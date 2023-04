[株式会社ブシロード]

劇場版『Re:STARS ~未来へ繋ぐ2つのきらぼし~』メインキャストは、莉犬(すとぷり)・三森すずこのW主演!



株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)のグループ会社にあたる株式会社ブシロードムーブ(本社:東京都中野区、代表取締役社長:中尾祐子)は、チームジョイ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役兼CEO:白金)、株式会社トムス・エンタテインメント(本社:東京都中野区、代表取締役:竹崎忠)と3社共同で企画・提供する、劇場版『Re:STARS ~未来へ繋ぐ2つのきらぼし~』のティザービジュアル・ティザーPV・メインキャストなど新規情報を公開したことをご案内いたします。報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただきますよう、お願い申し上げます。







劇場版『Re:STARS ~未来へ繋ぐ2つのきらぼし~』は、2023年夏、全国劇場公開予定!メインキャストは、莉犬(すとぷり)・三森すずこがW主演で担当!







劇場版『Re:STARS ~未来へ繋ぐ2つのきらぼし~』は、オリジナル中国語音声/日本語字幕として現在BS日テレにて放送中のTVアニメ『Re:STARS』をベースに、満を持して日本語吹き替え版で劇場作品として再編集した作品になります。



中国の動画配信プラットフォーム「iQIYI」(愛奇芸・爱奇艺/アイチーイー)内にて累計閲覧回数は52億回を超える人気作をオリジナルとする同作が、2023年夏、大人気キャストによる日本語吹き替え版で劇場を席巻します!



■あらすじ

18歳の男子大学生 星空エイタは、類まれなる音楽の才能と歌声を持ちながらも、とある出来事がきっかけで人前で歌うことが出来なくなってしまう。

ある日トップアイドルである双子の姉 星空カリナに代わりにステージに立ってほしいと頼まれ……!?

わがままな姉の頼みを断れず姉のふりをして活動するエイタだったが、スポンサーを怒らせ芸能界から干されかねない事態に!

トップアイドルの地位を奪還すべく、エイタは芸能界という特殊な世界で奮闘するが…。

姉弟が入れ替わり、アイドルとして生活する、青春アイドル・コメディ!



■キャラクター&キャスト情報

星空エイタ CV.莉犬(すとぷり)





<キャラクター紹介>

温和な性格で、類まれなる音楽の才能と歌声を持つ。13歳の時に突然声が出なくなり、以来人前で歌うことが出来なくなった。双子の姉の代わりにステージに立つ時は歌うことができる。



<キャストコメント 莉犬(すとぷり)さん>

すとぷりの赤色担当 莉犬です!

この度、アニメ映画「Re:STARS」で主人公の“星空エイタ”役を演じさせて頂く事になりました!

嬉しすぎる!!主演声優の経験は初めての挑戦なので、ドキドキワクワクしてますが、

この夏リスナーのみんなに劇場で俺の声を届けられるのを楽しみにしています!

様々な困難を乗り越えて成長していく“エイタ”の姿をぜひ劇場でご覧ください!



星空カリナ CV.三森すずこ





<キャラクター紹介>

星空エイタの姉でトップアイドル。わがままで気まぐれな性格で、弟の女装を見て楽しんでいる。 役者になるという夢のためや、弟のために、周囲からの嫌がらせに負けず、全力で頑張る一面もある。



<キャストコメント 三森すずこさん>

今回、「Re:STARS」で星空カリナ役を演じることになりました。双子の弟役である、すとぷりの莉犬さんとの掛け合いが今から楽しみです。

カリナは、気まぐれですが熱いハートを持ったトップアイドルです。弟のエイタをどんどん巻き込んで、色んな困難を乗り越えていく姿にきっと元気をもらえるはずです!

ぜひ劇場へ、私たちを応援しに来てください♪





劇場版『Re:STARS ~未来へ繋ぐ2つのきらぼし~』ティザービジュアル・ティザーPV公開!ティザーPVでは、W主演 莉犬(すとぷり)・三森すずこのナレーションも!



劇場版『Re:STARS ~未来へ繋ぐ2つのきらぼし~』のティザービジュアル、ティザーPVを公開しました。

ティザービジュアルでは、「僕らはきっと、星をつかめる。」のキャッチコピーとともに、2つのきらぼしと星空エイタ・星空カリナが象徴的に描かれています。

ティザーPVでは、星空エイタ役 莉犬(すとぷり)、星空カリナ役 三森すずこによるナレーションも初公開!



■ティザービジュアル







■ティザーPV





劇場版『Re:STARS ~未来へ繋ぐ2つのきらぼし~』 ティザーPV:https://youtu.be/GWISnwE2v-4



■ティザーPV 場面写

















TVアニメ『Re:STARS』 第2話あらすじ&先行カット公開



4月9日(日)23時00分から放送の、TVアニメ『Re:STARS』第2話のあらすじと先行カットをご紹介致します!





<あらすじ>

見事フェニモに気に入られ、CMオーディションに合格したチン・ザー。

そこへ、バカンスへ行っていた姉、チン・ヤーが帰国する。チン・ザーは元の生活に戻り、チン・ヤーは合格していたCMの撮影に臨むものの、フェニモから「オーディションの時と違う」と言われ、一向に撮影が終わらない。姉の頼みで、チン・ザーは再び姉のふりをしてCM撮影へ、チン・ヤーは弟のふりをして大学の創立記念祭の準備をすることになるが…。



<先行カット>

















『Re:STARS』 (原題:今天开始做明星)とは?



『Re:STARS』は、中国の動画配信プラットフォーム「iQIYI」(愛奇芸・爱奇艺/アイチーイー)のマンガ配信アプリにて配信中の「今天开始做明星」(原題)(BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.)を原作とする、TVアニメ 『今天开始做明星』(原題)(ASK ANIMATION STUDIO)をベースにしたアニメーション作品。



「今天开始做明星」は、2015年からiQIYI漫画アプリで配信が始まった少女漫画です。

iQIYI内累計閲覧回数は52億回を超える人気作である同作は、2019年に中国本土でアニメ化され人気を博しました。



TVアニメ『Re:STARS』では、オリジナル中国語音声/日本語字幕版として再編集し、BS日テレにて放送・配信中。

劇場版『Re:STARS ~未来へ繋ぐ2つのきらぼし~』では、日本語吹き替え版としてメインキャストに莉犬(すとぷり)さん、三森すずこさんを迎え、2023年夏、劇場公開予定です。





劇場版『Re:STARS ~未来へ繋ぐ2つのきらぼし~』作品基本情報







■あらすじ

18歳の男子大学生 星空エイタは、類まれなる音楽の才能と歌声を持ちながらも、とある出来事がきっかけで人前で歌うことが出来なくなってしまう。

ある日トップアイドルである双子の姉 星空カリナに代わりにステージに立ってほしいと頼まれ……!?

わがままな姉の頼みを断れず姉のふりをして活動するエイタだったが、スポンサーを怒らせ芸能界から干されかねない事態に!

トップアイドルの地位を奪還すべく、エイタは芸能界という特殊な世界で奮闘するが…。

姉弟が入れ替わり、アイドルとして生活する、青春アイドル・コメディ!



■公開情報

2023年夏、劇場公開予定



■Re:STARS公式

劇場版アニメ公式サイト:https://re-stars.com/movie/

公式Twitter:https://twitter.com/restars_PR



■STAFF

オリジナル・シリーズ版原題:今天开始做明星

原作:BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD./ASK ANIMATION STUDIO

オリジナル・シリーズ版監督:于沺

演出・総編集監督:鈴木研一郎

吹き替え翻訳:水野衛子

提供:チームジョイ/ブシロードムーブ/トムス・エンタテインメント

配給:ブシロードムーブ



■CAST

星空エイタ:莉犬(すとぷり)

星空カリナ:三森すずこ





TVアニメ『Re:STARS』作品基本情報







■あらすじ

18歳の男子大学生、チン・ザーは、ある日、トップアイドルである双子の姉、チン・ヤーに、代わりにステージに立ってほしいと頼まれる。わがままな姉の頼みを断れず、姉のふりをして活動するチン・ザーだったが、スポンサーを怒らせ、芸能界から干されかねない事態に!トップアイドルの地位を奪還すべく、チン・ザーは芸能界という特殊な世界で奮闘するが…。

姉弟が入れ替わり、アイドルとして生活する、青春アイドル・コメディ!



■放送・配信情報

<放送情報>

2023年4月2日よりBS日テレにて毎週日曜23時00分から放送開始



<配信情報>

2023年4月2日(日) 23時30分DMMTV先行配信開始

2023年4月5日(水) 23時30分より各配信サイトにて順次配信開始



■Re:STARS公式

TVアニメ公式サイト:https://re-stars.com/tv/

公式Twitter:https://twitter.com/restars_PR

公式YouTube:https://www.youtube.com/@re-stars



■STAFF

原題:今天开始做明星

原作:BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD./ASK ANIMATION STUDIO

企画:龔宇

製作総指揮:王暁暉

エグゼクティブプロデューサー:楊暁軒

監督:于沺

プロデューサー:張誠鋼

アシスタントプロデューサー:魏鑫

日本語字幕制作:水野衛子/アウラ

監修:王林琳(ASK ANIMATION STUDIO)

日本語字幕版企画:チームジョイ/ブシロードムーブ/トムス・エンタテインメント



■CAST

チン・ザー:马正阳

チン・ヤー:吟良犬

ジー・ミー:周侗

ウェイ:王潇倩

フェニモ:藤新



※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)BEIJING IQIYI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

(C)TEAM JOY/Bushiroad Move/TMS



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/03-09:16)