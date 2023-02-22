TVアニメ「D4DJ All Mix」第7話あらすじと先行場…
［株式会社ブシロード］
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、2月24日(金)23時よりTOKYO MX、BS日テレほかにて放送のTVアニメ「D4DJ All Mix」第7話あらすじと先行場面カットの公開をしたことをご案内いたします。
2月24日(金)23時よりTOKYO MX、BS日テレほかにて放送のTVアニメ「D4DJ All Mix」第7話のあらすじと先行場面カットを公開いたしました。
＜プレスリリース初解禁先行場面カット＞
＜作品公式サイト掲載済み先行場面カット＞
＜第7話 Jul.「ミンナカワイイ！」あらすじ＞
招き猫作戦に向けて順調に新曲制作が進むPhoton Maiden。しかし咲姫は今は今までと違う新しい色が必要と感じるとメンバーに話す。それに共鳴したノアがメンバーを集め、急遽新しい曲を作ろうと提案する。乙和を助手に、自分達の素を出していく「自己紹介ソング」をテーマとしたノアのバキバキプレゼンが始まる。
■放送・配信情報
<放送情報>
・毎週金曜23:00～放送：TOKYO MX／BS日テレ／AT-X
・毎週金曜25:00～放送：KBS京都
・毎週土曜22:30～放送：サンテレビ
<配信情報>
・毎週日曜 23:00最新話配信開始(先行配信)：DMMTV
・毎週金曜 23:00最新話配信開始(最新話１週間無料)：ニコニコ動画
・毎週金曜 23:00最新話配信開始：Hulu／Amazon Prime Video／U-NEXT／ｄアニメストア／ひかりTV／アニメタイムズ／GooglePlay／バンダイチャンネル／FOD／ビデオマーケット／Music.jp／GYAO!ストア
・毎週土曜 10:00最新話配信開始：ビデックス
・毎週土曜 12:00最新話配信開始：HAPPY！動画
・毎週月曜 24:00最新話配信開始：TELASA／J:COMオンデマンド／milplus（みるプラス）／auスマートパスプレミアム
※放送日時・内容は予告なく変更される場合があります。 予めご了承ください。
TVアニメ「D4DJ All Mix」公式サイト：https://anime.d4dj-pj.com/all-mix/
TVアニメ「D4DJ All Mix」 作品情報
■作品あらすじ
奉仕の心を理念とする伝統ある有栖川学院に通う、桜田美優、春日春奈、白鳥胡桃、竹下みいこは、みんなを笑顔にする奉仕の一つとしてDJユニット「LyricalLily」としての活動を認められていた。
ある日、春奈が商工会に呼ばれ、新年から一年を通して地域活性化イベントの依頼を受けることになる。自分たちだけで実現出来るか不安になるが、思い浮かんだのは初めてのライブを一緒に成功させた面々、そして来場者の笑顔だった。
奉仕の心、LyricalLilyの想いは、DJの祭典《D4 FES.》で共に称えあった各ユニットに次々と繋がり、
ついに新年に相応しい新しいステージが幕を開ける―――
PV：https://youtu.be/6lV8IJoDhB4
■STAFF
原作：ブシロード
ストーリー原案：中村 航
キャラクター原案：やちぇ
総監督：水島精二
監督：鈴木大介
シリーズ構成：雑破 業
アニメーションキャラクターデザイン：茶之原拓也、八森優香
モデリングディレクター ：原岡大輔、高岡真也、横山貴央
リギングディレクター：矢代奈津子
色彩設計：松山愛子 （颱風グラフィックス）
撮影監督：小林俊介
美術監督：池田裕輔
美術設定：綱頭瑛子
編集：榎田美咲
音響監督：長崎行男
音楽：佐高陵平、グシミヤギヒデユキ
アニメーション制作統括：松浦裕暁
アニメーション制作：サンジゲン
■CAST
Lyrical Lily
桜田美夢：反田葉月
春日春奈：進藤あまね
白鳥胡桃：深川瑠華
竹下みいこ：渡瀬結月
Happy Around!
愛本りんく：西尾夕香
明石真秀：各務華梨
大鳴門むに：三村遙佳
渡月 麗：入江麻衣子
Peaky P-key
山手響子：愛美
犬寄しのぶ：高木美佑
笹子・ジェニファー・由香：小泉萌香
清水絵空：倉知玲鳳
Photon Maiden
出雲咲姫：紡木吏佐
新島衣舞紀：七木奏音
花巻乙和：岩田陽葵
福島ノア：佐藤日向
Merm4id
瀬戸リカ：平嶋夏海
水島茉莉花：岡田夢以
日高さおり：葉月ひまり
松山ダリア：根岸 愛
燐舞曲
青柳 椿：加藤里保菜
月見山 渚：大塚紗英
矢野緋彩：もものはるな
三宅葵依：つんこ
■楽曲情報
オープニングテーマ：「Maihime」 2023年2月15日(水)発売
歌唱：Lyrical Lily
作詞：中村航／作曲：TAKU INOUE／編曲：TAKU INOU
エンディングテーマ：「Around and Around」 2023年3月15日(水)発売
歌唱：愛本りんく（CV：西尾夕香）、山手響子（CV：愛美）、出雲咲姫（CV：紡木吏佐）、瀬戸リカ（CV：平嶋夏海）、青柳 椿（CV：加藤里保菜）、桜田美夢（CV：反田葉月）
作詞：児玉雨子／作曲：佐高陵平（Hifumi,inc.）／編曲：佐高陵平（Hifumi,inc.）
D4DJプロジェクト概要
「DJ」をテーマにしたメディアミックスコンテンツ『D4DJ（ディーフォーディージェー）』！
「繋ぐ」をテーマに、アニメ・ゲーム・声優によるライブなど、様々な形でお届けします。
6ユニット24人のキャラクターによるオリジナル曲や、名曲のリミックスカバーをはじめ、多様な音楽を発信中。
歴代の名曲の数々を今に繋ぎ、性別と年代を超えて人を繋ぎ、キャラクターをリアルへ繋ぐ……
さあ、キミもDで始まる新世界に繋がろう！
D4DJ公式サイト：https://d4dj-pj.com/
D4DJ公式Twitter：https://twitter.com/D4DJ_pj
D4DJ公式Instagraｍ：https://www.instagram.com/d4dj_official/
D4DJ公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCNWWdKniJyzQA3RiJ5LMoVw
※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。
(C)bushiroad / D4DJ2製作委員会
企業プレスリリース詳細へ （2023/02/22-21:16）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
100万人が絶賛する家庭料理のニュー救世主、森シェフ初のレシピ本が発売！ いつもの料理を感動味にアップデート！(02/22 21:45)
つらい仕事、人間関係、恋愛から脱出！ 生きやすくなるとSNSで話題の「しない技術」！ 心理カウンセラー、いろふちゃん初著書『「しない」人になりなさい 大丈夫。そんなに頑張らなくても』発売!!(02/22 21:45)
Mリーグ2021-22シーズンMVP、U-NEXT Piratesの瑞原明奈選手が、初の自伝フォトエッセイ『麻雀つれづれ日記 切った牌はもどらない』を発売。激レア私服ショットも満載！(02/22 21:45)
4月9日(日)に開催されるMyGO!!!!! 4th LIVE 『前へ進む音の中で』のライブグッズ情報を解禁！ブシロード オンラインストアにて事前通販実施決定！(02/22 21:45)
HOLOSTARS 2nd ACT「GREAT VOYAGE to UNIVERSE!!」本日リリース！(02/22 21:45)
マツコロイドはなぜ人と話せるのか？ 『実践・自然言語処理シリーズ第5巻 対話システムの作り方』発行(02/22 21:45)
インターネットから始まる新たな社会像を38人の専門家が解説『インターネット白書2023 分断する世界とインターネットガバナンス』発行 27年目を迎えたデジタル業界定番の年鑑、最新刊(02/22 21:45)
『PSO2 ニュージェネシス』期間限定イベント「巨大化変異体」や新ACスクラッチが登場！(02/22 21:45)
DMM英会話、トルコ・シリア地震の救援金として日本赤十字社へ総額約204万5,100円を寄付(02/22 21:45)
2月22日の「猫の日」を記念したスペシャルコラボ！ 『モンスターハンター』×『いなばCIAOちゅ～る』コラボグッズを本日より販売開始！(02/22 21:45)
さゆに！Ｆｉｌｔｅｒ Ｐｒｏｊｅｃｔから第十四弾として新曲リリース！(02/22 21:45)
みんなでARアプリ「Dive」を使って卒業制作作品を鑑賞しよう！「日本工学院卒業展 2023」のAR展示に協力!! ～八王子校：2月24日（金）～26日（日）／蒲田校：3月3日（金）～5日（日）～(02/22 21:45)
日韓ミュージカルスターと読売日本交響楽団の共演『Musical Meets Symphony 2023 “DIVA”』開催決定！(02/22 21:45)
銀座三越で２年ぶり！！アーティスト 森 勉氏の個展「BEN MORI SHOW WITH GINZA MITSUKOSHI PART2」展を開催(02/22 21:45)
こだわりの屋久島産茶葉を使用したにっぽん品質の烏龍茶TOCHIとCRAFT「にっぽん烏龍」２０２３年２月２７日よりリニューアル発売(02/22 21:45)
『リネージュ』『タワー オブ アイオン』『ブレイドアンドソウル』エヌシージャパンPCタイトル合同キャンペーン「春到来！ネットカフェで特典プレゼント！」開催！(02/22 21:45)
ポケモンを集めながら楽しく勉強ができる！ 小学校低学年向け学習ドリル『ポケモンずかんドリル』登場!!(02/22 21:45)
『龍が如く』シリーズ最新作『龍が如く 維新！ 極』とJOYSOUNDがコラボ！オリジナルゲーム映像で課題曲を歌って、豪華プレゼントを当てよう！(02/22 21:45)
Dragon Ash初のトリビュートアルバム『25 - A Tribute To Dragon Ash -』リリース記念！ JOYSOUNDで歌って、直筆サイン入りオリジナルグッズを当てよう！(02/22 21:45)
最近の物価高で節約志向が高まった人は49.4% 外食での節約方法TOP3は、「クーポン」「スマホやカード支払いでポイント取得」「インターネット予約でポイント取得」(02/22 21:45)
GOOD AGENT AWARD 2022開催 「DEI」「ミドルシニア」「地方創生」「DX」「ベンチャー/CxO」「ジェネラル」各部門の転職支援事例を紹介(02/22 21:45)
「楽天ラクマ」、リユース業界のプロが2022年の取引実績などから選出する「リユースアイテム100選」を発表(02/22 21:45)
【大丸福岡天神店】バンクシーにも影響を与えたと言われているニック・ウォーカーが九州に上陸！今、話題の現代アートが大集結する 『世界の現代アート展』開催！(02/22 21:45)
HAREがレディース専門ショップをルミネ大宮に期間限定オープン！(02/22 21:45)
King & Prince、12枚目のシングル「Life goes on / We are young」 2月22日（水）発売！(02/22 21:45)
【成熟世代の生きるヒント】人生の問題がテンコ盛り！ でもコミックで解決の糸口が見えてくる『53歳シングルマザー ライフプラン見直しました』(02/22 21:45)
『一騎当千エクストラバースト』バーストフェス開催！「【水月鏡花の薔薇姫】呂蒙子明（CV：甲斐田 裕子 ）」が登場！(02/22 21:45)
【初上陸】NYC発！100％ヴィーガンスムージー&スムージーボウル専門店「LOCO COCO (ロコココ)」2023年3月1日(水)日本初上陸！(02/22 21:45)
初回から異次元のパフォーマンス続出で「＃ボイプラ」Twitter世界トレンド3位の大熱狂！「 BOYS PLANET完全字幕版 」３月17日23：00よりMnetで字幕版CS初放送!!(02/22 21:45)
宮崎県初出店！【生搾りモンブラン専門店】宮崎店3月1日オープン！(02/22 21:45)