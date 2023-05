[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)のグループ会社にあたる

株式会社アルゴナビス(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)は、

「Concept LIVE 2023 Fantôme Iris in Wonderland」 公演についてご報告いたします。

アニメ、ゲーム、声優によるリアルライブ等、様々なメディアミックスを展開する「from ARGONAVIS」より、

EX THEATER ROPPONGIにて【Concept LIVE 2023 Fantôme Iris in Wonderland】を開催。

アンコールを含め全17曲を披露し、Fantôme Irisが創り出す不思議の国へと「眷属(Fantôme Irisのファンネーム)」達を誘った。



本公演は配信を実施。国内配信アーカイブ期間は2023年5月9日(火)23:59まで、海外ディレイ配信視聴期間は5月10日(水)0:00~5月16日(火)23:59となっている。









セットリスト







01.Janus

02.ザクロ

03.狂喜のメロディ

04.miroir

05.影と光

06.un:Mizeria

07.棺の中のセラヴィ

08.聖少女領域 (Cover)

09.DRINK IT DOWN(Cover)

10.Into the Flame

11.BLACK JACK(Cover)

12.XX in Wonderland

13.ラプソディア

En1.histoire

En2.ピエロ

En3.銀の百合

WEn1.ピエロ









公演概要







公演名:Concept LIVE 2023 Fantôme Iris in Wonderland

日時:2023年5月3日(水・祝)

開演 18:00

会場:EX THEATER ROPPONGI

出演:Fantôme Iris

Vo.ランズベリー・アーサー:FELIX

Support Members



詳細:https://argo-bdp.com/live/post-38254/









配信視聴チケット情報









国内配信:https://eplus.jp/fantomeiris2023/st/

受付期間:~2023年5月9日(火)21:00

アーカイブ期間:~2023年5月9日(火)23:59まで



海外ディレイ配信:https://ib.eplus.jp/fantomeiris2023_st

受付期間:~2023年5月16日(火)21:00

配信視聴期間:5月10日(水)0:00~5月16日(火)23:59



価格:¥4,400(税込)

※国内・海外配信共通









告知情報







Argonavis LIVE TOUR 2023 -スタートライン- 開催



現在各公演のチケット一般販売実施中!さらに、5月20日(土)のZepp Sapporo公演では国内・海外共に配信を実施!視聴チケットも現在販売中。

公演詳細はこちら:https://argo-bdp.com/live/post-38257/



from ARGONAVIS プロジェクト発表会 ~THANKS 5th NAVIVERSARY~ 開催



from ARGONAVIS公式ファンクラブいずれかにご入会の方の中から、抽選でご当選されたお客様を会場に無料でご招待。※現在抽選受付は終了



さらに、公式YouTubeチャンネル「ARGONAVIS ch.」にて、リアルタイム配信実施!

イベント詳細はこちら:https://argo-bdp.com/live/post-38367/





■「from ARGONAVIS(フロム アルゴナビス)」とは

アニメ、舞台、リアルライブ等様々なメディアミックスを展開するボーイズバンドプロジェクト。

キャラクターを演じる声優自身も「Argonavis(アルゴナビス)」「GYROAXIA(ジャイロアクシア)」として生演奏のライブを中心に精力的に活動中。



from ARGONAVIS公式サイト:https://argo-bdp.com/

from ARGONAVIS公式Twitter:https://twitter.com/ARGONAVIS_info

from ARGONAVIS公式TikTok:https://tiktok.com/@argonavis_official

TVアニメ「アルゴナビス from BanG Dream!」公式サイト:https://anime.argo-bdp.com

YouTube「ARGONAVIS ch.」:https://www.youtube.com/channel/UCc7Uz7Juj6VlihelzCWoMnQ

from ARGONAVIS公式ファンクラブ:https://pre.argo-navi.com/

株式会社アルゴナビス公式Twitter:https://twitter.com/ARGONAVIS_inc



■Fantôme Iris(ファントムイリス)とは

Fantôme Irisはアニメ、舞台、リアルライブ等様々なメディアミックスを展開するボーイズバンドプロジェクト、

” from ARGONAVIS(フロム アルゴナビス)”に登場するバンド。全員が社会人で構成されているヴィジュアル系バンドとして「すべてのヴァンパイアを統べる王・FELIX。 付き従うは、怜悧な王の右腕・LIGHT、残虐非道の申し子・ZACK。 苛烈な夜の女王・HARU、黙する聖職者・D── ……という設定」で活動しており、2020年10月からはFELIX役の声優でもあるランズベリー・アーサーとSupport Membersによってリアルバンドとしても活動している。



