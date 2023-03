[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)は、3月10日(金)にコラボカードゲームReバース for youから最新商品、トライアルデッキ及び、ブースターパック「Fate/Grand Carnival」を発売することをお知らせいたします。







「Fate/Grand Carnival」がトレーディングカードゲームになって登場!







Reバース for youに「Fate/Grand Carnival」が登場いたします!

1つですぐにReバースを始めることができるトライアルデッキとあわせて遊べるブースターパックを同時発売いたします。

お気に入りのカードを見つけて自分だけのデッキを作ろう!





トライアルデッキ



■これ1つですぐにReバースで遊べる!

Reバースを始めるために必要なアイテムがすべ揃っているため、このトライアルデッキ1つですぐにReバースをで遊ぶことができます!

初心者の方にもおすすめです。



■収録キャラクター

「Fate/Grand Order」完全新作ショートアニメ「Fate/Grand Carnival」1st Season/2nd Seasonより以下のキャラクターを収録予定です!



藤丸立香/マシュ・キリエライト/アルトリア・ペンドラゴン/アルトリア・ペンドラゴン〔リリィ〕

ネロ・クラウディウス/ジャンヌ・ダルク/ジャンヌ・ダルク〔オルタ〕/刑部姫/エレシュキガル

茨木童子/酒呑童子/ジャガーマン/シトナイ



■特別仕様カード情報!

カード53枚中3枚はキラキラ光るホロカードを収録しております。

さらに!極稀に豪華箔押しシリアルナンバー入りカードを収録!

シリアルナンバーの入った豪華箔押し仕様のカードは、1から50の番号が入っています。

自分だけの世界に1枚のカードを手に入れよう!





■商品情報

【商品名】

Reバース for you トライアルデッキ「Fate/Grand Carnival」



【発売日】

2023年3月10日(金)



【希望小売価格】

1個 1,650円(税込)

1ボックス 6個入り 9,900円(税込)

構築済み固定デッキ50枚+パートナーカード3枚入り

クイックマニュアル・プレイマット同梱



▼商品詳細はこちら

https://rebirth-fy.com/products/trial-deck/td_fg/





ブースターパック



■豪華箔押しサインカード情報!

出演声優の豪華箔押しサインカードを収録しております。



・高橋 李依さん(マシュ・キリエライト 役)

・丹下 桜さん(ネロ・クラウディウス 役)

・川澄 綾子さん(アルトリア・ペンドラゴン 役)

・植田 佳奈さん(エレシュキガル 役)

(順不同)





■収録キャラクター

「Fate/Grand Order」完全新作ショートアニメ「Fate/Grand Carnival」1st Season/2nd Seasonより以下のキャラクターを収録予定です。



藤丸立香/マシュ・キリエライト/アルトリア・ペンドラゴン/アルトリア・ペンドラゴン〔リリィ〕

ネロ・クラウディウス/ガイウス・ユリウス・カエサル/ジル・ド・レェ/シュヴァリエ・デオン

ギルガメッシュ/アタランテ/クー・フーリン(ランサー)/エリザベート・バートリー

エドワード・ティーチ/メフィストフェレス/諸葛孔明〔エルメロイII世〕/スパルタクス/清姫

ジャンヌ・ダルク/アルテミス/オリオン/玉藻の前/ナーサリー・ライム/ジャック・ザ・リッパー

モードレッド/チャールズ・バベッジ/フランケンシュタイン/天草四郎/子ギル

巌窟王 エドモン・ダンテス/クー・フーリン〔オルタ〕/女王メイヴ/エレナ・ブラヴァツキー

ジャンヌ・ダルク〔オルタ〕/風魔小太郎/ランスロット/ガウェイン/レオナルド・ダ・ヴィンチ

ジャンヌ・ダルク・オルタ・サンタ・リリィ/ジャガーマン/マーリン/ジェームズ・モリアーティ

殺生院キアラ/クリストファー・コロンブス/ポール・バニヤン/ニトクリス/源頼光/イシュタル

望月千代女/刑部姫/エレシュキガル/アキレウス/茨木童子/シトナイ/酒呑童子/キングプロテア

森長可/シャルロット・コルデー/カーミラ/謎のアルターエゴ・Λ/アビゲイル・ウィリアムズ〔夏〕

謎のネコX/謎のネコV/謎のネコW/謎のネコY/謎のネコZ



■商品情報

【商品名】

Reバース for you ブースターパック「Fate/Grand Carnival」



【発売日】

2023年3月10日(金)



【希望小売価格】

1パック 6枚入り 385円(税込)

1ボックス 10パック入り 3,850円(税込)

カード種類数:ノーマル115種類以上+パラレル108種



▼商品詳細はこちら

https://rebirth-fy.com/products/booster-pack/bp_fg/





Reバースとは







コラボカードゲーム「Reバース for you」は 2020年3月19日にブシロードから発売中の新TCG(トレーディングカードゲーム)。Reバースのオリジナルキャラクターをはじめ、様々な参戦タイトルの作品のキャラクターたちのカードで遊べるカードゲームです!

ゲームは10~15分くらいで遊べ、覚えやすく遊びやすいカードゲームです。

デッキから直接カードが出てくる「エントリーイン」と、とっても強力な「Reバースカード」が勝負を決める!

オリジナルキャラクターが活躍するアニメ「りばあす」も絶賛放送中。

今後の展開もお楽しみに!



「Reバース for you」公式HP:https://rebirth-fy.com/

「Reバース for you」公式Twitter:https://twitter.com/Rebirth_PR

「ヴァイスシュヴァルツ&Reバース」公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCEJPtpdhYMPBWuf-Xm2xc1g



※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)TYPE-MOON / FGC PROJECT

(C)Bushiroad



