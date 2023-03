[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区 代表取締役社長:木谷高明)は、2023年1月16日(月)~2月26日(日)の期間で開催しておりました「第2回 バンドリ!イラストコンテスト」の受賞作品をお知らせいたします。







「第2回 バンドリ!イラストコンテスト」受賞作品を発表!







3月19日(日)開催の「ガルパ特番 新情報発表ステージ!」にて、「第2回 バンドリ!イラストコンテスト」の受賞作品を発表いたしました。

第2回のテーマは「卒業&進級」。

国内外問わず、多くの作品が集まりました。





特別入賞部門







作者名:うさ丸

作品名:卒業、おめでとうございます





作者名:pine

作品名:門出





作者名:Ruru

作品名:a fun graduation ceremony from saya's camera perspective





作者名:ハサ2号

作品名:花咲く丘を羽ばたいてゆく子たちよ





作者名:はなぶささとし

作品名:ずっとずっと─





審査員賞(信澤収さん)







作者名:けすのいえ

作品名:記念写真では笑ってね



<信澤収さんコメント>

表情を描かずに各キャラクターの感情が伝わってきて、想像をかきたてられます。





審査員賞(ととねみぎさん)







作者名:無日晴

作品名:SAKURA MEMORIES



<ととねみぎさんコメント>

たくさんのキャラがいながらもメインである燐子有咲のやりとりに注目できる色遣いがとても上手だと思います。

何より有咲の振り絞った言葉が今にも聞こえてきそうな雰囲気がとても良くて、物語性を感じる魅力的な1枚です。





審査員賞(ヤマコ(HoneyWorks)さん)







作者名:蒼原 サナ

作品名:leaving the nest



<ヤマコ(HoneyWorks)さんコメント>

光の演出や色味が明るく、繊細で華やか、背景の細部や小物までこだわりを感じ、とても未来が明るく感じるようなイラストだと思いました。

映り込みの演出も素敵です!





審査員賞(宮嶋星矢さん)







作者名:奏

作品名:これからも



<宮嶋星矢さんコメント>

空気感の表現がうまかったです。





審査員賞(ひと和さん)







作者名:かりた

作品名:変わるものと変わらないもの



<ひと和さんコメント>

みんなすやすやでかわいい。

ポピパの作詞の世界が描かれたような優しい気持ちになれる一枚。





優秀賞







作者名:むじ38

作品名:サプライズ大作戦



<信澤収さんコメント>

どのキャラクターも気持ちこもって描かれていて、とても魅力的です。





作者名:koni

作品名:fly high



<ヤマコ(HoneyWorks)さんコメント>

ポップでとても可愛い。

今までの出会いも連れて、これからの希望やわくわく感じさせるイラストだと思いました!





作者名:poppo

作品名:イヴちゃんに逆サプライズ!



<ひと和さんコメント>

画力が高く構図も見やすくて◎。

光の効果で窓の外の暖かい感じが出ています。





最優秀賞







作者名:坂野

作品名:いってらっしゃい



<ととねみぎさんコメント>

まだ寒さの残る春の日差しの空気感、門出を祝う気持ちと悲しむ気持ちがよく表現されていると思います。

卒業生からの視点ということもあり、それらがすべて自分の体験になり、元気づけられると同時に作品に引き込まれるとても素敵な作品です。





「第2回 バンドリ!イラストコンテスト」開催詳細



■募集テーマ

卒業&進級



■募集期間

2023年1月16日(月) 10:00 ~ 2月26日(日) 23:59



■募集方式

1.バンドリ!公式Twitter(@bang_dream_info)をフォロー

2.Twitterにて指定のハッシュタグ「#bandoricontest」「#bandoriart」をつけてイラストを投稿(※非公開アカウントは選考対象外となります)



■賞

・通常部門

最優秀賞 1名 賞金¥300,000

優秀賞 3名 賞金¥100,000



・審査員賞部門

5名 賞金¥100,000



・特別入賞部門

5名 6周年記念企画にまつわるプレゼント



▼「第2回 バンドリ!イラストコンテスト」の詳細はこちら

https://bang-dream.com/illustrationcontest_2nd





「BanG Dream!(バンドリ!)」とは



キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。

アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。

作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」の声優が実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。

株式会社Craft Eggと共同開発のスマートフォン向けゲーム「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」は、提供開始から6年目の2022年11月には、国内ユーザー数が1,600万人を突破。

また、2023年3月16日に迎えた6周年で超大型アップデートを実施し、今後の展開への期待も高まっている。



公式サイト:https://bang-dream.com/

公式Twitter:https://twitter.com/bang_dream_info

公式Instagram:https://www.instagram.com/bang_dream_official_/?hl=ja

YouTube「バンドリちゃんねる☆」:https://www.youtube.com/@bang_dream_official/featured



