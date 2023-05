[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)のグループ会社にあたる株式会社ブシロードムーブ(本社:東京都中野区、代表取締役社長:中尾祐子)は、チームジョイ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役兼CEO:白金)、株式会社トムス・エンタテインメント(本社:東京都中野区、代表取締役:竹崎忠)と3社共同で企画・提供するTVアニメ『Re:STARS』の第6話のあらすじ&先行カットを公開致しました。報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただきますよう、お願い申し上げます。







TVアニメ『Re:STARS』 第6話あらすじ&先行カット公開



5月7日(日) 23時00分から放送の、TVアニメ『Re:STARS』第6話のあらすじと先行カットをご紹介致します!





<第6話 あらすじ>

チン・ザー含む一同は、悪天候から乗っていた車両が横転、嵐の吹きすさぶアフリカに投げ出されてしまう。

車内に取り残されたニンの救出、フェニモの負傷などの困難を乗り越え、無事にアフリカから帰国する。

弟が心配なあまりチン・ヤーは、男装をしてザーを迎えに行ったところ、記者により恋人と勘違いされ……!?

大学に戻ったチン・ザーは、姉が記者を撒くためにジー・ミーとキスした写真が、SNSに出回っていることを知る。



<先行カット>

















AAB秋田朝日放送での放送が決定!



AAB秋田朝日放送にて、TVアニメ『Re:STARS』の放送が決定しました!

こちらは6月2日(金) 25時55分から、毎週金曜日の放送となります。

どうぞお楽しみに!





『Re:STARS』 (原題:今天开始做明星)とは?



『Re:STARS』は、中国の動画配信プラットフォーム「iQIYI」(愛奇芸・爱奇艺/アイチーイー)のマンガ配信アプリにて配信中の「今天开始做明星」(原題)(BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.)を原作とする、TVアニメ 『今天开始做明星』(原題)(ASK ANIMATION STUDIO)をベースにしたアニメーション作品。

『今天开始做明星』は、2015年からiQIYI漫画アプリで配信が始まった少女漫画です。iQIYI内累計閲覧回数は52億回を超える人気作である同作は、2019年に中国本土でアニメ化され人気を博しました。

TVアニメ『Re:STARS』では、オリジナル中国語音声/日本語字幕版として再編集し、BS日テレにて放送・配信中。

劇場版『Re:STARS ~未来へ繋ぐ2つのきらぼし~』では、日本語吹き替え版としてメインキャストに莉犬(すとぷり)さん、三森すずこさんを迎え、2023年7月21日(金)より劇場公開予定です。





劇場版『Re:STARS ~未来へ繋ぐ2つのきらぼし~』作品基本情報









■あらすじ

18歳の男子大学生 星空エイタは、類まれなる音楽の才能と歌声を持ちながらも、とある出来事がきっかけで人前で歌うことが出来なくなってしまう。

ある日トップアイドルである双子の姉 星空カリナに代わりにステージに立ってほしいと頼まれ……!?

わがままな姉の頼みを断れず姉のふりをして活動するエイタだったが、スポンサーを怒らせ芸能界から干されかねない事態に!

トップアイドルの地位を奪還すべく、エイタは芸能界という特殊な世界で奮闘するが…。

姉弟が入れ替わり、アイドルとして生活する、青春アイドル・コメディ!



■公開情報

2023年7月21日(金) 劇場公開



■Re:STARS公式

劇場版アニメ公式サイト:https://re-stars.com/movie/

公式Twitter:https://twitter.com/restars_PR



■STAFF

オリジナル・シリーズ版原題:今天开始做明星

原作:BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD./ASK ANIMATION STUDIO

オリジナル・シリーズ版監督:于沺

演出・総編集監督:鈴木研一郎

吹き替え翻訳:水野衛子

提供:チームジョイ/ブシロードムーブ/トムス・エンタテインメント

配給:ブシロードムーブ



■CAST

星空エイタ:莉犬(すとぷり)

星空カリナ:三森すずこ



TVアニメ『Re:STARS』 作品基本情報







■あらすじ

18歳の男子大学生、チン・ザーは、ある日、トップアイドルである双子の姉、チン・ヤーに、代わりにステージに立ってほしいと頼まれる。わがままな姉の頼みを断れず、姉のふりをして活動するチン・ザーだったが、スポンサーを怒らせ、芸能界から干されかねない事態に!

トップアイドルの地位を奪還すべく、チン・ザーは芸能界という特殊な世界で奮闘するが…。

姉弟が入れ替わり、アイドルとして生活する、青春アイドル・コメディ!



■放送・配信情報

<放送情報>

2023年4月2日よりBS日テレにて毎週日曜23時00分から放送開始

2023年4月14日よりNCC長崎文化放送にて毎週金曜26時20分から放送開始

2023年6月2日よりAAB秋田朝日放送にて毎週金曜25時55分から放送開始



<配信情報>

2023年4月2日(日) 23時30分DMMTV先行配信開始

2023年4月5日(水) 23時30分より各配信サイトにて順次配信開始



■Re:STARS公式

TVアニメ公式サイト:https://re-stars.com/tv/

公式Twitter:https://twitter.com/restars_PR

公式YouTube:https://www.youtube.com/@re-stars



■STAFF

原題:今天开始做明星

原作:BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD./ASK ANIMATION STUDIO

企画:龔宇

製作総指揮:王暁暉

エグゼクティブプロデューサー:楊暁軒

監督:于沺

プロデューサー:張誠鋼

アシスタントプロデューサー:魏鑫

日本語字幕制作:水野衛子/アウラ

監修:王林琳(ASK ANIMATION STUDIO)

日本語字幕版企画:チームジョイ/ブシロードムーブ/トムス・エンタテインメント



■CAST

チン・ザー:马正阳

チン・ヤー:吟良犬

ジー・ミー:周侗

ウェイ:王潇倩

フェニモ:藤新



※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

(C)TEAM JOY/Bushiroad Move/TMS



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/05-17:16)