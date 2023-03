[株式会社ブシロード]

CDリリース・ライブ情報が多数公開!「第3回全国高校軽音楽部大会 we are SNEAKER AGES」とのコラボも実施決定!



株式会社ブシロードミュージック(本社:東京都中野区、代表取締役社長:根本雄貴)は、

2023年3月18日(土)・19日(日)開催「ガルパ6周年記念ファンフェスタ in 秋葉原」(会場:ベルサール秋葉原)にて発表した、新規公開情報を報告いたします。



【新規情報】Poppin'Party単独イベント開催決定!









2023年8月11日(金・祝)に、Poppin'Partyによる単独トークイベントの開催が決定いたしました。

イベントのチケット最速先行抽選申込券は、2023年5月31日(水)リリースのPoppin'Party ミニAlbum「青春 To Be Continued」に封入されます。



【公演概要】

Poppin'Party単独イベント

日程:2023年8月11日(金・祝)

出演:Poppin'Party

詳細:https://bang-dream.com/events/ppp_202308







【新規情報】Poppin'Party ミニAlbum「青春 To Be Continued」ジャケットを公開!











2023年5月31日(水)リリース Poppin'Party ミニAlbum「青春 To Be Continued」のジャケットを公開いたしました。

また、3月16日(木)にゲーム「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」に追加されたばかりの新曲「RiNG A BELL」のCD収録が決定しました。



【商品情報】

Poppin'Party ミニAlbum「青春 To Be Continued」

発売日:2023年5月31日(水)

定価:Blu-ray付生産限定盤:9,900円(税込)

通常盤:2,640円(税込)

商品詳細:https://bang-dream.com/discographies/3224







【新規情報】Afterglow単独イベント開催決定!









2024年春に、Afterglow単独イベントの開催が決定いたしました。

イベントのチケット最速先行抽選申込券は、2023年4月26日(水)リリースAfterglow 2nd Album「STAY GLOW」に封入されます。



【公演概要】

Afterglow単独イベント

日程:2024年春開催予定

出演:Afterglow

詳細:https://bang-dream.com/afterglow_2024







【新規情報】Afterglow 2nd Album「STAY GLOW」ジャケットを公開!









2023年4月26日(水)リリース Afterglow 2nd Album「STAY GLOW」のジャケットを公開いたしました。



【商品情報】

Afterglow 2nd Album「STAY GLOW」

発売日:2023年4月26日(水)

定価:グッズ付生産限定盤:6,600円(税込)

通常盤:4,400円(税込)

商品詳細:https://bang-dream.com/discographies/3226







【新規情報】Pastel*Palettes 2nd Album「Pastel à la mode」ジャケット公開!









2023年5月31日(水)リリース Pastel*Palettes 2nd Album「Pastel à la mode」のジャケットを公開いたしました。



【商品情報】

Pastel*Palettes 2nd Album「Pastel à la mode」

発売日:2023年5月31日(水)

定価:グッズ付生産限定盤:6,600円(税込)

通常盤:4,400円(税込)

商品詳細:https://bang-dream.com/discographies/3227







【新規情報】Roselia単独ライブ ライブタイトル・ロゴ公開!









2023年9月16日(土)・17日(日)開催予定 Roselia単独ライブのタイトル・ロゴを公開いたしました。

ライブのチケット最速先行抽選申込券は、2023年4月26日(水)リリースRoselia 13th Single「THRONE OF ROSE」に封入されます。



【公演概要】

Roselia「Farbe」

日程:2023年9月16日(土)、17日(日)

会場:有明アリーナ

出演:Roselia

詳細:https://bang-dream.com/events/roselia_2023







【新規情報】Roselia「THRONE OF ROSE」リリックビデオを公開!









2023年4月26日(水)リリース Roselia 13th Singleの表題曲「THRONE OF ROSE」のリリックビデオを、YouTube「バンドリちゃんねる☆」にて公開いたしました。



動画URL:https://www.youtube.com/watch?v=kuDY73EyP24



【商品情報】

Roselia 13th Single「THRONE OF ROSE」

発売日:2023年4月26日(水)

定価:Blu-ray付生産限定盤:9,900円(税込)

湊友希那Ver. /氷川紗夜Ver. /今井リサVer. /宇田川あこVer. /白金燐子Ver.:1,760円(税込)

商品詳細:https://bang-dream.com/discographies/3223







【新規情報】ハロー、ハッピーワールド!単独イベント開催決定!









2023年9月9日(土)に、ハロー、ハッピーワールド!単独イベントの開催が決定いたしました。

イベントのチケット最速先行抽選申込券は、2023年6月28日(水)リリース ハロー、ハッピーワールド! 2nd Album「SMILE ON PARADE」に封入されます。



【公演概要】

ハロー、ハッピーワールド!単独イベント

日程:2023年9月9日(土)

会場:KT Zepp Yokohama

出演:ハロー、ハッピーワールド!

詳細:https://bang-dream.com/events/hhw_2023





【商品情報】

ハロー、ハッピーワールド! 2nd Album「SMILE ON PARADE」

発売日:2023年6月28日(水)

定価:グッズ付生産限定盤:6,600円(税込)

通常盤:4,400円(税込)

商品詳細:https://bang-dream.com/discographies/3228







【新規情報】Morfonica ZEPP TOUR 2023 ツアータイトル・ロゴ公開!









2023年7月~開催予定・Morfonica ZEPP TOUR 2023のツアータイトル・ロゴを公開いたしました。

ツアーのチケット最速先行抽選申込券は、好評発売中のMorfonica 1st Album「QUINTET」に封入されています。



【公演概要】

Morfonica ZEPP TOUR 2023「forte」

日程・会場:2023年7月20日(木) @Zepp Osaka Bayside

2023年9月6 日(水) @Zepp Nagoya

2023年10月5日(木) @Zepp Haneda

出演:Morfonica

詳細:https://bang-dream.com/events/morfonica_tour_forte

※チケット最速先行抽選申込券は、好評発売中のMorfonica 1st Album「QUINTET」に封入。





【商品情報】

Morfonica 1st Album「QUINTET」

発売日:2023年3月15日(水)

定価:Blu-ray付生産限定盤:11,000円(税込)

通常盤:3,520円(税込)

商品詳細:https://bang-dream.com/discographies/3189







Morfonica 1st Album「QUINTET」LINE MUSIC再生キャンペーン開催中!



Morfonica 1st Album「QUINTET」リリースを記念して、2023年3月15日(水)よりLINE MUSIC再生キャンペーンを開催中です。



特典:A賞:500回以上再生 Morfonicaキャストの直筆サイン入り色紙(抽選で5名様)

B賞:50回以上再生 通常盤ジャケットデザインのスマホ壁紙(応募者全員)

期間:2023年3月26日(日) 23:59まで

キャンペーン詳細:https://bang-dream.com/news/1546







【新規情報】RAISE A SUILEN LIVE 2023「EXCLAMATION HIGHLAND」ライブキービジュアル公開!







2023年5月28日(日)開催、RAISE A SUILEN LIVE 2023「EXCLAMATION HIGHLAND」のライブキービジュアルを公開いたしました。

2023年3月19日(日) 19:00よりチケット一般販売受付を開始いたします。



【公演概要】

RAISE A SUILEN LIVE 2023「EXCLAMATION HIGHLAND」

日程:2023年5月28日(日)

会場:富士急ハイランド・コニファーフォレスト

出演:RAISE A SUILEN

ゲストアクト:Roselia

オープニングアクト:近畿情報高等専修学校 軽音楽部(大阪)

(第2回全国高校軽音楽部大会「we are SNEAKER AGES」優勝校)

詳細:https://bang-dream.com/events/ras_2023

チケット一般販売 受付URL:https://r-t.jp/ras

※先着順・無くなり次第終了







【新規情報】RAISE A SUILEN 11th Single詳細を公開!













2023年6月28日(水)リリース RAISE A SUILEN 11th Singleの詳細を公開いたしました。



【商品情報】

RAISE A SUILEN 11th Single「-N-E-M-E-S-I-S-」

発売日:2023年6月28日(水)



<収録内容>

[CD]

1.-N-E-M-E-S-I-S-

2.EXPOSE ‘Burn out!!!’ (English Ver.)

3.Takin’ my Heart (English Ver.)

4.-N-E-M-E-S-I-S- -instrumental-



[Blu-ray] ※Blu-ray付生産限定盤のみ

BanG Dream! 10th☆LIVE DAY4 : RAISE A SUILEN「SOUL ROAR」



<初回生産分限定封入特典>

・RAISE A SUILEN単独ライブイベント最速先行抽選申込券

・オリジナルキャラクターカード1枚(全5種)



商品詳細:https://bang-dream.com/discographies/3225









【新規情報】「BanG Dream! Special☆LIVE Girls Band Party! 2020→2022」Blu-rayリリース決定!







昨年11月にベルーナドームにて開催した「BanG Dream! Special☆LIVE Girls Band Party! 2020→2022」のBlu-rayリリースが決定いたしました。



【商品情報】

Blu-ray「BanG Dream! Special☆LIVE Girls Band Party! 2020→2022」

発売日:2023年7月26日(水)

商品詳細:https://bang-dream.com/discographies/3339







「BUSHIROAD ROCK FESTIVAL 2023」開催!



2023年5月27日(土)に、富士急ハイランド・コニファーフォレストにて「BUSHIROAD ROCK FESTIVAL 2023」を開催いたします。

本公演には、BanG Dream!プロジェクトより、RAISE A SUILEN とMorfonicaが出演します。

追加出演も決定し、様々なコンテンツからアーティストが集結。

2023年3月27日(月)までチケットプレイガイド先行受付中です。



【公演概要】

公演名:BUSHIROAD ROCK FESTIVAL 2023

日程:2023年5月27日(土)

会場:富士急ハイランド・コニファーフォレスト

出演:RAISE A SUILEN、Morfonica 他

公演詳細:https://live.bushiroad-music.com/brfes2023/

チケットプレイガイド先行受付中:https://r-t.jp/brfes2023







「バンドリ! ガールズバンドパーティ! カバコレ Special Selection3」音楽配信開始!



ガルパ6周年を記念して「バンドリ! ガールズバンドパーティ! カバコレ Special Selection3」の音楽配信を2023年3月16日(木)より開始しております。



<収録楽曲>

大河よ共に泣いてくれ / Poppin'Party

インフェルノ / Afterglow

夜に駆ける / Pastel*Palettes

This game / Roselia

回レ!雪月花 / ハロー、ハッピーワールド!

Nevereverland / Morfonica

ヒトリノ夜 / RAISE A SUILEN



各音楽配信サービス一覧:https://bmu.lnk.to/BDGBPCCSS3hp

詳細:https://bang-dream.com/news/1542







【新規情報】夢ノ結唱 BanG Dream! AI Singing Synthesizer POPY/ROSE 1st Albumコラボ音源収録決定!







「夢ノ結唱」プロジェクトより、2023年7月12日(水)にPOPY/ROSEの1st Albumをリリースいたします。

本AlbumにPOPY×Poppin'Party 戸山香澄、ROSE×Roselia湊友希那のコラボ音源の収録が決定いたしました。



【商品情報】

夢ノ結唱 BanG Dream! AI Singing Synthesizer POPY 1st Album「Infructescence」

夢ノ結唱 BanG Dream! AI Singing Synthesizer ROSE 1st Album「Blütenstand」

発売日:2023年7月12日(水)リリース

商品詳細:POPY 1st Album「Infructescence」:https://bang-dream.com/discographies/3302

ROSE 1st Album「Blütenstand」:https://bang-dream.com/discographies/3303







【新規情報】「第3回全国高校軽音楽部大会 we are SNEAKER AGES」とのコラボレーションが決定!













全国高校軽音楽部2000校分の1を決める大会、第3回全国高校軽音楽部大会「we are SNEAKER AGES」が今年も開催決定。夏以降に各地区グランプリ大会を開催し、全国大会は2023年12月26日(火)に東京ドームシティホールで実施予定です。







また、一部地区グランプリ大会・全国大会に、特別審査員としてバンドリ!キャストの参加が決定。8月18日(金)関西大会に直田姫奈さん (Morfonica Gt.)、9月23日(土・祝)北海道大会に相羽あいなさん(Roselia Vo.)、10月9日(月・祝)関東甲信越大会にAyasaさん(Morfonica Vn.)、12月26日(火)全国大会に大塚紗英さん(Poppin'Party Gt.)の参加が決定しています。







本大会において、バンドリ!描き下ろしイラストのオリジナルポスターを制作、4月上旬より全国約2,000校の軽音楽部に送付を予定しています。







昨年開催された第2回全国高校軽音楽部大会「we are SNEAKER AGES」優勝校の「近畿情報高等専修学校 軽音楽部」が、5月28日(日)に富士急ハイランド・コニファーフォレストにて開催されるRAISE A SUILEN LIVE 2023「EXCLAMATION HIGHLAND」にオープニングアクトとして出場することが決定いたしました。







「BanG Dream!(バンドリ!)」とは



キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。

アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。

作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」の声優が実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。

株式会社 Craft Egg と共同開発のスマートフォン向けゲーム「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」は、

提供開始から6年目の2022年11月には、国内ユーザー数が1,600万人を突破。

また、2023年3月16日に迎えた6周年で超大型アップデートを実施し、今後の展開への期待も高まっている。



バンドリ!公式サイト:https://bang-dream.com/

バンドリ!公式 Twitter:https://twitter.com/bang_dream_info

バンドリ!公式 Instagram:https://www.instagram.com/bang_dream_official_/?hl=ja

YouTube「バンドリちゃんねる☆」:https://www.youtube.com/channel/UCN-bFIdJM0gQlgX7h6LKcZA





