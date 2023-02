[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロードミュージック(本社:東京都中野区、代表取締役社長:根本 雄貴)は、2023 年 2 月 25 日(土)より舞台「少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The LIVE- #4 Climax」公演初日を迎えましたことをご報告致します。



新作舞台「少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The LIVE- #4 Climax」2 月 25 日(土)より上演開始!出演キャストより初日コメントも到着!











2017年9月に舞台初演を迎え、その後も旋風を巻き起こしている「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」。

2021年6月に公開した「劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト」や、ゲームアプリ「少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-(スタリラ)」など幅広い展開で人気を集めています。



今作は聖翔音楽学園99期生4作目の主演舞台となり、「Climax」の文字通り最高潮の舞台をお届けいたします。



初演から「少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The LIVE-」シリーズを作り上げてきた児玉明子が演出を、三浦香が脚本を手掛けます。

第1部ミュージカルパートは歌と物語で紡ぐ本格的なミュージカル。

第2部はペンライトを振って声出して盛り上がれるライブパート。



国内だけではなく、海外の方にもご覧いただけるライブ映像配信も実施いたします。舞台少女たちのキラめきにご期待ください!

















2 月 25日(土)に初日を迎え、メインキャスト 9 名よりコメントが届きました!



■愛城華恋役 小山百代

#4。私たちにとってもきっと皆さんにとっても、待望の新作!

今回は親愛なる聖翔のメンバーにプラスして、シークフェルトと青嵐から心強い仲間が側に居てくれるので、更に自信を持って舞台に立つ事ができます。

舞台少女達の眩いキラめきと情熱がレヴューを通して皆様に届くように、キャスト一同千秋楽まで駆け抜けますので、最後まで応援よろしくお願いいたします!

ブリリアホールにお越しの皆を、スタァライトしちゃいます!



■神楽ひかり役 三森すずこ

今回の#4は”Climax”ということで、#1から続いてきた私たちの舞台の、集大成のような作品になったかなと感じています。だからこそ、胸に響くシーンやセリフがいつも以上に多くて、役と演じているみんなが重なって、舞台袖で見ているだけで目頭が熱くなってしまうことがたくさんありました。きっと私のこの気持ち、ずっと応援してくれているファンの皆さんなら、共感してくれるはず!そして私は、今回もたくさん華恋を困らせたいと思います。



■天堂真矢役 富田麻帆

いよいよ、#4”Climax”の幕が開きます。今まで共に戦ってきた仲間たちやスタッフさんたちと一緒にこの瞬間を迎える事ができ、本当に幸せです。今回は、これまでの公演の歴史を、いろいろな所から感じられる作品になっているのではないかと思います。舞台創造科のみなさまに支えられて一歩一歩積み重ねてきた私たちのキラめき、思う存分浴びてくだされば嬉しいです!



■星見純那役 佐藤日向

舞台スタァライトといえば夏のイメージがありましたが、卒業を意識する春一歩手前の時期の舞台スタァライト。しかも”Climax”。寂しい気持ちと達成感で、今は胸がいっぱいです。

私はスタァライトと出逢えて、九九組のみんなと出会うことができて、本当に幸せだと感じる稽古期間でした!

“Climax”に相応しい運動量と豪華さを是非、劇場や配信でキラめきを浴びてほしいです!



■露崎まひる役 岩田陽葵

#4”Climax”、ついに開演です!無事に幕が開くことを本当に嬉しく思います。

卒業を目前とした舞台少女たちに、どんなレヴューが待ち受けているのか…残された一瞬一瞬がかけがえのない大切な時間です。ノンストップのキラめきをぜひ沢山浴びてください!そしてライブパートでは、久しぶりに聞ける舞台創造科の皆さんの声にワクワクドキドキです。一緒に楽しみましょうね!劇場でお待ちしています。



■大場なな役 小泉萌香

ついにここまできました!”Climax”なだけあって、大変なこともたくさんありました。

だけど、みんなで一緒に乗り越えて、ものすごく見応えのある舞台になると思いますし、改めて舞台って最高だな、みんなのことが大好きだなって感じる作品になりました。

ぜひとも舞台少女たちの”Climax”を見逃さないでください!千秋楽まで誰一人欠けることなく、無事に駆け抜けていけますように。



■西條クロディーヌ役 相羽あいな

もう熱量が、キラめきが、最初からスゴいです!これまでのスタァライトの舞台でもたくさんの汗をかいてきましたが、今回はもしかしたらNo.1かも!?というくらい。”Climax”恐るべしといった感じです(笑)。この舞台を観たら#1からまた観たくなってしまうかもしれません!

またこうしてスタァライトのステージでクロディーヌを演じられることに幸せを感じながら、みんなとキラめきます!

今回も目が足りないよーとなると思うので覚悟してくださいね!(笑)

舞台創造科の皆さまに会えるのがとても楽しみです♪

Je t'attends sur scène!



■石動双葉役 生田輝

#1で初めて石動双葉として舞台に立ったあの日から約5年半の月日が経ちました。物語の中で双葉達の成長を描く中で、自分自身にもいつも課題がありました。その度に仲間たちと共に乗り越え、舞台創造科の皆さんに支えていただき駆け抜けてきた日々に、精一杯の感謝の気持ちを込めて、“Climax”に相応しい舞台をお届けしたいと思います!



■花柳香子役 伊藤彩沙

待ちに待った舞台スタァライトがついにはじまります!

まだまだパワーアップする舞台スタァライト。今回の舞台は冬の上演ですが、ここは真夏!?と思うくらいの汗と熱量とキラめきで、限界突破を目指して頑張っています!

香子は今回も香子節全開で、演じていて凄く楽しいです。舞台少女のみんなとお芝居をしていると大好きな場所に帰ってきた!とワクワクします。

劇場中に溢れるキラめき、ぜひ全身で感じてください!





公演概要



少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The LIVE-#4 Climax

【公演日程】

2023 年 2 月 25 日(土)~2 月28 日(火)

【劇場】

東京建物 Brillia HALL(豊島区立芸術文化劇場)

【あらすじ】

神楽ひかりが去った聖翔音楽学園俳優育成科で華恋、真矢、純那、まひる、なな、クロディーヌ、双葉、香子が共に過ごす日々もあとわずか。

卒業の日を目前に控え、9人が自ら選んだ卒業後の進路も様々。

難しい試験、高度な課題、新たな環境、見せつけられる己の実力……。

誰もが希望の分だけ膨らむ不安を抱えて過ごす毎日。

真のライバルは誰? 本当に戦うべきモノとは?? トワイライトシアターで待ち受けるのは──?!

クライマックスは目前。史上最高のレヴューが開幕!



【演出】児玉明子



【脚本】三浦 香



【キャスト】

小山百代 三森すずこ 富田麻帆 佐藤日向 岩田陽葵 小泉萌香 相羽あいな 生田 輝 伊藤彩沙

野本ほたる 尾崎由香 門山葉子 / 椎名へきる

後藤早紀 甚古 萌 明部桃子 荒居清香 齋藤千夏

田口実加 増田悠那 渡邊彩乃



公式サイト: https://revuestarlight.com/musical/thelive2023/





