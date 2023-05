[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)のグループ会社にあたる

株式会社アルゴナビス(本社:東京都中野区、代表取締役社長:北岡那之)は、「Argonavis LIVE TOUR 2023 -スタートライン- 」Zepp Sapporo公演開催についてご報告いたします。

報道関係の皆様におかれましては、 ぜひ本情報をお取り扱いいただけますよう、 お願い申し上げます。

















アニメ、ゲーム、声優によるリアルライブ等、様々なメディアミックスを展開する「from ARGONAVIS」より、

【Argonavis LIVE TOUR 2023 -スタートライン-】を開催。

Zepp Sapporo公演ではアンコールを含め全18曲を披露。

5月5日(金・祝)に開催したZepp Fukuokaでの公演に引き続き、札幌公演も大盛況のうちに幕を閉じた。



本日開催のZepp Sapporo公演は配信を実施。配信アーカイブ期間は国内・海外ともに2023年5月26日(金)23:59までとなっている。



セットリスト





01.Steady Goes!

02.Reversal

03.What-if Wonderland!!

04.Starry Line

05.星がはじまる

06.雨上がりの坂道

07.心を歌いたい

08.僕の日々にいつもいてよ

09.迷い星

10.命のクリック

11.JUNCTION

12.きっと僕らは

13.ゴールライン

14.VOICE

15.スタートライン

En1.リスタート

En2.BLUE ALBUM

En3.Hey! Argonavis



公演概要





公演名:「Argonavis LIVE TOUR 2023 -スタートライン- 」 Zepp Sapporo公演

日時:2023年5月20日(土)

開演 17:00

会場:Zepp Sapporo

出演: Argonavis(七星 蓮:伊藤昌弘、五稜結人:日向大輔、的場航海:前田誠二、

桔梗凛生:森嶋秀太、白石万浬:橋本祥平)



詳細:https://argo-bdp.com/live/post-38257/



配信視聴チケット情報







国内配信:https://eplus.jp/argonavis-tour2023/st/

海外配信:https://ib.eplus.jp/argonavis-tour2023_st



受付期間:~2023年5月26日(金)21:00まで

配信視聴期間:~2023年5月26日(金)23:59まで

価格:¥4,400(税込)

※国内・海外配信共通



告知情報





【Fantôme Iris新作ボイスドラマ配信決定】



from ARGONAVIS メインストーリー第二部 第二章 『La fin du reve-残英-』

Fantôme Irisの新作ボイスドラマが2023年7月公開予定。



詳細はこちらhttps://argo-bdp.com/news/post-38844/





【キミステ × ばくだん焼本舗コラボ 第2弾の開催が決定】



第1弾に引き続き、「アルゴナビス -キミが見たステージへ-」とばくだん焼本舗のコラボを開催。

第2弾ではGYROAXIA、εpsilonΦ、ST//RAYRIDEが登場。



第2弾コラボ期間:6/3(土)~6/30(金)

※第1弾は5/31(水)まで開催中。



詳細はこちら:https://argo-bdp.com/news/post-38830/





【BUSHIROAD ROCK FESTIVAL 2023 会場チケット・配信視聴チケット販売中!】





詳細はこちら:https://argo-bdp.com/live/post-37605/





【GYROAXIA LIVE TOUR 2023 KICK-START 開催決定】



GYROAXIAのツアーが2023年8月開催決定。

公演詳細はこちら:https://argo-bdp.com/live/post-38821/





【Argonavis × GYROAXIA LIVE 2023 スタートライン × KICK-START 開催決定】



2023年9月8日(金)、LINE CUBE SHIBUYAにて開催決定。

公演詳細はこちら:https://argo-bdp.com/live/post-38827/



Argonavisとは





Vo.伊藤昌弘(七星 蓮役)、Gt.日向大輔(五稜結人役)、Ba.前田誠二(的場航海役)、Key.森嶋秀太(桔梗凛生役)、Dr.橋本祥平(白石万浬役)で構成されるボーイズバンドのこと。キャラクターを演じる声優自身も生演奏のライブを中心に精力的に活動中。



「from ARGONAVIS(フロム アルゴナビス)」とは





アニメ、舞台、リアルライブ等様々なメディアミックスを展開するボーイズバンドプロジェクト。

キャラクターを演じる声優自身も「Argonavis(アルゴナビス)」「GYROAXIA(ジャイロアクシア)」として生演奏のライブを中心に精力的に活動中。



from ARGONAVIS公式サイト:https://argo-bdp.com/

from ARGONAVIS公式Twitter:https://twitter.com/ARGONAVIS_info

from ARGONAVIS公式TikTok:https://tiktok.com/@argonavis_official

TVアニメ「アルゴナビス from BanG Dream!」公式サイト:

https://anime.argo-bdp.com

YouTube「ARGONAVIS ch.」:

https://www.youtube.com/channel/UCc7Uz7Juj6VlihelzCWoMnQ

アプリゲーム アルゴナビス「キミが見たステージへ」公式サイト:https://kimisute-argo.bushiroadgames.com/

アプリゲーム アルゴナビス「キミが見たステージへ」公式Twitter:https://twitter.com/kimisute_INFO?s=20





