[株式会社ブシロード]

大人気 声優トレーディングカードのEXシリーズ第6弾!!



株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明、以下ブシロード)のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ(本社:東京都中野区、代表取締役社長:成田耕祐)は、Voice Actor Card Collection(以下:ボイコレ) EX VOL.06 チームY『わいコレ!』を2023年6月10日(土)に発売することをご案内致します。『わいコレ!』はゲーマーズ、ブシロード オンラインストアにて販売。本日0:00より事前予約を開始致しました。







特設ページ:https://bushiroad-creative.com/items/5897







大人気!! 声優トレーディングカード Voice Actor Card Collection!! グループを起用したEXシリーズ第6弾は、声優三姉妹「チームY」の佐々木未来&伊藤彩沙&愛美が登場!!!





昨日4月10日(月)22:00よりチームYの生配信にて、「Voice Actor Card Collection EX VOL.06 チームY『わいコレ!~チームYがトレカになってみた~』」の発売が発表された。



ブシロードクリエイティブが贈る声優トレーディングカードシリーズ「Voice Actor Card Collection」。

EXシリーズではグループを起用したトレーディングカードとなっている。

『わいコレ!』では、6テーマ、全108種のカードを収録。

本商品のための撮り下ろし写真と、チームYのこれまでの活動が振り返られるメモリー写真を使用して構成される。

撮影協力には、声優グランプリ編集部(主婦の友インフォス)、制作はブシロードクリエイティブ。



声優の佐々木未来、愛美、伊藤彩沙が組むユニット「チームY」。

今回は「チームYがトレカになってみた」ということで、トレーディングカードに挑戦してもらいました。

本弾のソロテーマでは、伊藤さんのソロテーマを佐々木さんが、佐々木さんのソロテーマを愛美さんが、愛美さんのソロテーマを伊藤さんが、それぞれプロデュース!! お互いの魅力をより引き出すソロテーマになっている。

テーマ名はすべてチームYにちなんで「Y」から始まるテーマ名に。

随所までチームYらしいトレーディングカードになっている。



発売日は2023年6月10日(土)。







確実にGETできる!! 各所で事前予約がスタート!!





本日0:00より事前予約が早くも各所でスタート。

ゲーマーズ、ブシロード オンラインストア限定で購入することができる。

さらに、1ボックス(10パック)をご予約・ご購入ごとに1枚、PRカードをプレゼント。

PRカードは全部で9種。

ゲーマーズ・ブシロード オンラインストアをそれぞれ手に入るソロテーマ各3種×2か所に加え、早期予約特典として4月23日(日)までのご予約で新規PRカードも手に入れることができる。

さらに同日発売のバインダーと同時購入で各所オリジナル特典も。



【店舗別PRカード】



■ブシロード オンラインストア

Yorunoonna(佐々木未来ソロ)、Yamatonadeshiko(伊藤彩沙ソロ)、Yo-soro-(愛美ソロ)



■ゲーマーズ店舗・オンラインショップ

Yorunoonna(佐々木未来ソロ)、Yamatonadeshiko(伊藤彩沙ソロ)、Yo-soro-(愛美ソロ)



※いずれも選べる仕様となっております

※ブシロード オンラインストアとゲーマーズはそれぞれ絵柄が異なります。



【ボックス+バインダー同時購入特典】



■ブシロード オンラインストア

缶バッジ3個セット(テーマ[Yellow])



■ゲーマーズ店舗・オンラインショップ

A4クリアファイル(テーマ[Y2K])



【ゲーマーズ限定有償特典】



■1ボックス+1,100円(税込)

アクリルスタンド1個(全3種・使用テーマ 各ソロテーマ)



■1ボックス+2,200円(税込)

A6アクリルプレート(全1種・使用テーマ[Yellow])



【早期ボックス予約特典(4月23日(日)までにご予約の方限定)】



PRカード[Y2K]を1枚プレゼント!!



※ブシロード オンラインストア・ゲーマーズ共通特典となります







商品概要





◇Voice Actor Card Collection EX VOL.06 チームY『わいコレ!~チームYがトレカになってみた~』

■発売日

2023年6月10日(土)



■価格

1パック(6枚入り) 税込660円

1ボックス(10パック入り) 税込6600円



■販売場所

ゲーマーズ全店(オンラインショップ含む)

ブシロード オンラインストア



■カード種類数

108枚



◇『わいコレ!~チームYがトレカになってみた~』9ポケットバインダー

■発売日

2023年6月10日(土)



■セット内容

9ポケットバインダー(リフィル14枚/カード126枚収録可)



■バインダーサイズ

260mm×320mm×40mm



■価格

1個 税込5,500円



商品の続報はボイコレ公式Twitter(@VACC_staff)で随時告知予定!







チームYプロフィール





声優の佐々木未来、愛美、伊藤彩沙が組んだYouTubeユニット。



佐々木未来(ささきみこい):長女。みんなのママ。

愛美(あいみ):次女。闇。

伊藤彩沙(いとうあやさ):三女。赤ちゃん。



チームY公式Twitter:https://twitter.com/teamy_official?s=20

チームY公式チャンネル:https://www.youtube.com/@teamy_official/featured







Voice Actor Card Collection情報





ブシロードクリエイティブ公式HP:https://bushiroad-creative.com/

公式Twitter:https://twitter.com/VACC_staff



※掲載の際には、下記の版権表記をお願い致します。

(C)VACC



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/11-14:46)