[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷 高明、以下ブシロード)は、TVアニメ「ゴブリンスレイヤー」のゲーム最新作『ゴブリンスレイヤー -ANOTHER ADVENTURER- NIGHTMARE FEAST』(以下、ゴブスレNF)の最新情報を公開いたしましたので、お知らせいたします。







2023年3月26日(日)に東京ビッグサイトで開催されたAnimeJapan2023の「ゴブリンスレイヤーII」ステージ(博報堂DYミュージック&ピクチャーズブース)にて、『ゴブスレNF』のPVが初公開!





発表情報



完全オリジナルストーリーとオリジナルキャラクターで繰り広げられる物語

本ゲームは、原案・シリーズ構成を原作者の蝸牛くも氏が担当、メインキャラクター原案を、原作と同じく神奈月昇氏が担当し、ゲームオリジナルストーリー&オリジナルキャラクターにて四方世界を舞台に展開される『ゴブリンスレイヤー』の新たな物語となります。

ぜひご期待ください。



メインキャラクターの情報も初公

ゲームオリジナルキャラクターのデザイン、そして豪華キャスト陣を発表。



















さらに、「ゴブリンスレイヤー」には欠かせないアニメのメインキャラクターも登場します。





ゲームジャンルはタクティクスRPG

「ゴブリンスレイヤー」にマッチしたゲームジャンルでもあるタクティクスRPGを採用。

戦闘マップ内の位置取り、味方、敵ユニットの特性を考慮した戦略的なバトルが楽しめます!



※画面内容が製品版と異なる場合があります。



今後の続報は公式サイトや公式Twitter(@GoblinSlayer_NF)で公開しますので、ぜひご注目ください!



公開PVのアーカイブ:https://www.youtube.com/watch?v=Fi9nuo3y6aE

『ゴブリンスレイヤー -ANOTHER ADVENTURER- NIGHTMARE FEAST』公式サイト:https://goblinslayer.bushiroadgames.com/

『ゴブリンスレイヤー -ANOTHER ADVENTURER- NIGHTMARE FEAST』公式Twitter:https://twitter.com/GoblinSlayer_NF



■タイトル

ゴブリンスレイヤー -ANOTHER ADVENTURER- NIGHTMARE FEAST

■ジャンル

タクティクスRPG

■プレイ人数

1人

■機種

Nintendo Switch / Steam

■対応言語

日本語 / 英語

■シナリオ

完全オリジナルストーリー

■発売日

今冬予定

■発売元

株式会社ブシロード

■開発元

株式会社アポロソフト、株式会社メビウス

■著作権表記

(C)蝸牛くも・SBクリエイティブ/ゴブリンスレイヤー2製作委員会

(C)bushiroad All Rights Reserved.

※ご紹介いただく際は、権利表記として上記の記入をお願いします。





TVアニメ「ゴブリンスレイヤー」とは



蝸牛くも氏によるWEB作品およびライトノベルを原作とする作品で、シリーズ累計900万部を突破。

2018年10月にテレビアニメ化され、2023年にテレビアニメ2期が決定している大人気ダークファンタジー。

ゴブリンに姉を陵辱され殺された過去を持つ少年は、ゴブリンだけを執拗に狙う冒険者“ゴブリンスレイヤー”となり銀等級(序列三位)まで上り詰めた稀有な存在。

そんな彼が、女神官を始めとした仲間たちと出会い、冒険を繰り広げる物語です。



TVアニメ「ゴブリンスレイヤーII」公式サイト:https://goblinslayer.jp/

TVアニメ「ゴブリンスレイヤーII」Twitterアカウント:https://twitter.com/GoblinSlayer_GA



