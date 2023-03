[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区 代表取締役社長:木谷高明)は、3月24日(金)発売のヴァイスシュヴァルツブラウ ブースターパック『すとぷり』のアニメーションCMを公開したことをお知らせいたします。







すとぷりのメンバー4人が出演する、ヴァイスシュヴァルツブラウ ブースターパック『すとぷり』のアニメーションCMが、3月5日(日)より全国各地で放映中。

本リリースでは、CMの映像のコンセプトとなったストーリーも公開しております。

ぜひ映像とともにお楽しみください。







CM概要





【放送予定局】

日本テレビ・テレビ朝日・フジテレビ・テレビ東京・東京MX・他

3月5日(日)より全国各地で放映中です。



【CM URL】

各メンバーそれぞれのCMはYouTube上でも公開中!

莉犬くんVer.:https://youtu.be/g6xx0ekkV3E

さとみくんVer.:https://youtu.be/w7RDC9-alKI

ころんくんVer.:https://youtu.be/yuWEx0dodRk

るぅとくんVer.:https://youtu.be/4hqf95Mkp3Y



【ストーリー】

とある日の放課後、夕方の教室。カードゲームで遊ぶすとぷりメンバーの4人。

そしてそれを偶然見つけた「キミ」。

次に出すカードを楽しみにしている様子のるぅとくん、るぅとくんの選択を不敵な笑みとともに待ち構えるころんくん、さとみくんと莉犬くんは優しく楽しそうに2人が遊んでいる様子を見ている。

そんなすとぷりメンバーを遠巻きに見ていた「キミ」に、莉犬くんが気付き振り返る。

つられて、他の3人もこちらに気が付いた。

するとヴァイスシュヴァルツブラウのカードを持ったメンバーから「キミも一緒にブラウで遊ぼう!」と誘われる。

ブラウを通じて夢のような時間が続くことが想像されるシーンでアニメーションは締めくくられる。



【CMクレジット】

CMナレーション:すとぷり(莉犬/さとみ/ころん/るぅと)

原作:STPR inc.

企画:ななもり。/木谷 高明

プロデューサー:横田 幸介/穂坂 崇徳

アニメーションプロデューサー:佐々木 崇之

監督:松浦 直紀

絵コンテ:松浦 直紀

作画監督:中村 ユミ

原画:中村 岳志

動画:reboot

色彩設計:小野寺 笑子

仕上げ:reboot

美術監督:米田 隆裕

美術:平柳 悟

撮影:土本 優貴

アニメーション制作:株式会社ライデンフィルム







JR線まど上チャンネル&池袋5ビジョンでの放映も実施予定!



本商品の発売日3月24日(金)前後に本アニメーションCMの電車内及び街頭ビジョンでの放映が決定いたしました。

JR東日本一部電車内のまど上チャンネルに加え、池袋では5つの街頭ビジョンで本アニメCMの放映を実施いたします。

街ナカでもすとぷりメンバーに会えるかも?!

お出かけの際は是非ご覧ください。



【実施詳細】

<電車内広告>

実施期間:3月20日(月)~3月31日(金)

・JR東日本 山手線/横須賀線・総武線快速 E235 系 まど上チャンネル



<池袋5ビジョン放映>

実施期間:3月21日(火)~3月27日(月)

・ハレスタビジョン(〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目19−1 東京建物 Brillia HALL 1F・2F)

MAP:https://goo.gl/maps/YmwyQ9Dy69Qss5rT6



・gdcsビジョン(〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目30−3 グランドスケープ池袋)

MAP:https://goo.gl/maps/Cy9c3rybwV5oNMW26



・mixaビジョン(〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目14−3 池袋佐々木ビル)

MAP:https://goo.gl/maps/Gqfm7jyzDAoSy9Y56



・サンシャインビジョン(〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目28−10 サンシャインシティ入口)

MAP:https://goo.gl/maps/zWuQohfdyeWLfqDL7



・池袋パルコビジョン(〒171-8557 東京都豊島区南池袋1丁目28−2)

MAP:https://goo.gl/maps/rek4ZHNHAYrZUcST9



※掲出箇所と期間につきましては予告なく変更となる場合がございます。

※駅、駅係員、各施設及びビジョン運営会社へのお問合せはご遠慮ください。

※ご覧になる際は周囲のお客様へのご配慮をお願い致します。





商品情報







【商品名】

ブースターパック『すとぷり』



【発売日】

2023年3月24日(金)



【希望小売価格】

1パック 330円(税込)

1ボックス 10パック入り 3,300円(税込)

1カートン20ボックス入り 66,000円(税込)





「すとぷり」について







YouTubeやツイキャスなどネットを中心に活動するエンタメアイドルユニット。

2016年6月4日より、楽曲投稿や生配信、ライブの開催をセルフプロデュースで実施、2019年7月3日に発売した1stフルアルバム「すとろべりーらぶっ!」はオリコン週間アルバムランキング1位(2019/7/15付)を記録。

2019年夏には、約45,000人を動員した全国ツアーや、メットライフドームでのワンマンライブ2daysを敢行するなど、2019年のライブ総動員数は、15万人を突破した。

2020年1月15日に発売した2ndフルアルバム「すとろべりーねくすとっ!」は、オリコン上半期ランキング2020アルバムランキングで5位にランクイン。

2020年11月11日発売の3rdフルアルバム「Strawberry Prince」は、初動3日間で187,433枚、当週232,122枚を売り上げて、週間アルバム・セールス・チャート“Billboard JAPAN Top Albums Sales”で首位を獲得した他、オリコン週間アルバムランキングでも1位を獲得。

2020年の年間アルバムランキングでも9位にランクインした。

2022年12月21日発売の最新作となる4thフルアルバム「Here We Go!!」では、またしても“Billboard JAPAN Top Albums Sales”で首位を獲得、オリコン週間アルバムランキングでも2作品連続、通算3作品目となる1位を獲得。その他、Yahoo!きっず 検索ランキング2020、2021の人物ランキング1位、『Simeji presents Z世代トレンドアワード 2021』の「ヒト部門流行大賞」第1位、総合部門「年間トレンド大賞」第3位を獲得。

2022年1月から開催したすとぷり史上最大規模となる全国5大ドームツアーでは32万人を動員。

2023年1月からは全国11箇所全44公演のすとぷり ARENA TOUR 2023”Here We Go!!”がスタート!さらに、YouTubeの公式チャンネル「すとぷりちゃんねる」のチャンネル登録者数は199万人を突破するなど勢いは止まらない!





『ヴァイスシュヴァルツブラウ』について







『ヴァイスシュヴァルツブラウ』は、2023年3月に15周年を迎えるキャラクターカードゲーム『ヴァイスシュヴァルツ』の姉妹ブランドとして誕生しました。

カードゲームとしての基本のルールは『ヴァイスシュヴァルツ』のまま、より分かりやすく、よりコレクション要素を高めた、遊んでも集めても楽しいキャラクターカードゲームです。

幅広い世代に楽しんでいただけるよう、初めての方でも分かりやすいルールとなっております。



ヴァイスシュヴァルツブラウ公式サイト:https://ws-blau.com/

ヴァイスシュヴァルツブラウ公式Twitter:https://twitter.com/wsblau_info/

ヴァイスシュヴァルツブラウ公式Instagram:https://www.instagram.com/wsblau_info/

ヴァイスシュヴァルツブラウ公式YouTube:http://youtube.com/@wsblau_info



※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)STPR Inc. (C)Bushiroad illust. chisato/ルノテオ



