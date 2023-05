[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロードミュージック(本社:東京都中野区、代表取締役社長:根本雄貴)は、

「D4DJ(ディーフォーディージェー)」プロジェクトより、本日5月3日(水)リリースの

Merm4id Concept CD 「Get out!」・燐舞曲 Concept CD - 茈 - についてお知らせいたします。



開放的な音楽とステージ衣装でオーディエンスの心を鷲掴みにするMerm4idからConcept CDがリリース!!





▲ジャケット



ブシロードによる「DJ」をテーマにしたメディアミックスプロジェクト「D4DJ」に登場する大学生ユニット「Merm4id」。

開放的な音楽とステージ衣装でオーディエンスの心を鷲掴みにするMerm4idからConcept CDがリリース!!



本作はMerm4idの「挑戦」をコンセプトにリリースされるCDとなっている。

M1の「lovelly!!!!」はスマートフォン向けリズムゲーム「D4DJ Groovy Mix(グルミク)」のストーリー「side:origin」のシナリオに沿って書き下ろされた楽曲。

「グズグズ言ってるならかかってきな!」と言わんばかりの挑戦的な側面、

そして「努力が自分の可愛さや素敵さを引き立たせる」というメッセージが込められた歌詞にも注目だ。



またM2には昨年の単独ライブ「Summer KillerII」で初披露となった「Live Life」が満を持して初収録!

Merm4id4人の想いを歌に乗せ、エモーショナルに溢れた本曲を心ゆくまで味わって頂きたい。



M3・M4にはスペシャルなRemixトラックを収録している。

「I will never die EDM REMIX」は、Merm4idサウンドエンジニアのDJ Taiki氏に縁のある、

Naoki Itai氏がミックス・サウンドプロデュース・アレンジ、また共同でTayuto Nakasu氏がアレンジを担当。

オリジナルとは一味違うEDMアレンジがなされた、体の芯に響くビートが特徴のRemixとなっている。

「Live Life Hard Bass Mix」は、エースクルー・エンタテインメントのMerm4id音楽制作チームがプロデュース。

中毒性のあるハードベースアレンジされた本曲は、M2のオリジナルverと聞き比べて楽しむこともでき、

何度もリピートして楽しめる1曲となっている。



Blu-rayには、2022年10月30日(日)にZepp Haneda(TOKYO)にて開催された、

Merm4id×燐舞曲 合同LIVE 「FAKE OFF」昼公演の映像を収録。

燐舞曲Concept CD「- 茈 -」に収録される夜公演とは大きく異なるセットリストも必見だ。





商品情報



・タイトル:Get out!

・アーティスト:Merm4id

・発売日:2023年5月3日(水)

・価格:¥8,250(税込)



<収録楽曲>

【CD】

1.lovely!!!!

2.Live Life

3.I will never die EDM REMIX

4.Live Life Hard Bass Mix

5.lovely!!!! -instrumental-

6.Live Life -instrumental-



【Blu-ray】

Merm4id×燐舞曲 合同LIVE「FAKE OFF」

昼公演



燐舞曲 PART1.

1.prayer【s】

2.Journey through the Decade

3.「花の手錠と魔物の箱庭」

4.[Re] termination

5.無限∞REBIRTH

6.BLACK LOTUS



Merm4id PART

7.I will never die

8.round and round

9.4U

10.NO-NO

11.LOVE BITE

12.G.O.A.T

13.Live Life



Merm4id×燐舞曲 PART1.

14.天使と悪魔



燐舞曲PART2.

15.ニルヴァナ

16.DAYBREAK'S BELL

17.群青のフローセカ



Merm4id×燐舞曲 PART2.

18.FAKE OFF



【初回生産分限定封入特典】

・Merm4idキャストからあなただけにスペシャルコメントムービーをお届け! 抽選応募申込券

・Merm4id 5th LIVE Summer Killer MAX!!!! 先行抽選申込券

・D4DJ Groovy Mix アイテムシリアルコード(10連ガチャチケット 2023×1)

(有効期限:2023年12月31日(日)23:59まで)

・D4DJ Groovy Mix ディスクスキンシリアルコード

(有効期限:2024年5月1日(水)23:59まで)



【Merm4idキャストからあなただけにスペシャルコメントムービーをお届け!】

初回生産分限定封入特典として、「Merm4idキャストからあなただけにスペシャルコメントムービーをお届け!」キャンペーンを実施!



Merm4id Concept CD 「Get Out!」に封入されている申込券でお申し込みいただくと、

抽選でお好きなMerm4idキャスト1人から、あなただけの特別なコメントムービーが届きます!



あなたの推しキャストを選んで、申し込んでくださいね!

どんなコメントが届くかは、届いてからのお楽しみ!



商品詳細:https://d4dj-pj.com/discography/post-67

試聴動画:https://youtu.be/NQFPGAim__0





本格的なロックサウンドに加え、独創的な世界観と耽美な演出で観客を魅了する燐舞曲のConcept CDがリリース!!





▲ジャケット



ブシロードによる「DJ」をテーマにしたメディアミックスプロジェクト「D4DJ」に登場する、伝統ある会員制クラブハウスにレジデントDJとして所属している大学生ユニット「燐舞曲」。

本格的なロックサウンドに加え、独創的な世界観と耽美な演出で観客を魅了する燐舞曲のConcept CDがリリース!!



本作は燐舞曲の「挑戦」をコンセプトにリリースされるCDとなっている。

M1の「-World Etude-」は、スマートフォン向けリズムゲーム「D4DJ Groovy Mix(グルミク)」のストーリー「side:origin」のシナリオに沿って書き下ろされた楽曲。

前を向き歩み続け、羽ばたいていく燐舞曲の決意を歌にしている。

軽快なデジタルロックなメロディに加え、歌詞に仕込まれているあるポイントにも注目だ。



またM2には昨年D4 FES. LIVE -ALL IN-の燐舞曲パート1曲目に初披露となった「昊天 -koten-」を収録。

力強いドラムサウンドが特徴なメロディと、燐舞曲メンバー4人それぞれのソロパートが用意されている部分も、燐舞曲ファン必聴の1曲となっている。



M3・M4には、本作のために特別に制作されたリミックス楽曲を2曲収録。

「ReTINA (Maozon Remix)」は、過去に燐舞曲楽曲のリミックスを担当した経歴もある、Maozon氏がミックス・サウンドプロデュースを担当。ダンスミュージックの一つであるドラムンベースが特徴な本曲は、普段の燐舞曲とは全く異なる、疾走感を味わうことができる。

「prayer (咲人-Remix-)」は、ロックバンド「NIGHTMARE」の咲人氏がプロデュース。

咲人氏が自ら作詞・編曲を務めたprayerにメタル要素を組み込み、三宅葵依がソロで歌い上げている本曲をハードにアレンジしている。



Blu-rayには、2022年10月30日(日)にZepp Haneda(TOKYO)にて開催された、

Merm4id×燐舞曲 合同LIVE 「FAKE OFF」夜公演の映像を収録。

Merm4idConcept CD「Get out!」に収録される昼公演とは大きく異なるセットリストも必見だ。





商品情報



・タイトル:- 茈 -

・アーティスト:燐舞曲

・発売日:2023年5月3日(水)

・価格:¥8,250(税込)



<収録楽曲>

【CD】

1.-World Etude-

2.昊天 -koten-

3.ReTINA (Maozon Remix)

4.prayer (咲人-Remix-)

5.-World Etude- -instrumental-

6.昊天 -koten- -instrumental-



【Blu-ray】

Merm4id×燐舞曲 合同LIVE「FAKE OFF」

夜公演



燐舞曲 PART1.

1.prayer【s】

2.Journey through the Decade

3.「花の手錠と魔物の箱庭」

4.瞬動-movement-

5.無限∞REBIRTH

6.Horizontal Oath



Merm4id PART

7.Floor Killer

8.High tension BPM

9.Princess advent

10.BOOM-BOOM SHAKE!

11.LOVE BITE

12.G.O.A.T

13.Live Life



Merm4id×燐舞曲 PART1.

14.天使と悪魔



燐舞曲PART2.

15.ニルヴァナ

16.DAYBREAK'S BELL

17.おなじ星



Merm4id×燐舞曲 PART2.

18.FAKE OFF



【初回生産分限定封入特典】

・燐舞曲キャストからあなただけにスペシャルコメントムービーをお届け! 抽選応募申込券

・8月開催 燐舞曲単独ライブ 先行抽選申込券

・D4DJ Groovy Mix アイテムシリアルコード(10連ガチャチケット 2023×1)

(有効期限:2023年12月31日(日)23:59まで)

・D4DJ Groovy Mix ディスクスキンシリアルコード

(有効期限:2024年5月1日(水)23:59まで)



【燐舞曲キャストからあなただけにスペシャルコメントムービーをお届け!】

初回生産分限定封入特典として、「燐舞曲キャストからあなただけにスペシャルコメントムービーをお届け!」キャンペーンを実施!



燐舞曲 Concept CD 「- 茈 -」に封入されている申込券でお申し込みいただくと、

抽選でお好きな燐舞曲キャスト1人から、あなただけの特別なコメントムービーが届きます!



あなたの推しキャストを選んで、申し込んでくださいね!

どんなコメントが届くかは、届いてからのお楽しみ!



商品詳細:https://d4dj-pj.com/discography/post-66

試聴動画:https://youtu.be/OEoQdcaLn6s





プロジェクト概要



「DJ」をテーマにしたメディアミックスコンテンツ『D4DJ(ディーフォーディージェー)』!

「繋ぐ」をテーマに、アニメ・ゲーム・声優によるライブなど、様々な形でお届けします。

8ユニット32人のキャラクターによるオリジナル曲や、名曲のリミックスカバーをはじめ、多様な音楽を発信中。

歴代の名曲の数々を今に繋ぎ、性別と年代を超えて人を繋ぎ、キャラクターをリアルへ繋ぐ……

さあ、キミもDで始まる新世界に繋がろう!



D4DJ公式サイト:https://d4dj-pj.com/

D4DJ公式Twitter:https://twitter.com/D4DJ_pj

D4DJ公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCNWWdKniJyzQA3RiJ5LMoVw

D4DJ公式TikTok:https://www.tiktok.com/@d4dj_bmusic





TVアニメ「D4DJ All Mix」作品概要



・あらすじ

奉仕の心を理念とする伝統ある有栖川学院に通う、桜田美夢、春日春奈、白鳥胡桃、竹下みいこは、 みんなを笑顔にする奉仕の一つとしてDJユニット「Lyrical Lily(リリカルリリィ)」としての活動を認められていた。ある日、春奈が商工会に呼ばれ、新年から一年を通して地域活性化イベントの依頼を受けることになる。自分たちだけで実現出来るか不安になるが、思い浮かんだのは初めてのライブを一緒に成功させた面々、そして来場者の笑顔だった。 奉仕の心、Lyrical Lilyの想いは、DJの祭典《D4 FES.》で共に称えあった各ユニットに次々と繋がり、 ついに新年に相応しい新しいステージが幕を開ける―――



・スタッフ

総監督:水島精二

監督:鈴木大介

シリーズ構成:雑破業

アニメーション制作:サンジゲン



TVアニメ「D4DJ All Mix」公式サイト: https://anime.d4dj-pj.com/all-mix/





▼ご紹介いただく際は、版権表記として次をご記入ください。

(C)bushiroad All Rights Reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/03-17:46)