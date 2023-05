[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)、株式会社バンダイナムコフィルムワークス(本社:東京都杉並区、代表取締役社長:浅沼誠)および阪急阪神ホールディングス株式会社(代表取締役社長:嶋田泰夫)は、メタバース空間内でのオンラインイベント「ラブライブ!スクフェスシリーズ感謝祭2023~スクールアイドルフェスティバル ALL STARS メタバースライブ~」を開催することを決定いたしました。













μ’s、Aqours、ニジガクのメンバーがメタバース空間でライブを披露!









来場者自身がアバターで参加し、自由に視点を切り替えられるドローンカメラで、360度好きなアングルでライブや撮影を楽しめる新感覚のライブになっています。





アプリとは違った新しい形でのスクスタのライブをぜひお楽しみください!

続報は公式サイトをご確認ください。





開催概要







■イベント名

ラブライブ!スクフェスシリーズ感謝祭2023~スクールアイドルフェスティバル ALL STARS メタバースライブ~



■開催場所

阪急阪神ホールディングスが運営するメタバース空間「JM梅田」にて開催いたします。



■入場開始日時

6月21日(水) 12:00



■イベント日時

7月8日(土)・9日(日)



■関連公式サイト

「ラブライブ!スクフェスシリーズ感謝祭2023~スクールアイドルフェスティバル ALL STARS メタバースライブ~」公式サイト:https://www.hhcross.hankyu-hanshin.jp/events/jm_umeda2307/?utm_source=lovelive_official&utm_medium=game&utm_campaign=jml



スクフェスシリーズ感謝祭2023公式サイト:https://lovelive-sif-fes.bushimo.jp/2023/



ラブライブ!シリーズ公式ホームページ:http://www.lovelive-anime.jp/





ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル2 MIRACLE LIVE!



■配信元:ブシモ

■対応OS: iOS/Android

■ジャンル:リズムアクション&アドベンチャー

■プレイ料金:アイテム課金制



【事前登録URL】

App Store:https://itunes.apple.com/jp/app/id6443612521?mt=8

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bushiroad.lovelive.schoolidolfestival2



【スクフェス2関連公式ページ】

スクフェス2公式ページ:https://lovelive-sif2.bushimo.jp/



【スクフェス2公式Twitter】

@lovelive_SIF



■著作権表記:(C)2013 プロジェクトラブライブ!(C)2017 プロジェクトラブライブ!サンシャイン!! (C)2022 プロジェクトラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 (C)2022 プロジェクトラブライブ!スーパースター!! (C)プロジェクトラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ (C)bushiroad

※ご紹介いただく際は、権利表記として上記の記入をお願いします。





ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル ALL STARS



■プラットフォーム:ブシモ

■配信元:株式会社ブシロード

■サポート機種:iOS11.0以降、Android™️ 6.0 以降(一部機種を除く)

■ジャンル:ラブライブ!体感 育成アドベンチャーゲーム

■プレイ料金:アイテム課金制



【ダウンロードURL】

iOS:https://app.appsflyer.com/id1377018522?pid=lovelive_AS&c=officialsite_store_appstore

Android:https://app.appsflyer.com/com.klab.lovelive.allstars?pid=lovelive_AS&c=officialsite_store_android



【スクスタ関連公式ページ】

スクスタ公式ページ:https://lovelive-as.bushimo.jp/



【スクスタ公式twitter】

@LLAS_STAFF



■著作権表記:(C)2013 プロジェクトラブライブ! (C)2017 プロジェクトラブライブ!サンシャイン!! (C)2022プロジェクトラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 (C)2022 プロジェクトラブライブ!スーパースター!! (C)SUNRISE (C)bushiroad

※ご紹介いただく際は、権利表記として上記の記入をお願いします。



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/22-16:46)