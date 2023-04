[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)は、株式会社DONUTS(本社:東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)と共同開発のスマートフォン向けリズムゲーム「D4DJ Groovy Mix」(以下グルミク)が4月25日(火)に2.5周年を迎え、Abyssmareが★4メンバーとして初実装されます。またイベント&ガチャ「side : nova 第7節」を開催いたします。本イベントではグルミクメインストーリー第3章の最終章が描かれます。













イベント「side : nova 第7節」開催!





「D4 FES. in U.S.A」がついに開幕!メインストーリー第3章はいよいよクライマックスへ!

「side:nova 第7節」のストーリーをぜひお楽しみください。



メインストーリー第3章「side:nova 第7節」に向けた各ユニットの振り返りPVを公開中!

https://youtube.com/playlist?list=PL-ajWkR0kziDIyji-1wLoyU80lDFI3V2V



■今回は前後半連続のレイドイベント





前半はレイドライブで「スペシャルゲージ」をためて、 後半の特別なレイドライブに備えましょう!





イベントプレイでGETできる「SPECIAL交換券」で復刻★3メンバーと交換しましょう!



■イベント開催期間

前半:4月25日 (火) 17:00~4月28日 (金) 23:59

後半:4月29日 (土) 12:00~5月1日 (月) 20:59







「side : nova 第7節 -Abyssmare-」ガチャ同時開催!Abyssmareが★4メンバーとして初実装!





「ネオ」「ソフィア」「エルシィ」「ヴェロニカ」の4人が登場いたします。



★4[Abyss's Queen] ネオ





★4[As You Wish] ソフィア





★4[Break the World] エルシィ





★4[Road to the No.1] ヴェロニカ









Abyssmare実装記念プチオーディションガチャ開催!







★4・SPメンバー1人確定! Abyssmare実装記念プチオーディションガチャ開催いたします。

新登場のAbyssmareメンバーをGETするチャンス! さらに「Call of Artemis」のメンバーも復刻登場する特別なガチャとなっています。

結果の確定に必要な採用証は限定ミッションでも入手可能です。



ガチャ開催期間:4月25日(火) 17:00~5月3日(水) 11:59

※イベント・ガチャの開催期間は予告なく変更となる場合がございます。





ダイヤや採用証がもらえる「2.5周年記念ログインキャンペーン」開催!







「2.5周年記念ログインキャンペーン」を開催!

期間中のログインでダイヤや「プチオーディションガチャ」で使用できる採用証がもらえちゃいます!



■開催期間

4月25日(火) 17:00~5月3日(水) 11:59

※キャンペーンの開催期間は予告なく変更となる場合がございます。





UniChØrd オリジナル曲『ハジマリビート』追加!







ハジマリビート

歌:UniChØrd

作詞:山本メーコ(Hifumi,inc.)

作曲:伊月衛(Hifumi,inc.)

編曲:伊月衛(Hifumi,inc.)





Abyssmareオリジナル楽曲『I AM THE BEST』追加!







I AM THE BEST

歌:Abyssmare

作詞:May'n

作曲・編曲:D&H(PURPLE NIGHT)





「D4DJ Groovy Mix」概要







「繋ぐ」を合言葉に、オリジナル曲からリミックスカバー曲、BGMなど幅広い層に向けた音楽を累計600曲以上展開!

複数の好きな曲を繋いで遊べるメドレーモードであなたもDJ気分を楽しもう!

キャラクターの新たな魅力が楽しめるゲームオリジナルストーリーや豊富なカードイラストにも注目!



公式サイト:https://d4dj.bushimo.jp/

公式Twitter:https://twitter.com/d4dj_gm

アプリストア:https://bit.ly/3fdXpAO





プロジェクト概要



「DJ」をテーマにしたメディアミックスコンテンツ『D4DJ(ディーフォーディージェー)』!

「繋ぐ」をテーマに、アニメ・ゲーム・声優によるライブなど、様々な形でお届けします。

オリジナル曲や、名曲のリミックスカバーをはじめ、多様な音楽を発信中。

歴代の名曲の数々を今に繋ぎ、性別と年代を超えて人を繋ぎ、キャラクターをリアルへ繋ぐ……

さあ、キミもDで始まる新世界に繋がろう!



D4DJ公式サイト:https://d4dj-pj.com/

D4DJ公式Twitter:https://twitter.com/D4DJ_pj

D4DJ公式Instagram:https://www.instagram.com/d4dj_official/

D4DJ公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCNWWdKniJyzQA3RiJ5LMoVw



