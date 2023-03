[株式会社ブシロード]

表紙は新キービジュアルより各バンドのボーカルが登場☆W表紙は愛美さん直筆の筆文字です!



株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ(本社:東京都中野区、代表取締役社長:成田耕祐)は、『月刊ブシロード』2023年4月号が、本日3月8日(水)に発売することをご案内致します。













『月刊ブシロード』2023年4月号が本日3月8日(水)に発売!!





今月号の表紙は『バンドリ! ガールズバンドパーティ!』の新キービジュアルより、各バンドのボーカルが登場!

W表紙に筆で書かれた「ガルパ6周年超大型アップデート」の文字は、なんと戸山香澄のCVを担当している愛美さんの直筆です!



巻頭特集では、3月16日(木)に6周年を迎える「ガルパ」の最新情報や、2月4日・5日開催された『BanG Dream! 11th☆LIVE』のレポートをたっぷりとご紹介。

今から『ガルパ』をはじめる方にも、バンドリ!ファンの皆様にもご満足いただける特集となっています。

また、今月号は『BanG Dream! ガルパ☆ピコ コミックアンソロジー』と『バンドリ! ガールズバンドパーティ! イベントダイアリー』の出張掲載もあり、大充実の内容でお贈りします。



さらに、好評発売中の「Voice Actor Card Collection EX VOL.05 Morfonica『Espressivo』」と「Dearest Card Collection VOL.01 Liyuu『FAIRY TALE』」より、MorfonicaとLiyuuそれぞれの付録カード、超特大ポスター、特別グラビアを収録!

お買い逃がしのないようにご注意ください。



加えて、TCG大強化宣言を題した今月号には、『カードファイト!! ヴァンガード』の付録カード、『ヴァイスシュヴァルツ』からは2タイトルの付録カードを封入!

付録カードが合計5枚に超特大ポスター、その他注目記事やコミックも盛りだくさんでお届けします。







「ボイコレ」&「ディアコレ」発売記念! 両面ポスター付き!!





▼好評発売中 「Voice Actor Card Collection EX VOL.05 Morfonica『Espressivo』」





▼3月25日(土)発売「Dearest Card Collection VOL.01 Liyuu『FAIRY TALE』」



※アニメイト・ゲーマーズにてお買い上げで先着で折り目なしバージョンもプレゼント。数量には限りがございます







TCG大強化宣言!! 今月の付録カードは5枚!!





▼Voice Actor Card Collection EX VOL.05 Morfonica『Espressivo』より[Morfonica]





上記ボイコレの付録カードにつきまして、納品工程でのミスにより事前に告知しておりましたカード(VACC-EX05/MO-PR1)とは別の絵柄のカード(VACC-EX05/MO-PR2)が封入される事態が発生いたしました。



お客様に多大なるご迷惑をお掛けいたしましたこと、心よりお詫びを申し上げます。



また、本件の詳細は月刊ブシロードHPにてご案内しております。

https://gekkan-bushi.com/topics/230307_vacc/



▼Dearest Card Collection VOL.01 Liyuu『FAIRY TALE』より[Ordinary Day]





▼カードファイト!! ヴァンガードより「アーラ・ダルジェンテ」《ブラントゲート》





▼ヴァイスシュヴァルツ『ホロライブプロダクション』より「春先のどか」





▼ヴァイスシュヴァルツ『D4DJ』より「“All Mix”Lyrical Lily」









特集や記事も盛りだくさん!!





・ガルパ6周年 超大型アップデート記念『BanG Dream!』巻頭特集

・アニメ『てっぺんっ!!!!!!!!!!!!!!!』最新情報

・『カードファイト!! ヴァンガード』巻末特集

・『ヴァイスシュヴァルツ』特集より『ホロライブプロダクション Vol.2』&『D4DJ Groovy Mix』情報

・『Shadowverse EVOLVE』情報

・『ヴァイスシュヴァルツブラウ』情報

・『Reバース for you』情報

・『D.C.III』情報

・中村航×やちぇによるLyrical Lilyの短編小説『リリカルなリリック』

・クリエイティブなカプセルトイをご紹介『TAMA-KYUの話』

・最新&注目アイテム情報をお届け!『ブシロード オンラインストア News&Feature!!』

・響所属声優陣の気ままなオマカセ連載『響連』

・棚橋弘至選手監修! お得なキャンペーンも『新日本プロテイン』情報

・女子プロレス スターダム☆リレーインタビュー

・STARDOM HERE COMES A NEW COSTUME!







読み応えたっぷりの漫画連載陣!!





・特別掲載!!

BanG Dream! ガルパ☆ピコ コミックアンソロジー / バンドリ! ガールズバンドパーティ! イベントダイアリー / 本日のおすすめメニューはカードです!? / D4DJ-The Prologue of Peaky P-key-

・ますます盛り上がる!! 連載作品

カードファイト!! ヴァンガード YouthQuake / よんこま十三機兵防衛圏!! ~こちらセクターX~ / 輝け!! スターダム女子校 / カードゲームしよ子







商品概要





商品名:月刊ブシロード 2023年4月号

発売日:3月8日(水)

価格:900円(税込)

発行:株式会社ブシロードクリエイティブ

発売:株式会社KADOKAWA

CМ:https://youtu.be/LdTuFkltwVM

公式サイト:https://gekkan-bushi.com/

電子書籍でも配信中!!







店舗別購入特典



【ゲーマーズ購入特典】

・オリジナルブロマイド(『バンドリ! ガールズバンドパーティ!』新キービジュアルより各バンドのボーカル)



【アニメイト購入特典】

・A4リバーシブルビジュアルボード(『バンドリ! ガールズバンドパーティ! イベントダイアリー』 / 『ブルーブロッサム』)





※ご紹介いただく際は、権利表記として下記の記入をお願いします。

(C)BanG Dream! Project (C)Craft Egg Inc. (C) 2016 COVER Corp. (C)bushiroad / D4DJ2製作委員会 (C)bushiroad All Rights Reserved. (C)VACC (C)Dearest Card Collection (C)BUSHIROAD CREATIVE



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/08-16:16)