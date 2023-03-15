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Morfonica 1st Album「QUINTET」本日リリース！

［株式会社ブシロード］

Blu-ray付生産限定盤には、Morfonica ZEPP TOUR 2021「Amabile」東京公演、Morfonica Concept LIVE「Resonance」を収録！

株式会社ブシロードミュージック（本社：東京都中野区、代表取締役社長：根本雄貴）は、BanG Dream!（バンドリ！）プロジェクトより、本日3月15日(水)リリースのMorfonica 1st Album「QUINTET」についてお知らせいたします。

報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますようお願い申し上げます。




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Blu-ray付生産限定盤ジャケット　　　　　



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通常盤ジャケット


　BanG Dream!（バンドリ！）プロジェクトより、Morfonica 1st Album「QUINTET」（発売元：ブシロードミュージック）が本日リリース。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　デビュー曲「Daylight -デイライト- 」から「寄る辺のSunny, Sunny」までのSingleからセレクトした7曲に加え、本Album用に書き下ろされた新曲「メランコリックララバイ」「誓いのWingbeat」、佐藤純一(fhána)さんからの提供楽曲「The Circle Of Butterflies」、その他Singleに未収録の楽曲も多数収録され、Morfonicaの世界観を楽しめる1枚となっている。

　Blu-ray付生産限定盤には2つのライブ映像と、新規書き下ろし楽曲のアーティストMV＆リリックビデオを収録したBlu-rayが付属。
　Disc1には2021年11月に行われたMorfonica ZEPP TOUR 2021「Amabile」東京公演と「誓いのWingbeat」アーティストMVを、Disc2には2022年4月に行われた単独ライブMorfonica Concept LIVE「Resonance」と「メランコリックララバイ」リリックビデオを収録。
　さらにBlu-ray付生産限定盤には、ライブ写真を使用したフォトブックレットを付属。

　デビュー以来成長し続けるMorfonicaの姿を詰め込んだ本作を是非チェックいただきたい。

【商品情報】
Morfonica 1st Album「QUINTET」
発売日：2023年3月15日（水）
定価　：Blu-ray付生産限定盤：11,000円（税込）
　　　　通常盤：3,520円（税込）

＜収録内容＞

[CD]
1.Daylight -デイライト-
2.メランコリックララバイ
3.flame of hope
4.ブルームブルーム
5.カラフルリバティー
6.fly with the night
7.金色へのプレリュード
8.The Circle Of Butterflies
9.ハーモニー・デイ
10.Sweet Cheers!
11.寄る辺のSunny, Sunny
12.誓いのWingbeat
13.Ever Sky Blue

[Blu-ray] 　Blu-ray付生産限定盤のみ
＜Disc1＞
・Morfonica ZEPP TOUR 2021「Amabile」東京公演

1.Fateful...
2.CQCQ
3.Sonorous
4.COLORFUL BOX
5.金色へのプレリュード
6.Secret Dawn
7.V.I.P
8.月光花
9.深海少女
10.Nevereverland
11.flame of hope
12.Daylight -デイライト-

ENCORE
1.ブルームブルーム
2.ハーモニー・ デイ

・「誓いのWingbeat」アーティストMV

＜Disc2＞
・Morfonica Concept LIVE「Resonance」

1.fly with the night～short ver.～
2.Sonorous
3.金色へのプレリュード
4.unravel
5.深海少女
6.V.I.P
7.Secret Dawn
8.ブルームブルーム
9.chAngE
10.ハーモニー・ デイ
11.Nevereverland
12.flame of hope
13.fly with the night

ENCORE
1.Fateful...
2.Daylight -デイライト-

・「メランコリックララバイ」リリックビデオ

フォトブックレット　Blu-ray付生産限定盤のみ

＜初回生産分限定封入特典＞
・Morfonica ZEPP TOUR2023 最速先行抽選申込券
・ジャケットデザインステッカー1枚(全1種)


商品詳細：https://bang-dream.com/discographies/3189
音楽配信サービス一覧：https://bmu.lnk.to/QUINTETpr

試聴動画：https://www.youtube.com/watch?v=7OVCM4AbLSQ
Morfonica「誓いのWingbeat」MV (フルサイズ ver.)：
　https://www.youtube.com/watch?v=NHyUMnBUSpw
Morfonica 「メランコリックララバイ」 リリックビデオ Short ver.：
　https://www.youtube.com/watch?v=fkn8qqDcwnA



Morfonica 1st Album「QUINTET」LINE MUSIC再生キャンペーン開催！



　Morfonica 1st Album「QUINTET」リリースを記念して、LINE MUSIC再生キャンペーンの開催が決定いたしました。

【特典】

A賞：500回以上再生
Morfonicaキャストの直筆サイン入り色紙（抽選で5名様）



B賞：50回以上再生
通常盤ジャケットデザインのスマホ壁紙（応募者全員）


【キャンペーン応募期間】
2023年3月26日(日)23:59まで

詳細：https://bang-dream.com/news/1546



「BanG Dream!（バンドリ！）」とは

キャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。
アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。
作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」の声優が実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。
株式会社 Craft Egg と共同開発のスマートフォン向けゲーム「バンドリ! ガールズバンドパーティ!」は、
提供開始から6年目の2022年11月には、国内ユーザー数が1,600万人を突破。
また、2023年3月に迎える6周年で超大型アップデートを行うことを発表し、今後の展開への期待も高まっている。

バンドリ！公式サイト：https://bang-dream.com/
バンドリ！公式 Twitter：https://twitter.com/bang_dream_info
バンドリ！公式 Instagram：https://www.instagram.com/bang_dream_official_/?hl=ja
YouTube「バンドリちゃんねる☆」：https://www.youtube.com/channel/UCN-bFIdJM0gQlgX7h6LKcZA


▼ご紹介いただく際は、版権表記として次をご記入ください。　
(C)BanG Dream! Project (C)Craft Egg Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved.

企業プレスリリース詳細へ （2023/03/15-13:16）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

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