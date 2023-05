[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ(本社:東京都中野区、代表取締役社長:成田耕祐)は、『月刊ブシロード』2023年6月号が、本日5月8日(月)に発売することをご案内致します。













『月刊ブシロード』2023年6月号が本日5月8日(月)に発売!!



今月号の表紙は、4月15日(土)にリリースした『ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル2 MIRACLE LIVE!』より、イチオシスクールアイドル4名が登場!

巻頭特集では、唐 可可役のLiyuuさんの特別グラビア&コメントの掲載や、これから『スクフェス2』をはじめる方にオススメの入門記事など、大充実の内容でお届けします。

さらに、付録にはヴァイスシュヴァルツのカードも封入されており、『ラブライブ!シリーズ』ファン必見の一冊となっています。



巻末特集は、「カードファイト!! ヴァンガード」!

本号のW表紙でもある、6月2日(金)発売のブースターパック第11弾『英雄激突』からは収録ユニットたちのルーツについて予習できる記事、さらに5月12日(金)一般発売の『フェスティバルブースター2023』から最新カード情報をたっぷりお届けします。

《ストイケイア》の付録カードや、短期集中連載中の漫画「カードファイト!! ヴァンガード firstDress」、登場ユニットのカード化が実現した「カードファイト!! ヴァンガード YouthQuake」もお楽しみに!



上記に加えて、TCG大強化号と題した今月号には、『ヴァイスシュヴァルツ』より「パズル&ドラゴンズ」、『Voice Actor Card Collection』より「Morfonica」と豪華4枚の付録カードを封入!その他記事や特集も盛りだくさんの内容でお贈りします。





TCG大強化宣言!! 今月の付録カードは4枚!!



▼カードファイト!! ヴァンガードより「追想の花乙女 クロディーヌ」《ストイケイア》







▼ヴァイスシュヴァルツ『ラブライブ!サンシャイン!!』より「“みかん色の夢を抱えて”高海 千歌」







▼ヴァイスシュヴァルツ『パズル&ドラゴンズ』より「冷菓の氷雪王・ミアーダ」







▼Voice Actor Card Collection EX VOL.05 Morfonica『Espressivo』より[Morfonica]











特集や記事も盛りだくさん!!



・『スクフェス2』リリース記念!!『ラブライブ!シリーズ』巻頭特集

・『カードファイト!! ヴァンガード』巻末特集

・『Shadowverse EVOLVE』特集

・『ヴァイスシュヴァルツ』より『パズル&ドラゴンズ』情報

・『ヴァイスシュヴァルツブラウ』情報

・『Reバース for you』情報

・『BanG Dream!』特集

・「ミルキィホームズのサタデーナイトトークライブ」イベントレポート&おふしょっと

・グルミク2.5周年!『D4DJ』情報

・中村航こう語りき特別編 中村航×井上浩樹特別対談

・仲良し声優4人組の晴れ舞台!『みけさなぴかりん』イベント情報

・響所属声優陣の気ままなオマカセ連載『響連』

・舞台稽古の様子をお届け!舞台『D.C.III』情報

・クリエイティブなカプセルトイをご紹介『TAMA-KYUの話』

・最新&注目アイテム情報をお届け!『ブシロード オンラインストア News&Feature!!』

・女子プロレス スターダム☆リレーインタビュー特別企画 舞ひめ対談[後半戦]

・STARDOM HERE COMES A NEW COSTUME!





読み応えたっぷりの漫画連載陣!!



・特別出張掲載!!

ラブライブ!スクールアイドルフェスティバル ALL STARS イベントメモリー

・ますます盛り上がる!! 連載作品

カードファイト!! ヴァンガード YouthQuake / カードファイト!! ヴァンガード firstDress / BanG Dream! ガルパ☆ピコ コミックアンソロジー / よんこまてっぺんっ!!!!!!!!!!!!!!! / よんこま十三機兵防衛圏!! ~こちらセクターX~ / 輝け!! スターダム女子校 / カードゲームしよ子





商品概要



商品名:月刊ブシロード 2023年6月号

発売日:5月8日(月)

価格:900円(税込)

発行:株式会社ブシロードクリエイティブ

発売:株式会社KADOKAWA

CМ:https://youtu.be/UXVVVX9NQao

公式サイト:https://gekkan-bushi.com/



電子書籍でも配信中!!





店舗別購入特典



【ゲーマーズ購入特典】

・オリジナルブロマイド(『カードファイト!! ヴァンガード』)



【アニメイト購入特典】

・A4リバーシブルビジュアルボード(『よんこまてっぺんっ!!!!!!!!!!!!!!!』 / 『ぷちゴナビス』)





※ご紹介いただく際は、権利表記として下記の記入をお願いします。

(C)2013 プロジェクトラブライブ! (C)2017 プロジェクトラブライブ!サンシャイン!! (C)2022 プロジェクトラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 (C)2022 プロジェクトラブライブ!スーパースター!! (C)KLabGames (C)SUNRISE (C)bushiroad (C)VACC (C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved. (C)Quily (C)影山なおゆき (C)VANGUARD overDress Character Design (C)2021 CLAMP・ST (C)bushiroad All Rights Reserved. (C)BUSHIROAD CREATIVE design:kaworu illust:るみえ/山月総/村上ゆいち/白砂かに



