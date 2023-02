[株式会社ブシロード]

株式会社ブシロードミュージック(本社:東京都中野区、代表取締役社長:根本雄貴)は、

2023年2月22日(水)にHOLOSTARS 2nd ACT「GREAT VOYAGE to UNIVERSE!!」(発売元:ブシロードミュージック)を発売しますことをご報告致します。



報道関係の皆様におかれましては、ぜひ本情報をお取り扱いいただけますよう、お願い申し上げます。









2022年10月20日開催、男性VTuberグループ「ホロスターズ」2回目の全体ライブ《HOLOSTARS 2nd ACT「GREAT VOYAGE to UNIVERSE!!」》がBlu-ray作品として本日発売!



ホロスターズ初の自己紹介ソング「We are the HOLOSTARS!!」、各期生ごとの魅力が詰め込まれたユニット新曲「Compass」「Last Sparkle」「ナイト ライト サイド」を始め、全員歌唱バージョンにアレンジされた「Re:Hello world」など、ホロスターズでも人気の高いオリジナル楽曲を中心に構成された19曲を全て収録!



パッケージにはライブの様子を撮影した写真が掲載された特製フォトブックレットも封入!



【商品情報】

アーティスト:HOLOSTARS

タイトル名:HOLOSTARS 2nd ACT「GREAT VOYAGE to UNIVERSE!!」

発売日:2023年2月22日(水)

定価:8,800円(税込)

詳細:https://bushiroad-music.com/musics/hoxb-10010



【収録内容】

[Blu-ray]

M1.JOURNEY to FIND STARS



M2.We are the HOLOSTARS!!



M3.脱法ロック



M4.絶望ビリ―



M5.ナイト ライト サイド



M6.シューティングスター



M7.POP-TALK



M8.A.scort



M9.Last Sparkle



M10.開花宣言



M11.W.I.M.



M12.ソラニン



M13.水際エンドロール



M14.Compass



M15.Pentas



M16.Magic Word Orchestra



M17.Find It



M18.Re:Hello world



M19.Just Follow Stars



【封入特典】

特製フォトブックレット





▼ご紹介いただく際は、版権表記として次をご記入ください。

(C) 2016 COVER Corp. (C)bushiroad All Rights Reserved.



