4月1日(土)より、アニメイトにて「ガルパ超大型アップデート…
［株式会社ブシロード］
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）のグループ会社にあたる株式会社ブシロードクリエイティブ（本社：東京都中野区、代表取締役社長：成田耕祐）は、「ガルパ超大型アップデート記念！ BanG Dream!×アニメイトスプリングセレブレーション」を実施致します。
手紙をイメージとした描き下ろし他、特典をご用意しております！
2023年4月1日(土)～5月7日(日)までガルパ超大型アップデート記念！ BanG Dream!×アニメイトスプリングセレブレーションを実施致します。
※オンリーショップは4月1日(土)～4月23日(日)です。
新商品の販売のほか、購入特典ではステッカーとヴァイスシュヴァルツPRカードをご用意！
皆様のご来場をお待ちしております。
■開催場所
全国アニメイト店舗＋アニメイト通販
オンリーショップ：アニメイト秋葉原2号館7階
※アニメイト海外店舗でも順次展開予定
■開催期間
2023年4月1日(土)～5月7日(日)
※オンリーショップ：4月1日(土)～4月23日(日)
■購入キャンペーン情報
【キラキラステッカー(全42種)】
【ヴァイスシュヴァルツPRカード(全7種)】
期間中、『BanG Dream!』関連のキャラクターグッズ・書籍をご購入・ご予約内金1,100円(税込)毎に特典キラキラステッカー(全42種)をランダムで1枚、さらにヴァイスシュヴァルツPRカード(全7種)もランダムで1枚プレゼントいたします！
※無くなり次第終了となりますのであらかじめご了承ください。
■商品情報(一部抜粋)
▼アクリルスタンドキーホルダー Letter ver. 各1,650円 (税込)
▼トレーディングブロマイド Letter ver. 440円 (税込)
▼ブロマイドケース 2,200円 (税込)
▼ポストカードセット Letter ver. 3,080円 (税込)
▼布ポスター Letter ver. 各3,300円 (税込)
詳しい情報は特設サイトをチェック！
ブシロードクリエイティブ公式HP：https://bushiroad-creative.com/events/garupa-animeito-fair
ブシロードクリエイティブ公式Twitter：@bushi_creative
※掲載の際には、下記の記載をお願いします。
(C)BanG Dream! Project (C)Craft Egg Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved.
企業プレスリリース詳細へ （2023/03/01-14:46）
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