢ノ結唱 POPY/夢ノ結唱 ROSE』を使用した楽曲。



クリエイターの"雄之助"はサウンドプロデューサー、作編曲家として活動中。

最先端のサウンドメイクを活かして、心に残るポップミュージックを目指して創作している。

音声合成ツールを用いた自身の楽曲のみならず、声優やボーカリスト、ゲームや広告など多岐に渡って楽曲を提供。



【クリエイターコメント】

「Freak Out Hr.」はアップテンポな楽曲で、2人の声質と4つ打ちを如何に調和させるかを深く考え制作した楽曲です。

POPYとROSEによる元気溢れるこの楽曲を沢山楽しんでいただけると嬉しいです!



配信サービス一覧:https://bmu.lnk.to/FreakOutHrpr

MV :https://youtu.be/F0NVJIEak4I

楽曲詳細 :https://bang-dream.com/discographies/3369





音楽配信記念 スマホ壁紙配布中!







雄之助 feat. 夢ノ結唱 POPY×夢ノ結唱 ROSE「Freak Out Hr.」のMV公開&各音楽配信サービスでの配信を記念して、スマホ壁紙を配布しています。



スマホ壁紙はこちらからGET!:https://bang-dream.com/yumenokessho

キャンペーン詳細: https://bang-dream.com/news/1601





夢ノ結唱 BanG Dream! AI Singing Synthesizer POPY / ROSE 1st Album 2023年7月12日(水)リリース!





POPY 1st Album「Infructescence」



1,000個限定グッズ付特装盤



通常盤



ROSE 1st Album「Blütenstand」





1,000個限定グッズ付特装盤



通常盤



2023年7月12日(水)に夢ノ結唱 BanG Dream! AI Singing Synthesizer POPY 1st Album「Infructescence」 / ROSE 1st Album「Blütenstand」をリリースします。

ブシロードオンラインストア限定で販売となる1,000個限定グッズ付特装盤にはキャラクターデザインを担当した米室氏のオリジナルジャケットイラストを使用したフラワーアクリルスタンド、7名のイラストレーターにより描かれた夢ノ結唱POPY / ROSEの特製ペーパーフレーム付き複製原画セットが同梱されています。



【商品情報】

POPY 1st Album「Infructescence」 / ROSE 1st Album「Blütenstand」



発売日 :2023年7月12日 (水)

定価 :1,000個限定グッズ付特装盤(ブシロードオンラインストア限定販売):9,900円(税込)

通常盤:3,850円(税込)



<収録内容>



POPY 1st Album「Infructescence」



[CD]

1.コンペイトウさん過激派 / STEAKA

2.Be born / メガテラ・ゼロ

3.明晰メモリー / ナナホシ管弦楽団

4.だって、キラキラ。 / アザミ

5.ラビリンス / higma

6.バズらない愛 / もの憂げ

7.天使倶楽部 / 是

8.タイトル未定

9.タイトル未定

10.タイトル未定

11.タイトル未定

12.Freak Out Hr. / 雄之助

13.花呼ぶ声 / kemu

ボーナストラック

14.Freak Out Hr.(夢ノ結唱POPY×香澄デュエット楽曲)

夢ノ結唱作曲コンテスト 入賞楽曲

15.私色きらめき日和 / ますかっと

16.Starry Phrase! / Fty



[付属グッズ] ※1,000個限定グッズ付特装盤のみ

・アクリルスタンド(POPY ver.)

・特製スリーブ&フレーム付き 夢ノ結唱複製原画セット(POPY ver.)



【商品詳細】

https://bang-dream.com/discographies/3302





ROSE 1st Album「Blütenstand」



[CD]

1.役にすがる / 一二三

2.変身シンドローム / 亜沙

3.エトス / BCNO

4.シテキセイサイ / アザミ

5.SUSHI-GO-ROUND/ 鬱P

6.グッド・バイ / John

7.タイトル未定

8.タイトル未定

9.タイトル未定

10.タイトル未定

11.Freak Out Hr. / 雄之助

12.花呼ぶ声/ kemu

ボーナストラック

13.Freak Out Hr.(夢ノ結唱ROSE×友希那ver.)



[付属グッズ] ※1,000個限定グッズ付特装盤のみ

・アクリルスタンド(ROSE ver.)

・特製スリーブ&フレーム付き 夢ノ結唱複製原画セット(ROSE ver.)



【商品詳細】

https://bang-dream.com/discographies/3303





「夢ノ結唱」とは





バンドリ!による新たなメディアミックスプロジェクトであり、2022年12月より音声創作ソフトウェア「CeVIO AI 夢ノ結唱 BanG Dream! AI Singing Synthesizer POPY/ROSE」を発売開始。

Poppin'PartyのGt. & Vo. 戸山香澄とRoseliaのVo. 湊友希那の歌声を深層学習等のAI 技術により高精度に

表現、声質・癖・歌い方などを再現できるほか、ピッチ、タイミング、ビブラートなど細かく調整することも

可能。

2023年7月12日(水)には1st Album 夢ノ結唱 BanG Dream! AI Singing Synthesizer ROPY/ROSE「Infructescence」「Blütenstand」のリリースが決定している。



夢ノ結唱公式サイト:https://yumenokessho.bang-dream.com/

夢ノ結唱公式Twitter:https://twitter.com/yumenokessho

YouTube「夢ノ結唱 BanG Dream! AI Singing Synthesizer」:http://youtube.com/@yumenokessho/





「BanG Dream!(バンドリ!)」とは





キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」の声優が実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。株式会社Craft Eggと共同開発のスマートフォン向けゲーム「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」は、提供開始から6年目の2022年11月には、国内ユーザー数が1,600万人を突破。また、2023年3月16日に迎えた6周年で超大型アップデートを実施し、今後の展開への期待も高まっている。2023年夏に新シリーズのアニメ「BanG Dream! It’s MyGO!!!!!」の放送が決定している。



バンドリ!公式サイト:https://bang-dream.com/

バンドリ!公式 Twitter:https://twitter.com/bang_dream_info

バンドリ!公式 Instagram:https://www.instagram.com/bang_dream_official_/?hl=ja

YouTube「バンドリちゃんねる☆」:https://www.youtube.com/channel/UCN-bFIdJM0gQlgX7h6LKcZA





