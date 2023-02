[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)は、株式会社DONUTS(本社:東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)と共同開発のスマートフォン向けリズムゲーム「D4DJ Groovy Mix」(以下グルミク)にて、★4・SPメンバーの確率が2倍になる「Groovyフェスティバルガチャ-2023 Feb-」を開催いたします。













「Groovyフェスティバルガチャ-2023 Feb-」開催!





それぞれの所属ユニットの楽曲をテーマにしたイラストの「山手響子」「笹子・ジェニファー・由香」「花巻乙和」「三宅葵依」「春日春奈」「竹下みいこ」の6人が登場いたします。



SP[GroovyFes track.1]山手響子



テーマ楽曲「最頂点Peaky&Peaky!!」



SP[GroovyFes track.1]笹子・ジェニファー・由香



テーマ楽曲「無敵☆moment」



SP[GroovyFes track.1]花巻乙和



テーマ楽曲「光」



SP[GroovyFes track.1]三宅葵依



テーマ楽曲『「Blooming rose in the other world」』



SP[GroovyFes track.1]春日春奈



テーマ楽曲「プティプランス」



SP[GroovyFes track.1]竹下みいこ



テーマ楽曲「冒険王!」



ガチャ開催期間:2月18日(土) 12:00~2月22日(水) 23:59



※イベント・ガチャの開催期間は予告なく変更となる場合がございます。







ガチャ結果シェアキャンペーン開催中!







フェスガチャを引いて結果をTwitterにシェアすると「Groovyフェスティバルガチャ補助券-2023 Feb.-」がもらえるキャンペーンを開催!



こちらの補助券は、お得なルーレットがついた特別なフェスガチャを回すことができます。



フェスガチャ補助券&有償ダイヤで引けるガチャでは ハズレ無しのルーレットを回せます。

ルーレットは5種類、獲得した効果でガチャが有利になります。

1等には「フェス限定メンバー」が1人確定で当たる効果も…!?



現在、フェスガチャ開催期間中にログインした方全員に「10回分のフェスガチャ補助券」をプレゼント中。

ぜひログインしてくださいね。





「D4DJ Groovy Mix」概要



「繋ぐ」を合言葉に、オリジナル曲からリミックスカバー曲、BGMなど幅広い層に向けた音楽を累計500曲以上展開!

複数の好きな曲を繋いで遊べるメドレーモードであなたもDJ気分を楽しもう!

キャラクターの新たな魅力が楽しめるゲームオリジナルストーリーや豊富なカードイラストにも注目!



公式サイト:https://d4dj.bushimo.jp/

公式Twitter:https://twitter.com/d4dj_gm

アプリストア:https://bit.ly/3fdXpAO





プロジェクト概要



「DJ」をテーマにしたメディアミックスコンテンツ『D4DJ(ディーフォーディージェー)』!

「繋ぐ」をテーマに、アニメ・ゲーム・声優によるライブなど、様々な形でお届けします。

6ユニット24人のキャラクターによるオリジナル曲や、名曲のリミックスカバーをはじめ、多様な音楽を発信中。

歴代の名曲の数々を今に繋ぎ、性別と年代を超えて人を繋ぎ、キャラクターをリアルへ繋ぐ……

さあ、キミもDで始まる新世界に繋がろう!



D4DJ公式サイト:https://d4dj-pj.com/

D4DJ公式Twitter:https://twitter.com/D4DJ_pj

D4DJ公式Instagram:https://www.instagram.com/d4dj_official/

D4DJ公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCNWWdKniJyzQA3RiJ5LMoVw



