時事ドットコムニュース

>

PR TIMES

>

4月1日(土)より、アニメイトにて「ガルパ超大型アップデート…

4月1日(土)より、アニメイトにて「ガルパ超大型アップデート記念！ BanG Dream!×アニメイトスプリングセレブレーション」開催決定！

［株式会社ブシロード］

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田耕祐）は、「ガルパ超大型アップデート記念！ BanG Dream!×アニメイトスプリングセレブレーション」を実施致します。






手紙をイメージとした描き下ろし他、特典をご用意しております！


2023年4月1日(土)～5月7日(日)までガルパ超大型アップデート記念！ BanG Dream!×アニメイトスプリングセレブレーションを実施致します。
※オンリーショップは4月1日(土)～4月23日(日)です。

新商品の販売のほか、購入特典ではステッカーとヴァイスシュヴァルツPRカードをご用意！
皆様のご来場をお待ちしております。

■開催場所
全国アニメイト店舗＋アニメイト通販
オンリーショップ：アニメイト秋葉原2号館7階
※アニメイト海外店舗でも順次展開予定

■開催期間
2023年4月1日(土)～5月7日(日)
※オンリーショップ：4月1日(土)～4月23日(日)

■購入キャンペーン情報
【キラキラステッカー(全42種)】


【ヴァイスシュヴァルツPRカード(全7種)】

期間中、『BanG Dream!』関連のキャラクターグッズ・書籍をご購入・ご予約内金1,100円(税込)毎に特典キラキラステッカー(全42種)をランダムで1枚、さらにヴァイスシュヴァルツPRカード(全7種)もランダムで1枚プレゼントいたします！
※無くなり次第終了となりますのであらかじめご了承ください。

■商品情報(一部抜粋)
▼アクリルスタンドキーホルダー Letter ver.　 各1,650円 (税込)


▼トレーディングブロマイド　Letter ver.　 440円 (税込)


▼ブロマイドケース　2,200円 (税込)


▼ポストカードセット Letter ver.　 3,080円 (税込)


▼布ポスター Letter ver.　各3,300円 (税込)


詳しい情報は特設サイトをチェック！
ブシロードクリエイティブ公式HP：https://bushiroad-creative.com/events/garupa-animeito-fair
ブシロードクリエイティブ公式Twitter：@bushi_creative

※掲載の際には、下記の記載をお願いします。
(C)BanG Dream! Project (C)Craft Egg Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved.

企業プレスリリース詳細へ （2023/03/01-14:46）

本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

こんな記事も

PR TIMES

もっと見る
時事通信主催『地域ブランディングセミナー』
時事通信主催『地域ブランディングセミナー』

ページの先頭へ
【時事通信インターンシップ開催】
2024年卒の学生の皆様を対象にビジネス職の1Dayインターンシップを開催します。 現役社員と一緒に報道機関のビジネスを疑似体験しませんか？ 東京と大阪で開催します。 詳しくはこちらから。
【e-World Premium】
「国際情報電子書籍」
2月の特集は「『移民』の深層」。
日本内外の移民・外国人労働者問題について考察する。
【農林水産業のデジタル情報誌】
デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ対策」などをテーマに週１回発行。農林水産ビジネスのヒントも満載です。
【時事メディカル】
医療情報サイト「時事メディカル」が伝える最新の医療ニュースに加え、気になる慢性疾患や流行中の感染症など時宜にかなった情報を日々、紹介します。
【新刊】「怒る上司のトリセツ」
あなたの周りの「困った人」に、振り回されていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問題で、あなたの問題ではありません。怒りは「初期消火」が肝心。怒りのストーリーを見極めて、上手に対処しましょう。
【新刊】
社団法人・地方行財政調査会の「全国知事・市町村長ファイル2021-2022」発売開始！
【専門情報誌】
教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの最前線にいるあなたに新聞が書かない情報を！
【重要事実情報】
「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報サービスは、インサイダー取引の防止や、株式投資情報として活用できます。Webサービスの他、データ提供サービスも。
バロンズ・ダイジェスト
時事エクイティ
長期投資応援団
商品ヒストリー
時事通信の商品・サービス　ラインナップ